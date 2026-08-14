Efraín Juárez pierde otra vez en Turquía y le dice adiós a las competiciones europeas

Tras el empate en el ETO Park, otro equipo dirigido por Efraín Juárez se despide de sus aspiraciones por un gol en los miuntos finales. (Facebook/ ETO FC)

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El ciclo en competiciones europeas de Efraín Juárez como entrenador del Győri ETO terminó abruptamente tras quedar eliminado de la UEFA Conference League.

Un gol en los minutos finales frente al Riga FC dejó al conjunto húngaro sin aspiraciones internacionales y obligó al técnico mexicano a replantear por completo su temporada.

Un gol en los minutos finales frente al Riga FC dejó al Győri ETO de Efraín Juárez sin aspiraciones internacionales en la temporada. (X/ @RigaFC_Official)

La eliminación marca la segunda vez en el año que un equipo dirigido por Juárez es derrotado dolorosamente de una competencia en los últimos minutos, repitiendo el trago amargo vivido meses atrás en la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul con Pumas.

La ventaja momentánea que ilusionó al Győri ETO

El partido de vuelta comenzó con presión y urgencia del cuadro dirigido por Juárez. La afición mantenía la esperanza de una remontada en el ETO Park.

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Željko Gavric marcó el primer gol al minuto 28 desde el punto penal, igualando el marcador global.

El tanto devolvió la ilusión a los locales y generó un ambiente de alto voltaje entre los aficionados.

El Győri ETO mantuvo la iniciativa ofensiva en la primera mitad y creó varias oportunidades claras de gol.

Željko Gavric anotó de penal al minuto 28 y empató el marcador global en el partido de vuelta en el ETO Park. (Facebook/ ETO FC)

Pese al esfuerzo colectivo, los dirigidos por Efraín no lograron ampliar la diferencia y, como suele ocurrir en el sistema de juego del mexicano, dejaron abierta la eliminatoria para el complemento.

Un gol de Caio Ferreira al 88’ sentenció el destino del conjunto húngaro

En la segunda parte, la tensión creció y el equipo húngaro defendía la ventaja parcial, mientras el Riga FC adelantaba líneas para buscar el empate.

El arquero Samuel Petrás tuvo un buen número de intervenciones clave para mantener con vida a los suyos.

Al minuto 88, Caio Ferreira apareció sin marca en el área y empujó el balón para igualar el partido.

Con el empate 1-1, el Győri ETO quedó eliminado debido al 2-1 global a favor del Riga FC.

El Győri ETO sostuvo la iniciativa en la primera mitad, pero no amplió la ventaja y mantuvo abierta la eliminatoria. (X/ @RigaFC_Official)

De esta manera, el desenlace repite la historia de Juárez, quien en meses recientes vivió una derrota similar en la final de la Liga MX con Pumas, también por un gol recibido en los últimos minutos.

A Juárez no le queda nada más que la Liga de Hungría

Con la eliminación en la Conference League y el antecedente de la caída en la Champions, el ciclo europeo de Juárez inicia con una doble eliminación.

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El técnico mexicano deberá reorganizar al Győri ETO si aspira a competir por el campeonato local, tras haber quedado fuera de toda competencia internacional.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM coach Efrain Juarez looks dejected after losing the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

El próximo reto del equipo será en la Liga de Hungría este 16 de agosto. En este sentido, el club buscará dejar atrás la eliminación y concentrarse en sumar puntos en el torneo de casa.