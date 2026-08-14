Hormiga González sigue los pasos universitarios de Gilberto Mora, esta es la carrera que eligió

La Hormiga González seguirá sus estudios universitarios en la Anáhuac (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

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Luego de que Gilberto Mora anunció el inicio de su carrera universitaria para convertirse en licenciado además de ser futbolista, Armando La Hormiga González no se quedó atrás y también continuará con sus estudios académicos. Recientemente la Universidad de Anáhuac compartió un mensaje en el que reconoció la preparación que está tendrá el delantero de Chivas.

Con 23 años, el jugador de Guadalajara seguirá con su preparación para tener un título universitario, y es que, a pesar de que su carrera en el futbol profesional es prometedora por el talento que ha demostrado, optará por construir un futuro académico, lo que significa un reto personal en medio del torneo Apertura 2026.

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Recientemente, la institución le dio la bienvenida a Gil Mora, futbolista de Xolos que empezará la carrera de administración de empresas, posteriormente informaron que la Hormiga también se unirá a la institución.

Armando González seguirá con sus estudios en el Anáhuac (IG/ @anahuaconline)

¿Qué carrera estudia Armando González?

De acuerdo con lo que compartió la universidad privada, la Hormiga González estudiará la licenciatura de Deporte y Bienestar en la MAYAB, es decir en la Universidad Anáhuac de Mérida en la modalidad online.

“Dentro y fuera de la cancha, Armando González sigue construyendo su camino. Con la misma pasión que lo impulsa en cada partido, continúa aprendiendo, creciendo y trazando nuevas metas. Nos emociona acompañarte en este recorrido y ser parte de todo lo que sigues construyendo. ¡Vamos por más, Armando!”, se lee en el comunicado.

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De acuerdo con el plan de estudios de la Universidad, la carrera consta de tres años y el programa de estudios contempla un total de 39 asignaturas, los estudiantes egresados de esta carrera podrán desarrollar programas de vida saludable y el campo laboral está dentro de clubes deportivos, instituciones del deporte y más, es decir que la carrera de la Hormiga va vinculada con lo que actualmente ejerce.

Así le dieron al bienvenida. (redes sociales)

Gil Mora inicia la universidad

Gilberto Mora estudia la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac Mérida bajo un esquema en línea, mientras mantiene su carrera con Xolos de Tijuana. El futbolista toma esta ruta tras cerrar el verano de 2026 con dos hitos: debutar en el Mundial con la Selección Mexicana y concluir la preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank en Tijuana.

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El formato digital es determinante para que Mora pueda sostener al mismo tiempo sus compromisos académicos y deportivos sin importar su lugar de residencia. Clubes europeos ya preguntan por el jugador, mientras él busca equilibrar horarios de estudio con las exigencias del futbol profesional.

La colegiatura de una licenciatura privada representa una inversión por semestre y que los montos pueden variar por carga académica y servicios adicionales. También precisa que la inscripción no es reembolsable y que el costo total se ajusta al avance de las materias y a los requisitos académicos de cada semestre.

El artículo sostiene que Mora es de los pocos futbolistas mexicanos que inician estudios universitarios mientras desarrollan su carrera profesional, con apoyo institucional y familiar para dar ese paso en la Liga MX.

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Gabriel Milito defiende a la Hormiga González

Gabriel Milito defendió a Armando González y argumentó que su producción de 24 goles en 34 partidos (Stephen Brashear-Imagn Images)

Gabriel Milito defendió a Armando González y argumentó que su producción de 24 goles en 34 partidos lo ubicó en un rango comparable al de muchos goleadores de Europa. Por eso, la sequía actual del atacante de Chivas no encendió alarmas dentro del cuerpo técnico del Guadalajara.

El entrenador del Rebaño destacó que 24 goles entre dos torneos en apenas 34 partidos es una cifra relevante para un delantero de 23 años. Señaló que, en las ligas europeas, donde suelen disputarse 38 jornadas, varios de los máximos anotadores terminan con registros similares.

Durante su encuentro con medios, el técnico argentino rechazó ver el momento del atacante como una señal de retroceso. Sostuvo que el volumen goleador del último año no es menor en el futbol actual y el contexto colectivo del equipo respalda la idea de que los goles volverán.

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Milito comparó a La Hormiga con artilleros de las grandes ligas y subrayó que, salvo excepciones como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi en sus mejores años, cuando llegaban a 40 o 50 goles, la mayoría de los goleadores de ligas como la española, la italiana o la Premier League terminan con cifras parecidas a las de La Hormiga. Afirmó que los goles del año pasado fueron muy importantes y expresó su convicción de que este año volverán a llegar.

La respuesta central del técnico fue esa: para Chivas, Armando González tiene nivel para destacar en cualquier liga, y su falta de gol en este tramo no modifica esa evaluación. Milito centró la discusión en la relación entre rendimiento acumulado, volumen de juego del equipo y el comportamiento habitual de los delanteros a lo largo de una temporada.

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