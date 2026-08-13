Localizan narcolaboratorio de metanfetamina con más de 6 mil litros de químicos en Culiacán: golpe supera los mil 900 mdp

Foto: Gabinete de Seguridad

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Un narcolaboratorio clandestino fue localizado e inhabilitado, así como tres áreas de concentración de material para la elaboración de metanfetamina en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Las autoridades informaron que el golpe al crimen organizado fue de más de mil 900 millones de pesos.

El Gabinete de Seguridad detalló que el hallazgo fue realizado en diversos poblados de la capital por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) este miércoles.

En el laboratorio clandestino y las tres áreas de concentración fueron asegurados un total de 6 mil 415 litros y mil 465 kilos de sustancias químicas, así como 5 reactores de síntesis orgánica, 4 condensadores, 4 quemadores, 4 tanques de gas L.P. y una mezcladora.

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Foto: Gabinete de Seguridad

Las autoridades informaron que la afectación económica a la delincuencia organizada es de mil 935 millones de pesos, en una acción ocurrida en el bastión del Cártel de Sinaloa.

Detienen a tres personas con más de 5 mil dosis de drogas en Mazatlán

En una segunda acción, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a tres personas que portaban más de 5 mil dosis de droga, armas y dinero en efectivo en el municipio de Mazatlán.

Las detenciones se llevaron a cabo en el fraccionamiento Real del Valle, cuando los elementos realizaban recorridos de vigilancia. El total de los objetos asegurados fue de:

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2 mil 760 dosis de metanfetamina

Un arma corta

Un cargador

2 mil 145 dosis de cocaína

Foto: Gabinete de Seguridad

90 dosis de marihuana

5 radios

2 vehículos

Dinero en efectivo

Narcomanta aparece en Culiacán con amenaza a mando de la Defensa

Un hecho violento en Culiacán se registró la mañana de este jueves con el hallazgo de una narcomanta atribuida al líder de Los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar en un puente peatonal del sector Montebello, al sur de la capital,

El mensaje estaba dirigido a un presunto mando del Ejército Mexicano al que acusan de incumplir un supuesto acuerdo con la facción criminal para detener a integrantes de un bando contrario, el cual podría ser de Los Mayos.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:30 horas en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y el bulevar México 68, una de las principales vialidades de la capital sinaloense.

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Personas que transitaban por la zona alertaron a las corporaciones de seguridad a través de los números de emergencia, lo que provocó un despliegue de elementos policiales para retirar la lona de la estructura peatonal y ponerla a disposición de la autoridad correspondiente.

Esta sería la manta que apareció la mañana de este jueves en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y el bulevar México 68. (Crédito: X | @JLMNoticias)

Acusaciones contra un mando militar

La imagen de la narcomanta fue compartida por el periodista José Luis Morales. El mensaje está dirigido a una persona identificada como teniente de Infantería Felipe de Jesús Hernández Velazco, de alias “El Brujo” y adscrito presuntamente al 94.° Batallón de Infantería.

El texto lo acusa de liberar a detenidos pertenecientes a un grupo rival y de no haber ejecutado una operación para “limpiar” el área comprendida entre las sindicaturas de Imala y Tepuche, tal y como se habría acordado previamente.

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La lona menciona además un supuesto pago inicial de 100 mil dólares y entregas mensuales de dinero, y concluye con una amenaza directa contra el militar que está firmado con el nombre de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de “El Chapo”.

“Quedaste formalmente de limpiar el área desde Imala hasta Tepuche y no estás cumpliendo y se te entregó los 100 mil dólares y tu pago mensual no te ha fallado. Cumple o te vamos a fusilar donde te metas”, se lee en la manta.

Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos. (Jovani Pérez | Infobae México)

El hallazgo se produce en un contexto de disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa que rompieron su alianza en septiembre de 2024 tras la captura y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada. Desde entonces, la confrontación ha generado homicidios, desapariciones y enfrentamientos en Culiacán y otros municipios de la entidad.

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Hasta el momento las autoridades no han brindado información acerca del hallazgo de la narcomanta en Culiacán ni de su posible autenticidad.