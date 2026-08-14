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Infusión de ramón y guayaba: alternativa natural para fortalecer el sistema inmune

Descubre cómo la infusión de ramón y guayaba puede integrarse a una dieta saludable para favorecer el sistema inmune

Una guayaba entera y dos rebanadas junto a frutos de ramón con hojas. Se observan gráficos de células y moléculas, y texto informativo sobre sus propiedades.
Guayaba y ramón: dúo nutritivo esencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La infusión de ramón y guayaba se posiciona como una alternativa natural para quienes buscan apoyar la función inmunológica mediante la alimentación.

Tras la pandemia de COVID-19, el interés por opciones respaldadas por evidencia científica aumentó notablemente.

Organismos como la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad de Harvard coinciden en destacar que una dieta rica en frutas como la guayaba resulta clave para el mantenimiento de las defensas.

Aunque la investigación sobre el ramón es emergente, su perfil nutricional y antioxidante lo convierte en un recurso prometedor dentro de una dieta equilibrada.

Vitamina C y antioxidantes

La Organización Panamericana de la Salud sostiene que la calidad de la dieta influye en la capacidad del cuerpo para enfrentar infecciones.

Recomienda priorizar frutas frescas y limitar ultraprocesados, grasas trans y sodio.

En sus mensajes, la OPS señala a la guayaba como fuente de vitamina C y antioxidantes valiosos para el sistema inmune.

La Universidad de Harvard resalta que la vitamina C es un antioxidante esencial que refuerza las defensas naturales y protege las células del daño oxidativo.

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Advierte que el ser humano no puede producir este nutriente y debe obtenerlo de la dieta.

Harvard recomienda consumir diariamente entre 75 y 90 miligramos, según sexo y etapa vital.

Si bien la vitamina C no previene enfermedades como el resfriado, puede reducir la duración o intensidad de los síntomas.

Un frutero de cerámica contiene varias guayabas amarillas y verdes, dos de ellas cortadas con pulpa rosada. Un cuchillo y una taza están en la mesa de madera.
La guayaba es una fuente de vitamina C y antioxidantes valiosos para el sistema inmune. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capacidad antioxidante de la guayaba

El Agricultural Research Service del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ubica a la guayaba entre las frutas con mayor capacidad antioxidante, ligeramente por debajo del arándano.

Este reconocimiento respalda su inclusión en las guías internacionales para fortalecer la salud inmunológica.

La guayaba aporta vitamina C, fibra y polifenoles. Diversos estudios experimentales asocian estos compuestos con efectos antimicrobianos, antiinflamatorios y moduladores de la respuesta inmunitaria.

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Estas propiedades han sido verificadas en modelos celulares y animales.

Campañas de salud pública

La Secretaría de Salud de Puebla recomienda el consumo de guayaba y otras frutas ricas en vitamina C para fortalecer las defensas en temporada invernal.

Estas campañas, alineadas con los lineamientos de la OPS, promueven mensajes accesibles sobre la nutrición y la protección frente a enfermedades comunes.

Ramón: perfil nutricional y potencial funcional

El ramón o Brosimum alicastrum es un árbol nativo de Mesoamérica. Sus hojas y semillas concentran aminoácidos, calcio, fibra y ácido fólico.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad lo identifica como especie de interés para la seguridad alimentaria y la producción sostenible.

Investigaciones científicas atribuyen al ramón un perfil antioxidante elevado, comparable o superior al de frutos secos conocidos.

Sus semillas se emplean como base de harinas y bebidas libres de gluten y cafeína, útiles para personas con necesidades dietéticas específicas.

Aunque faltan estudios clínicos sobre su impacto en la inmunidad, los nutrientes y compuestos fenólicos que aporta pueden contribuir indirectamente a mantener las defensas.

Un árbol de ramón de tronco grueso y copa frondosa, con hojas verdes, en medio de una densa vegetación selvática con luz solar filtrada.
El ramón o Brosimum alicastrum es un árbol nativo de Mesoamérica. Sus hojas y semillas concentran aminoácidos, calcio, fibra y ácido fólico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia experimental: guayaba y función inmunológica

Revisiones y estudios difundidos por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos describen la acción inmunomoduladora, antiinflamatoria y antiviral de los extractos de hoja y fruto de guayaba.

Estos efectos incluyen la regulación de citoquinas, la proliferación de linfocitos y la reducción del estrés oxidativo.

Un estudio publicado en Frontiers mostró que extractos de hoja de guayaba disminuyen mediadores inflamatorios y aumentan enzimas antioxidantes en tejidos y sangre.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la OPS y la Universidad de Harvard coinciden en que consumir frutas ricas en vitamina C, como la guayaba, debe formar parte de una estrategia nutricional general para mantener la salud del sistema inmune.

Límites y precauciones

La mayoría de los estudios sobre ramón y guayaba han sido realizados en condiciones experimentales.

No existen pruebas suficientes para afirmar que estas infusiones previenen infecciones o sustituyen tratamientos médicos.

La OPS y la Universidad de Harvard insisten en que ningún alimento puede garantizar protección total contra enfermedades; recomiendan siempre mantener una dieta variada y equilibrada.

El consumo de infusiones de ramón y guayaba es seguro en condiciones tradicionales y cantidades moderadas.

Se aconseja precaución en personas con enfermedades crónicas, embarazadas o bajo medicación, y consultar a un profesional de la salud antes de incorporarlas con fines terapéuticos.

Mujer de edad sonríe bebiendo de una taza con vapor, sentada en un porche. Sobre una mesa hay una tetera, guayabas y hojas secas.
El consumo de infusiones de ramón y guayaba es seguro en condiciones tradicionales y cantidades moderadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación de la infusión de ramón y guayaba según recomendaciones institucionales

Para conservar el perfil nutricional y antioxidante, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Universidad de Harvard sugieren un método sencillo:

1. Selección: Utilice hojas secas de ramón y hojas de guayaba de preferencia ecológica, bien lavadas.

2. Proporción: Emplee de dos a cuatro gramos de hojas secas por cada 250 mililitros de agua, en proporciones iguales o al gusto.

3. Infusión: Hierva el agua, retírela del fuego y añada las hojas. Tape y deje reposar de cinco a diez minutos.

4. Filtrado: Cuele y beba de inmediato, caliente o fría, sin añadir azúcares.

5. Consumo: Integre la infusión como parte de una dieta variada, no como sustituto de tratamientos médicos.

Este procedimiento ayuda a preservar los nutrientes fundamentales y obtener una bebida con potencial funcional dentro de un patrón alimentario saludable.

Consideraciones finales respaldadas por instituciones de referencia

La infusión de ramón y guayaba es una opción natural respaldada por instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Universidad de Harvard.

La guayaba cuenta con evidencia experimental sólida sobre su efecto en la inmunidad; el ramón aporta nutrientes y antioxidantes útiles para el metabolismo y la salud general.

La clave está en integrarlas a una dieta variada y equilibrada, siguiendo siempre las recomendaciones institucionales y médicas.

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