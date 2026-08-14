Layda Sansores es captada en tienda de lujo durante vacaciones en Madrid: contradice principio de “austeridad”

Crédito: Redes Sociales

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La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quedó nuevamente en el centro de la polémica luego de ser captada durante sus vacaciones en Madrid, España, mientras recorría una de las zonas comerciales más exclusivas de la capital.

Las imágenes reavivaron cuestionamientos sobre la congruencia entre su estilo de vida y el discurso de austeridad republicana promovido por Morena.

Layda Sansores es captada en El Corte Inglés de Serrano

Sansores fue vista el 11 de agosto en El Corte Inglés de la calle Serrano, en el exclusivo barrio de Salamanca, considerado una de las principales zonas comerciales de lujo de Madrid.

Durante su recorrido ingresó a la boutique de Gianvito Rossi, firma especializada en calzado cuyos productos parten, según los reportes difundidos, de alrededor de mil euros, equivalentes a unos 19 mil pesos.

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Layda Sansores es captada en exclusiva zona comercial de Madrid.

También circularon fotografías en las que la mandataria observa prendas de firmas europeas.

Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia pública de que haya comprado zapatos o ropa, ni se ha presentado información que demuestre que sus vacaciones hayan sido financiadas con recursos del erario.

La polémica surgió principalmente por el contraste con la situación financiera de Campeche y con el discurso de austeridad que identifica al partido gobernante.

Vacaciones en Madrid coinciden con crisis financiera de Campeche

El viaje comenzó el 4 de agosto, pocos días después de que Sansores presentara su Quinto Informe de Gobierno. La mandataria fue fotografiada en la sección Premier de un vuelo comercial rumbo a Madrid, acompañada por su hermana Laura Sansores, presidenta del DIF estatal, y otras personas.

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Su estancia coincidió además con su cumpleaños número 81, celebrado el 7 de agosto en España.

Layda Sansores fue captada viajando en primera clase rumbo a Madrid España. (Fotos: X/@vampipe)

El contexto financiero del estado incrementó las críticas. En abril, Sansores reconoció dificultades de liquidez en su administración e incluso advirtió sobre problemas para cubrir el suministro eléctrico de oficinas públicas.

Entre los elementos que han alimentado el debate se encuentran:

Problemas de liquidez reconocidos por el propio gobierno estatal.

Una deuda pública cercana a dos mil millones de pesos .

Recortes presupuestales señalados en distintos reportes.

Contracción de la actividad económica de Campeche.

La ausencia de Sansores durante un acto relacionado con la revisión de su informe.

Morena enfrenta presión por el caso de Layda Sansores

El episodio comenzó a generar preocupación dentro de Morena debido al impacto político que podría tener rumbo a las elecciones de 2027.

Polémica por Layda Sansores genera presión política para Morena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En círculos del partido se plantea incluso la posibilidad de que Sansores deje anticipadamente la gubernatura para evitar que el escándalo afecte la imagen del movimiento en Campeche.

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La entidad es considerada un territorio complicado para Morena y, de acuerdo con versiones políticas, existe preocupación por una eventual derrota en los próximos comicios.

Entre los escenarios mencionados aparece una posible candidatura del alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez, aunque también ha cobrado relevancia la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre.

Carteles en Madrid aumentan la polémica

Las críticas no se limitaron a redes sociales. Durante la estancia de la gobernadora aparecieron en distintos puntos de Madrid carteles que cuestionaban sus vacaciones y la situación económica de Campeche.

Aparecen carteles contra Layda Sansores durante su estancia en Madrid. (Redes Sociales)

Los mensajes señalaban que mientras la entidad enfrentaba dificultades financieras, la mandataria se encontraba de viaje.

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Ignacio Muñoz Hernández, también cuestionó su ausencia durante actividades legislativas relacionadas con el informe estatal.

No es la primera ocasión que los viajes internacionales de Sansores provocan controversia. En agosto de 2025 fue criticada por viajar a Ámsterdam para celebrar su cumpleaños. En aquella ocasión sostuvo que el viaje fue pagado con recursos propios y que contaba con autorización del Congreso estatal.

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Ahora, el debate vuelve a colocar a la gobernadora frente a una pregunta política central: ¿puede Morena mantener su discurso de austeridad mientras una de sus mandatarias es exhibida disfrutando de zonas comerciales de lujo en Europa?

La respuesta podría tener consecuencias más allá de las redes sociales, particularmente cuando el partido comienza a preparar la disputa electoral de 2027.