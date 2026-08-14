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¿Qué son los bichos grises que salen en el clóset y baño? El truco casero para alejarlos de la ropa

Pececillo de plata alargado y gris plateado con antenas largas sobre estante de madera clara, junto a ropa doblada y cajas de cartón.
Un pececillo de plata, también conocido como Lepisma saccharina, se desplaza sobre la superficie de un estante de madera clara, cerca de ropa doblada y cajas de cartón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los bichos grises que suelen aparecer en clósets y baños, sobre todo en zonas húmedas, normalmente son pececillos de plata (Lepisma saccharina).

También pueden aparecer cochinillas de humedad o cucarachas pequeñas, pero si son alargados, grises y se mueven rápido entre la ropa o paredes, lo más común son los pececillos de plata.

Estos insectos buscan ambientes húmedos, oscuros y con poca ventilación. Se alimentan de restos orgánicos, como papel, cartón, pegamento, ropa y polvo. No representan un peligro directo para la salud, pero pueden dañar libros, ropa y otros objetos almacenados.

Un pececillo de plata gris plateado con antenas largas está sobre una superficie de madera clara, junto a ropa doblada y cajas de cartón.
Un pececillo de plata, Lepisma saccharina, se mueve sobre la superficie de madera clara de un clóset, cerca de ropa doblada y cajas de cartón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Truco casero con lavanda, clavo de olor y hojas de laurel para ahuyentar a los pececillos de plata

Existe un truco casero con lavanda, clavo de olor y hojas de laurel para repeler insectos como los pececillos de plata. Estos ingredientes desprenden aromas intensos que resultan molestos para diversos insectos y pueden ayudar a alejarlos de clósets, baños y cajones.

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Cómo prepararlo

  1. Reúne los ingredientes:
    • Hojas de laurel secas
    • Clavos de olor
    • Flores secas de lavanda (puedes usar bolsitas de lavanda para armario)
  2. Haz saquitos aromáticos:
    • Mezcla una cucharada de cada ingrediente y colócala en una bolsita de tela transpirable o una gasa.
    • Si no tienes bolsitas, puedes utilizar un pedazo de tela y amarrarlo con hilo.
  3. Coloca los saquitos:
    • Ponlos en clósets, cajones, esquinas del baño y lugares donde hayas visto pececillos de plata.
    • Cambia el contenido cada mes o cuando notes que el aroma se desvanece.

Este método no elimina la plaga, pero ayuda a repelerla y mantener los espacios aromatizados. Para mejores resultados, complementa con limpieza y reducción de humedad.

En redes sociales y páginas especializadas también se recomienda el uso de clavo de olor y laurel en saquitos para repeler insectos en general, y aunque la evidencia científica es limitada para el caso específico de los pececillos de plata, es una alternativa segura y natural para complementar la prevención.

Infografía con método para repeler pececillos de plata, mostrando armario, saquitos, lavanda, clavo de olor, laurel, calendario, spray y elementos de limpieza.
Un método casero muestra cómo repeler pececillos de plata usando saquitos aromáticos de lavanda, clavo de olor y laurel en espacios del hogar, con recomendaciones complementarias de Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejo para mantener a los pececillos de plata alejados de la ropa

  • Ventila diariamente: Abre ventanas o usa extractores en baños y clósets para reducir la humedad.
  • Repara fugas: Atiende de inmediato cualquier fuga en tuberías, lavabos o regaderas.
  • Utiliza deshumidificadores caseros: Coloca recipientes con sal gruesa o carbón activado para absorber la humedad.
  • Limpia frecuentemente: Barre y aspira rincones, detrás de muebles y en el interior de clósets.
  • Elimina papel y cartón: Evita guardar cajas, libros o papeles en zonas húmedas.
  • Guarda ropa limpia y seca: Usa bolsas o cajas herméticas para ropa poco usada.
  • Sella grietas y juntas: Aplica silicona en azulejos, pisos y paredes para evitar que entren los insectos.
  • Aplica tierra de diatomeas o ácido bórico: Espolvorea en rincones, esquinas y detrás de los muebles. Estas sustancias secan y eliminan los insectos de manera natural.

Las autoridades de salud recomiendan priorizar la limpieza, la ventilación y el control de humedad sobre el uso de insecticidas, ya que la causa principal suele ser la humedad y no la suciedad. Eliminar la humedad es la clave para erradicar los pececillos de plata y otros bichos grises en clósets y baños.

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Infografía con pececillos de plata, ropa, armarios, ventana, fregadero, deshumidificadores, utensilios de limpieza, cajas, libros, bolsas y sellador de grietas. Incluye textos instructivos.
La infografía ilustra diez métodos prácticos para controlar la humedad y proteger la ropa de la infestación de pececillos de plata en los espacios domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de que tienes pececillos de plata (Lepisma saccharina) en tu hogar

Si no los has podido ver con tus propios ojos pero sospechas de su presencia, las siguientes son algunas de las señales más comunes de pececillos de plata (Lepisma saccharina) en el hogar:

  • Papeles y libros dañados: Encuentras hojas de libros, cuadernos o documentos con pequeñas mordidas o zonas delgadas y traslúcidas. También pueden aparecer manchas amarillentas.
  • Ropa o telas con agujeros: Notas pequeñas perforaciones en ropa guardada, cortinas, alfombras o manteles, especialmente si están almacenados en lugares húmedos.
  • Restos de mudas o excrementos: Ves pequeñas escamas plateadas o residuos similares a polvo fino en esquinas, cajones o debajo de objetos.
  • Manchas amarillas: Aparecen manchas en papel, cartón o textiles, producidas por la secreción de estos insectos.
  • Mayor actividad en la noche: Los pececillos de plata son nocturnos, por lo que es común verlos al encender la luz en habitaciones oscuras o durante la limpieza nocturna.
  • Zonas húmedas y poco ventiladas: Si tienes áreas con humedad persistente, como baños sin ventilación o clósets pegados a muros fríos, es probable que ahí se concentre la plaga.

Detectar una o varias de estas señales indica la presencia de pececillos de plata y la necesidad de mejorar la ventilación, reducir la humedad y limpiar con frecuencia para evitar su proliferación.

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