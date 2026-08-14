Luisa Alcalde rechaza haber emitido “listas negras” de periodistas durante el programa “Derecho de Réplica”

Luisa María Alcalde rechaza haber emitido "listas negras" de periodistas en "Derecho de Réplica". | Presidencia

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Este jueves, a través de un video que compartió en sus redes sociales, Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia, rechazó haber emitido “listas negras” de periodistas durante su programa “Derecho de Réplica” del pasado 12 de agosto.

Durante la emisión del programa, que tiene como locación el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Alcalde Luján denunció una presunta “red de amplificación digital” dedicada a difundir críticas contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria dijo ayer que la supuesta red involucra cuentas de personajes políticos de oposición, figuras públicas, de usuarios anónimos, que de manera coordinada replican mensajes negativos y campañas sistemáticas.

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Luisa María Alcalde emite “listas negras”

Dicho estudio presentado por la funcionaria consiste en cuatro capas. La primera estuvo conformada por medios y analistas políticos. En ella, se identifican 54 cuentas con 281 mil 866 publicaciones que originan el mensaje.

En la lista que exhibió la consejera jurídica destacan Atypical, Bibiana Belsasso, Adela Micha, Ciro Gómez Leyva, Dolia Estévez, Javier Negre, ADN 40, Azteca Noticias, El Universal, Joaquín López Dóriga y Reforma, entre otros. Esta capa, sostuvo Alcalde, legitima el mensaje a través de investigaciones, noticias y opiniones.

Pese a que la funcionaria federal insiste en que eso no es una “lista negra” de medios de comunicación y periodistas críticos del régimen morenista, en los hechos, claro que lo es, pues, con recursos públicos, exhibió información que podría violar la privacidad de las personas.

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Luisa María Alcalde acusó que existe una red de amplificación digital contra la 4T. | Presidencia

Rechaza los señalamientos en su contra

Luego de la polémica que generó Luisa Alcalde en la última edición del programa “Derecho de Réplica”, decidió compartir una aclaración, en la que, básicamente, se deslindó de haber compartido una “lista negra” de comunicadores y medios de comunicación.

Desde el punto de vista de Alcalde Luján, lo que presentó fue un “análisis” sobre cómo funciona el ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias, pero solo de aquellos que critican o cuestionan al “segundo piso de la cuarta transformación”.

“He visto algunas reacciones al programa de ayer de Derecho de Réplica. Hay quienes hablan incluso de que presenté una supuesta lista de periodistas enemigas del gobierno. No es el caso. Lo que presentamos fue un análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quiénes aparecen en este ecosistema”, justificó.

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Asegura que quiso exponer a los “trolls”

Durante el video, la consejera jurídica hizo una serie de aseveraciones, con las que trató de desviar las críticas en su contra, al señalar que un medio, noticia o periodistas pueden compartir información, pero son los “trolls” quienes la desvirtúan en redes sociales.

“Una noticia, una opinión o una publicación se puede emitir por un periodista, medio o político. Eso no significa que esa persona o ese medio forme parte de ninguna operación. Lo que ocurre después es lo relevante. Otras cuentas anónimas, que hemos denominado trolls, retoman el contenido de estos medios o políticos, lo replican, lo conectan con una narrativa coordinada para posicionar tendencias”, agregó.

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La consejera jurídica Luisa Alcalde fue duramente criticada tras la emisión del programa "Derecho de Réplica" del 12 de agosto. Crédito: Gobierno de México.

Bots amplifican críticas en internet: Luisa Alcalde

Continuando con su explicación, Luisa María Alcalde Luján detalló que son los “bots”, los que amplifican información, la cual podría estár editorializada, pero eso no es lo que estudió el reporte que presentó en “Derecho de Réplica”.

Insistió en que no habló de listas negras, ni que medios financien bots o trolls, aunque aclaró que sí quiso dar a conocer que existen recursos detrás de esas figuras digitales. Algo que, según ella, los mexicanos tienen derecho a saber.

La consejera jurídica de Presidencia compartió un video en sus redes sociales. Crédito: X / @LuisaAlcalde

“Vamos a ver aquí un ejemplo, pero hay muchos. Aquí está el medio, la noticia, primera plana, se retoma por este troll, se editorializa y luego explota a través de los bots. Esto es precisamente lo que estamos estudiando. No hay listas negras ni decimos que los medios estén financiando bots o trolls. Lo que aseguramos es que hay gente que sí está financiando y es evidente. Y la gente tiene derecho a saber este tipo de fenómenos”, concluyó.

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Luego de las duras críticas que le cayeron por compartir “listas negras” de periodistas y medios de comunicación en el programa “Derecho de Réplica”, Luisa Alcalde lo rechazó en un video.