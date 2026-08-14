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Encuesta revela al posible tercer eliminado de La Casa de los Famosos México

El reality show está avanzando y cada vez son más claras las preferencias de la audiencia

Siete personas: cuatro mujeres y tres hombres, posan sonriendo con vestimentas diversas y el logo de La Casa de los Famosos México sobre un fondo pastel con formas.
Siete participantes de La Casa de los Famosos México nominados (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La encuesta semanal de Vaya Vaya, producción del periodista Gerardo Escareño, coloca a Moisés Peñaloza como el habitante con menor respaldo del público en La Casa de los Famosos México 2026. Los números lo señalan como el posible tercer eliminado del reality este domingo, tras una semana en la que prácticamente toda la casa votó en su contra.

El actor acumuló 27 puntos en la noche de nominación del miércoles 12 de agosto, la cifra más alta de la placa. Once habitantes lo incluyeron en sus votos, una unanimidad que rara vez se ve en este tipo de dinámicas.

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Memo Schutz lidera las preferencias del público para quedarse

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

En el extremo opuesto de la encuesta, Memo Schutz encabeza las preferencias del público para permanecer en la competencia. Le sigue Masad Altamimi en segundo lugar, después Flor Vigna, luego Luis Chaparro. Yanet García y Arantza Ruiz aparecen empatadas en el quinto sitio de la tabla.

Moisés cierra la lista con el porcentaje más bajo de apoyo. La distancia entre él y el resto de los nominados es la que más preocupa de cara a la gala del domingo: mientras los demás compiten entre sí por los últimos lugares, el actor aparece solo en el fondo de la encuesta.

La dinámica que definió la placa de la tercera semana

Arantza Ruiz en el confesionario tras su nominación. (Captura de pantalla/LCDLFM)
Arantza Ruiz en el confesionario tras su nominación. (Captura de pantalla/LCDLFM)

La tercera nominación de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo una mecánica distinta a las anteriores. Más de 134,000 votos del público determinaron los beneficios de la Caja Ciega, un mecanismo que asignó al azar dos pelotas de colores a dos habitantes antes de que comenzara la ronda de votaciones.

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Arantza Ruiz recibió la pelota amarilla, que le dio el poder de anular la nominación de uno de sus compañeros. La usó para sacar a Aldo Rendón de la placa. Yanet García obtuvo la pelota verde, que le permitió nominar a cuatro habitantes en lugar de tres.

El resultado final dejó una placa de siete nominados con diferencias de puntuación muy marcadas entre el primero y el resto.

Quiénes tienen inmunidad esta semana

Mariana Ochoa
(La Casa de los Famosos México)

Dos habitantes no participaron en la nominación y están fuera de cualquier riesgo esta semana. Brianda Deyanara obtuvo inmunidad al consagrarse como líder de la semana. Mariana Ochoa también quedó protegida por reincorporarse a la competencia tras su paso por el Exilio, una regla que la producción aplica para dar tiempo de adaptación a quienes regresan.

Ninguna de las dos puede ser eliminada este domingo.

Cómo quedó la placa completa y los puntos de cada nominado

Flor Vigna terminó en segundo lugar de la nominación con 11 puntos. Luis Chaparro acumuló 10. Masad Altamimi llegó a 7. Arantza Ruiz, Memo Schutz y Yanet García cerraron la placa con 5 puntos cada uno.

La brecha entre Moisés y el segundo lugar fue de 16 puntos, una diferencia que refleja el nivel de rechazo que generó entre sus compañeros durante la semana y que se traduce directamente en la encuesta de preferencias del público.

Por qué nominaron a Moisés sus compañeros

El actor y modelo dio de qué hablar durante los últimos días, lo que lo puso en el ojo de los demás habitantes.
El actor y modelo dio de qué hablar durante los últimos días, lo que lo puso en el ojo de los demás habitantes. (IG LCDLFM)

Los argumentos apuntaron en distintas direcciones pero llegaron al mismo nombre. Ernesto Laguardia dijo que “no la está pasando bien”. Yahir lo señaló “por el juego individual”. Ese Pérez explicó que “ya no se entendió conmigo”. Brianda Deyanara, como líder de la semana, lo incluyó porque “es a los que más les ha costado la convivencia”. Yanet García le sumó tres puntos con su voto extra.

Memo Schutz, quien lidera las preferencias del público para quedarse, también le dio tres puntos, los máximos posibles en una nominación. Flor Vigna, Masad Altamimi, Arantza Ruiz, Luis Chaparro y Ese Pérez completaron la lista de quienes lo pusieron en sus votos.

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