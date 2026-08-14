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Periodistas se posicionan tras publicación de lista “anti 4T” difundida por Luisa Alcalde

El posicionamiento surge luego de que la Consejera Jurídica de la presidencia exhibiera los nombres de quienes califica como una “red de amplificación digital” contra el gobierno

Periodistas se posicionan tras publicación de lista "anti 4T" difundida por Luisa Alcalde. (Foto: Gob. Mexico)
Periodistas se posicionan tras publicación de lista "anti 4T" difundida por Luisa Alcalde. (Foto: Gob. Mexico)
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La octava emisión de Derecho de Replica”, conducida por la consejera Jurídica de Presidencia, Luida María Alcalde Luján, ha generado críticas y disgusto entre el gremio periodístico, debido a la exposición de nombres de periodistas junto a personajes políticos, figuras públicas y usuarios anónimos, que supuestamente forman parte de una “red” que amplifica discursos en contra del gobierno federal.

Al respecto, algunos periodistas de investigación, así como quienes se dedican a difundir información pública que cuestiona el actuar de políticos y de la administración pública, han salido a fijar postura por aparecer en la lista “anti 4T” compuesta por 560 mil 520 cuentas.

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“¿Qué significa esto?”, cuestiona Aristegui Noticias

Una de las periodistas que se ha posicionado este 13 de agosto, es Carmen Aristegui, mencionada en la conferencia de dicho espacio en Palacio Nacional, a través del portal “Aristegui Noticias”, subió un video de casi 9 minutos donde aseguró que la realización de listas por parte del gobierno “es preocupante”.

Quien fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo de México en 2001, hizo mención de las múltiples figuras y medios de comunicación señalados por Alcalde Luján, cuestionó qué es lo que se espera que suceda con la publicación de datos como las direcciones electrónicas, “¿Para enfilar ataques?”.

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Carmen Aristegui cuestionó la realización de listas por parte de la Consejería Jurídica de Presidencia. EFE/Fernando Alvarado
Carmen Aristegui cuestionó la realización de listas por parte de la Consejería Jurídica de Presidencia. EFE/Fernando Alvarado

“Cuando un gobierno decide enlistar con nombre y apellido, ponerlo en la exposición pública de esta manera, pues tiene un propósito y la historia nos ha dicho que esto ha resultado en tragedias, esto ha resultado en cosas verdaderamente graves para la humanidad”, sentenció Carmen Aristegui.

Detalló que es bastante “inquietante” la publicación de listas que pone “nombre y apellido” en un espacio que supera miles de visualizaciones; también recordó a gobiernos que son recordados en la historia internacional por hacer listados de personas a censurar, finalizando con un cuestionamiento contundente: “¿Qué significa todo esto?”.

Periodista amenazado por alcalde de Jalisco fue colocado en lista de Luisa Alcalde

Otro de los periodistas exhibidos fue Jorge Orozco, quien fue ubicado en el “Bloque Anónimo; a través de un video en redes sociales el comunicador aseguró que lo dicho sobre él en el espacio de Luisa Alcalde está basado en mentiras sobre su trabajo periodístico.

Precisó que debido a sus publicaciones relacionadas con transparencia y rendición de cuentas de servidores públicos o políticos, ha recibido amenazas de alcaldes como, Diego Rivera, detenido en febrero de este año, como parte del Operativo Enjambre.

Pidió derecho de replica en el espacio dirigido por Luisa María Alcalde, ya que refirió que debido a sus alcances en redes sociales ha causado la incomodidad del gobierno, razón por la que fue colocado en dichas listas.

Jorge Orozco, periodista dedicado a la transparencia y rendición de cuentas de servidores públicos o políticos, también fijó postura tras señalamientos de Luisa Alcalde. (Crédito: X/@jorgegogdl)

“Periodismo como herramienta ciudadana”, el posicionamiento de Nayeli Roldan

La periodista de investigación, Nayeli Roldán, quien participa como colaboradora en un programa de radio, también se posicionó a través de su cuenta de X, donde precisó que mantiene su labor “porque creo firmemente que es un servicio a los ciudadanos”.

Destacó que uno de los objetivos de su trabajo es que la ciudadanía cuente con “información de utilidad, verificada, contextualizada”, ya que de esta forma pueden “tomar sus propias decisiones”.

Así fue el mensaje de Roldán, el cual acompañó con un video de su compañera Gabriela Warkentin, con quien comparte espacio en un programa de noticias:

“Hago periodismo porque creo firmemente que es un servicio a los ciudadanos. Porque cuando tienen información de utilidad, verificada, contextualizada tienen más insumos para tomar sus propias decisiones. Y un día, esas decisiones nos llevarán a mejorar nuestro entorno. Hacer periodismo es mi forma de contribuir a eso”.

El escándalo ha escalado debido a la violencia que atraviesa al gremio periodístico en México, tan solo en 2026, siete periodistas han sido asesinados, sin que hasta el momento se hayan anunciado medidas para brindar mayor protección a los profesionistas de esta área.

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