Capturan por violación al padrastro de niña de 11 años embarazada en Matamoros. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas.

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La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvo a Sirenio ‘N’, el padrastro de una niña de 11 años embarazada en Matamoros, señalado como probable responsable del delito de violación equiparada agravada. La captura de Sirenio ‘N’ se concretó este jueves 13 de agosto a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control. El acusado quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.

Orden judicial y operativo de captura

El mandato de aprehensión fue librado por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial tras analizar los datos recabados durante la investigación ministerial. Agentes de la FENNAM cumplimentaron la orden y trasladaron al imputado ante la autoridad correspondiente para continuar con el proceso penal.

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De acuerdo con la Fiscalía de Tamaulipas, los hechos que originaron la carpeta de investigación habrían ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Marte número 13, de la colonia Infonavit Satélite, en Matamoros. Ahí, según las indagatorias, Sirenio presuntamente agredió sexualmente a la menor.

Cómo se descubrió el caso

La situación se hizo pública el 5 de agosto, cuando la niña ingresó al Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros. Fue en ese centro médico donde se confirmó que la menor cursaba un embarazo de cinco meses.

Capturan por violación al padrastro de niña de 11 años embarazada en Matamoros. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el relato de la madre difundido, desde junio la pequeña presentaba vómitos e inflamación abdominal. “En dos ocasiones anteriores la llevó a revisión médica, sin que los especialistas detectaran el embarazo.” No fue sino hasta esa visita al IMSS cuando se activaron los protocolos institucionales correspondientes.

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La madre presentó la denuncia ante la Fiscalía de Tamaulipas ese mismo día. El fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, declaró el 10 de agosto que la investigación estaba “muy avanzada”, aunque precisó que las diligencias debían realizarse sin comprometer la salud de la niña.

Interrupción del embarazo y custodia de la menor

El 11 de agosto, alrededor de las 6:00 horas, comenzó el procedimiento para interrumpir legalmente la gestación en el Hospital General de Zona número 13 del IMSS. La decisión se tomó de forma conjunta entre distintas instancias de justicia, de salud de Tamaulipas y la propia madre de la menor.

Héctor Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, confirmó que la niña se encontraba estable tras el procedimiento y que la institución asumió su guardia y custodia. Señaló que se le garantizará atención integral y que conforme avance el proceso judicial se definirá el futuro de la menor.

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Señalamientos previos y antecedentes del acusado

Antes de la detención, Sirenio había negado su responsabilidad en los hechos. La madre de la niña señaló a tres personas de su círculo cercano como posibles responsables del abuso, mientras que la abuela y una tía de la menor apuntaron directamente al padrastro. En días previos a su captura, trascendió que el acusado había abandonado el domicilio y se había llevado todas sus pertenencias.

Capturan por violación al padrastro de niña de 11 años embarazada en Matamoros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se le acreditó un antecedente penal en el estado de Florida, Estados Unidos, respaldado por un registro atribuido al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE): una condena de 2005 en el condado de Lee por un delito sexual contra una menor de 12 años, tras la cual fue clasificado como “depredador sexual” conforme a la legislación de ese estado y posteriormente deportado a México.

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Investigación abierta en múltiples frentes

La autoridad ministerial precisó que la carpeta de investigación contempla también determinar si existieron omisiones en el deber de cuidado por parte de otras personas responsables de la protección de la niña. Entre los señalados por distintas versiones figuraban, además del padrastro, un tío de la menor y un conocido del abuelo.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reafirmó su compromiso de realizar las acciones jurídicas necesarias para llevar ante la justicia a quienes resulten probables responsables, combatir la impunidad y procurar justicia para las víctimas y sus familias.