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Yanet ignora a Karina Torres en La Casa de los Famosos México y fans la acusan de maleducada

Hay tensión en el reality show: los fans tienen claro quiénes no son sus favoritos

Karina Torres
Hay una posible rivalidad en La Casa de los Famosos (Captura de pantalla TikTok)
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Yanet García protagoniza una nueva polémica en La Casa de los Famosos México 2026. La modelo regiomontana ignoró el saludo de Karina Torres en el baño de la casa, y el clip no tardó en circular en redes sociales, donde los seguidores del programa la acusan de ser maleducada y grosera.

El momento ocurrió cuando Torres se encontró a García en el baño y le dio los buenos días. Yanet no respondió. No volteó, no asintió, no acusó recibo de ninguna forma. Karina se quedó con el saludo en el aire.

Las redes no le perdonaron el desplante

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La reacción en redes fue inmediata. Los comentarios apuntaron en una sola dirección: que Yanet García tiene un problema con los modales básicos dentro de la casa. “Maleducada”, “grosera” y “sin modales” fueron algunos de los términos que se repitieron en las publicaciones.

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No es la primera vez que Yanet recibe ese tipo de señalamientos. Semanas antes, tras la primera gala de eliminación, Flor Vigna intentó acercarse a ella para aclarar que su posicionamiento no había sido un ataque personal. La respuesta de Yanet fue el silencio. Gema Garoa vivió algo similar cuando intentó consolarla en la cocina y recibió un “No estoy hablando contigo” que cerró cualquier posibilidad de diálogo.

Una relación que arrancó con fricciones desde el primer día

La dinámica entre Karina Torres y Yanet García ha tenido altibajos desde el estreno de la temporada el 26 de julio. En los primeros días, García preguntó abiertamente quién era Torres, un comentario que sus seguidores leyeron como un desaire hacia la influencer y creadora de contenido.

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Torres se lo devolvió sin querer semanas después. Durante la segunda gala de nominación del miércoles 5 de agosto, entró al confesionario con su lista definida y al llegar al tercer voto se quedó en blanco. No recordó el nombre de Yanet. Tras varios segundos de silencio frente a la cámara, resolvió el lapsus con la misma frescura que la caracteriza: “La chica de Monterrey”, dijo, y cerró su nominación.

El clip se volvió tendencia. La lectura generalizada fue la de una devolución involuntaria: García no supo quién era Torres al inicio; Torres no recordó quién era García al nominarla.

Karina Torres, directa dentro y fuera de la casa

La Licenciada recibió un baile sorpresa
La Licenciada recibió un baile sorpresa como regalo de cumpleaños por parte de sus compañeros (Captura de pantalla )

Karina Torres es conocida en redes sociales como “La Licenciada” y forma parte del colectivo Las Perdidas. Antes de entrar a la casa el 26 de julio, advirtió a sus seguidores que podría no regresar a sus redes durante su participación en el reality: “Puede que no regrese nunca”, escribió.

Dentro de la competencia ha mostrado la misma actitud directa. Cuando estalló el debate sobre las labores domésticas y Brianda Deyanara terminó llorando en el patio, Torres tomó la palabra sin rodeos: “Aquí no venimos de bonitas, aquí venimos a jugar y venimos todos a cooperar”. Después aclaró en privado que sus palabras no iban dirigidas a nadie en particular.

En la tercera semana, Torres acumula 5 puntos en la placa de nominados, la misma cantidad que Memo Schutz y Yanet García. La encuesta de preferencias del público la coloca en una posición cómoda frente a la gala del próximo domingo.

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