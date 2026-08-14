Masad Altamimi y Moisés Peñaloza protagonizan encontronazo durante la prueba por el robo de salvación

Moisés Peñaloza y Masad Altamimi se enfrentan por una supuesta falta de respeto por parte del actor (Captura de pantalla )

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La tensión dentro de La Casa de los Famosos México 2026 escaló tras el señalamiento de Masad Altamimi en contra de Moisés Peñaloza.

Durante la prueba para el robo de salvación, el creador de contenido árabe aseguró que el actor le escupió en el brazo mientras jugaban.

Altamimi calificó el hecho como una falta de respeto total y advirtió que eso no se le hace a los amigos, lo que derivó en un encontronazo directo entre ambos participantes.

Moisés Peñaloza y Masad Altamimi se encaran tras la prueba por el robo de salvación (Captura de pantalla )

Ante la acusación, Peñaloza se defendió, aseguró que simplemente tosió a su lado, sin intención de escupirle directamente.

Mientras recogían el material con el que se llevó a cabo la prueba Altamimi fue muy claro: “Falta de respeto, falta de respeto en serio, es juego”.

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Tras las acusaciones Peñaloza se defendió y señaló que se encuentra enfermo, motivo por el que estornudo cerca de Masad Altamimi.

“No, fue accidente y te dije, estornude, te dije perdón , no, no, no, tú todo ya te lo estas sacando de contexto”, señaló Peñaloza.

Sin embargo, Altamimi aseguró que Peñaloza se tomó muy enserio el juego hasta llegar a lo que consideró como una falta de respeto total.

“Tomaste fuerte de verdad, que falta de respeto, es un juego, no pasa nada”, mencionó Masad.

Por su parte Peñaloza mantuvo su postura y aseguró que únicamente tosió a su lado porque se encuentra enfermo.

“No, te dije perdón. No lo tomes personal. Eh, tosí porque estoy enfermo, todo lo quieres tomar personal”, comentó Moisés.

Una vez dentro de la casa la discusión se mantuvo en la misma línea, Masad asegurando que recibió un escupitajo por parte de Moisés y el mismo Moisés defendiendo que en ningún momento hizo algo así.

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Brianda Deyanara aseguró que ella logró ver el momento en donde supuestamente Altamimi recibió el escupitajo.

Deyanara señaló que fue durante la salida jardín de la casa para realizar la prueba, sin embargo, apuntó que Moisés lo hizo en forma de burla y que en ningún momento escupió hacia el brazo de Masad.

Masad Altamimi comparte con sus compañeros el enfrentamiento con Moisés Peñaloza (Captura de pantalla )

Las discrepancias en la historia

Con los ánimos más tranquilos Gema Garoa hablo con Peñaloza, durante esta platica la historia de Moisés cambió su versión y señaló que solo le sacó la lengua y sopló en forma de burla hacía Masad.

Esto se contradice con su primera versión en donde aseguró haber tosido mientras el creador estaba a un lado suyo.

A pesar de que Garoa intentó hablar más a fondo sobre el conflicto Peñaloza mantuvo su postura en todo momento, sin embargo, Gema advirtió que en caso de que no fuera así es una falta de respeto muy grave que podría tener consecuencias dentro del reality.

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Moisés Peñaloza asegura que no escupió a Masad Altamimi durante la prueba por el robo de salvación (Captura de pantalla )

Sin llegar a un acuerdo

Tras la prueba y mientras ambos se encontraron en la cocina, los habitantes tuvieron otro encontronazo, llevando a las mismas conclusiones del primer conflicto en el jardín.

Ambos defendieron su punto a capa y espada, por lo que fue imposible llegar a un punto medio en el cual los habitantes pudieran llegar a una conciliación.

Moisés se ha visto envuelto en diversas polémicas a lo largo de la semana, generando roces con sus compañeros por su actitud.

Moisés Peñaloza y Masad Altamimi protagonizan encontronazo dentro de La Casa de los Famosos México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roces y polémicas de Moisés Peñaloza

Moisés Peñaloza acumula tres semanas de controversia, Ese Pérez lo acusó de hacer trampa en la Prueba del Líder: la producción confirmó la irregularidad, anuló la vuelta y Peñaloza terminó ganando el liderazgo.

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Rompió un acuerdo de protección mutua con Masad Altamimi al salvar a Gema Garoa en lugar de a su aliado, quien lo llamó “el más hipócrita de esta casa”.

Fue expuesto y criticado por sus compañeros durante la Función de Cine, lo que lo llevo a ser nominado durante la tercera Gala de Nominación con 27 puntos en contra.

Su nominación rompió el récord histórico del formato y casi la totalidad de sus compañeros votaron en su contra por juego individualista que emplea.