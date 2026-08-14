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Fans de 5 Seconds of Summer piden el mismo show y escenario en México tras recorte de canciones

La fanbase de la banda solicita que el tiempo no sea reducido por cambios en el setlist

El concierto de 5 Seconds Of Summer fue cancelado a último minuto.
(Archivo)
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La banda 5 Seconds of Sumer visitará México con su gira Everyone’s a Star! World Tour, pero los fans están angustiados porque el show fue recortado.

La preocupación de los seguidores mexicanos de 5 Seconds of Summer se ha hecho pública a través de una carta difundida por el club de fans 5SOS Mexico.

Los firmantes expresan su malestar por los recientes cambios en el setlist durante la gira de la banda australiana, señalando que estos ajustes han afectado directamente la experiencia de quienes han esperado años por este reencuentro.

Estos cambios incluyen la eliminación de solos de los integrantes, ahora dichos temas musicales están sujetos a votación.

Antes de estas modificaciones, la gira ya pasó por localidades europeas como Belfast, de Irlanda del Norte, Dublín, Glasgow en Escocia, Inglaterra, Gales, Bélgica, Francia, Países Bajos, Noruega, Alemania, Polonia y Portugal; así como Canadá y algunas ciudades en Estados Unidos

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El mensaje, dirigido directamente a 5SOS, detalla que los admiradores en México realizaron un esfuerzo económico considerable para asistir a los conciertos. Según el grupo de fans, los precios de los boletos en el país han superado a los de otras ciudades, lo que ha incrementado la expectativa de recibir un espectáculo completo y equiparable al presentado en el extranjero.

La queja de los fans: diferencias en el espectáculo

Uno de los puntos centrales de la carta es la eliminación de las canciones en solitario de los integrantes, que han pasado de ser una parte fija de los conciertos a convertirse en una rareza o solo una opción dentro del bloque de canciones sorpresa.

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El club de fans aclara que comprende la posibilidad de variaciones en el repertorio, pero considera injusto que estos momentos hayan sido reducidos justo en México, cuando en otras ciudades se mantuvieron como parte fundamental del show.

“Después de esperar tanto tiempo para volver a verlos, no creemos que sea justo que los fans mexicanos tengamos que elegir entre momentos que forman parte de la experiencia completa del show”, argumentan en la carta.

Para ellos, la reducción de los solos afecta la vivencia que han visto reflejada en otros destinos de la gira.

Petición de igualdad en la producción y el setlist

El texto también manifiesta la preocupación por la producción y el escenario.

Los fans de 5SOS Mexico esperan que la banda y su equipo garanticen que el montaje y los segmentos del espectáculo sean idénticos a los ofrecidos en otras ciudades.

Subrayan que no buscan privilegios, sino recibir el mismo trato que el resto del público internacional.

Los seguidores insisten en el valor que México tiene para la banda, recordando el vínculo afectivo y el apoyo incondicional que han mostrado en cada visita.

“A veces sentimos que esto se olvida”, reconocen en la misiva, y piden a la agrupación que considere el esfuerzo y la pasión de su público mexicano.

¿Qué reclaman exactamente los fans de 5SOS en México?

Los fans de 5SOS en México solicitan que la banda mantenga la misma calidad de espectáculo, con el setlist completo, la producción original y los solos de los integrantes, tal como lo han hecho en otras ciudades de la gira.

Plantean que, tras la larga espera y el costo elevado de los boletos, merecen una experiencia igualitaria y sin recortes respecto al resto de los países visitados.

En la carta también se hace referencia a otros artistas internacionales que sí han traído sus producciones completas a México, reforzando la expectativa de que 5SOS cumpla con lo mismo.

El mensaje concluye con una cita que resume el sentir de la comunidad de fans: “Real bands save fans, real fans save bands”, una frase que, según ellos, sintetiza la relación de reciprocidad que debe existir entre el grupo y su público.

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