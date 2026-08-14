México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Efraín Juárez pierde otra vez en Turquía y le dice adiós a las competiciones europeas

El conjunto húngaro no sostuvo la ventaja parcial y quedó fuera de la UEFA Conference League por el 2-1 global en la serie

Tras el empate en el ETO Park, otro equipo dirigido por Efraín Juárez se despide de sus aspiraciones por un gol en los miuntos finales. (Facebook/ ETO FC)
Tras el empate en el ETO Park, otro equipo dirigido por Efraín Juárez se despide de sus aspiraciones por un gol en los miuntos finales. (Facebook/ ETO FC)
Guardar

El ciclo en competiciones europeas de Efraín Juárez como entrenador del Győri ETO terminó abruptamente tras quedar eliminado de la UEFA Conference League.

Un gol en los minutos finales frente al Riga FC dejó al conjunto húngaro sin aspiraciones internacionales y obligó al técnico mexicano a replantear por completo su temporada.

Un gol en los minutos finales frente al Riga FC dejó al Győri ETO de Efraín Juárez sin aspiraciones internacionales en la temporada. (X/ @RigaFC_Official)
Un gol en los minutos finales frente al Riga FC dejó al Győri ETO de Efraín Juárez sin aspiraciones internacionales en la temporada. (X/ @RigaFC_Official)

La eliminación marca la segunda vez en el año que un equipo dirigido por Juárez es derrotado dolorosamente de una competencia en los últimos minutos, repitiendo el trago amargo vivido meses atrás en la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul con Pumas.

La ventaja momentánea que ilusionó al Győri ETO

El partido de vuelta comenzó con presión y urgencia del cuadro dirigido por Juárez. La afición mantenía la esperanza de una remontada en el ETO Park.

PUBLICIDAD

  • Željko Gavric marcó el primer gol al minuto 28 desde el punto penal, igualando el marcador global.
  • El tanto devolvió la ilusión a los locales y generó un ambiente de alto voltaje entre los aficionados.
  • El Győri ETO mantuvo la iniciativa ofensiva en la primera mitad y creó varias oportunidades claras de gol.
Željko Gavric anotó de penal al minuto 28 y empató el marcador global en el partido de vuelta en el ETO Park. (Facebook/ ETO FC)
Željko Gavric anotó de penal al minuto 28 y empató el marcador global en el partido de vuelta en el ETO Park. (Facebook/ ETO FC)

Pese al esfuerzo colectivo, los dirigidos por Efraín no lograron ampliar la diferencia y, como suele ocurrir en el sistema de juego del mexicano, dejaron abierta la eliminatoria para el complemento.

Un gol de Caio Ferreira al 88’ sentenció el destino del conjunto húngaro

En la segunda parte, la tensión creció y el equipo húngaro defendía la ventaja parcial, mientras el Riga FC adelantaba líneas para buscar el empate.

  • El arquero Samuel Petrás tuvo un buen número de intervenciones clave para mantener con vida a los suyos.
  • Al minuto 88, Caio Ferreira apareció sin marca en el área y empujó el balón para igualar el partido.
  • Con el empate 1-1, el Győri ETO quedó eliminado debido al 2-1 global a favor del Riga FC.

El Győri ETO sostuvo la iniciativa en la primera mitad, pero no amplió la ventaja y mantuvo abierta la eliminatoria. (X/ @RigaFC_Official)

De esta manera, el desenlace repite la historia de Juárez, quien en meses recientes vivió una derrota similar en la final de la Liga MX con Pumas, también por un gol recibido en los últimos minutos.

A Juárez no le queda nada más que la Liga de Hungría

Con la eliminación en la Conference League y el antecedente de la caída en la Champions, el ciclo europeo de Juárez inicia con una doble eliminación.

PUBLICIDAD

El técnico mexicano deberá reorganizar al Győri ETO si aspira a competir por el campeonato local, tras haber quedado fuera de toda competencia internacional.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM coach Efrain Juarez looks dejected after losing the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM coach Efrain Juarez looks dejected after losing the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

El próximo reto del equipo será en la Liga de Hungría este 16 de agosto. En este sentido, el club buscará dejar atrás la eliminación y concentrarse en sumar puntos en el torneo de casa.

Temas Relacionados

Efraín JuárezConference LeaguePumasmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum y Lula da Silva sostienen llamada para analizar avances del acuerdo Pemex y Petrobras

La conversación se da a días de que Roberto Velasco copresidiera la VI Reunión de la Comisión Binacional Brasil-México

Claudia Sheinbaum y Lula da Silva sostienen llamada para analizar avances del acuerdo Pemex y Petrobras

Eugenio Derbéz se sorprende al ver a Alessandra Rosaldo lavando platos después del concierto de Sentidos Opuestos

El actor y comediante compartió un video donde alaba la responsabilidad de su esposa horas después de su presentación en el Auditorio Nacional

Eugenio Derbéz se sorprende al ver a Alessandra Rosaldo lavando platos después del concierto de Sentidos Opuestos

Encuesta revela al posible tercer eliminado de La Casa de los Famosos México

El reality show está avanzando y cada vez son más claras las preferencias de la audiencia

Encuesta revela al posible tercer eliminado de La Casa de los Famosos México

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 13 de agosto

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 13 de agosto

Adela Micha emite su posicionamiento luego de ser señalada en la mañanera de Sheinbaum

La comunicadora defendió la libertad de expresión y aseguró que La Saga mantiene una línea editorial independiente

Adela Micha emite su posicionamiento luego de ser señalada en la mañanera de Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

Ricardo Thompson obtiene amparo que frena apertura a juicio oral por huachicol fiscal

Desmantelan red de extorsión contra bares de la calzada Acoxpa: hay siete detenidos, droga y un arma larga asegurada

Localizan narcolaboratorio de metanfetamina con más de 6 mil litros de químicos en Culiacán: golpe supera los mil 900 mdp

Aseguran más de 2.2 millones de cigarros presuntamente apócrifos en el AICM

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbéz se sorprende al ver a Alessandra Rosaldo lavando platos después del concierto de Sentidos Opuestos

Eugenio Derbéz se sorprende al ver a Alessandra Rosaldo lavando platos después del concierto de Sentidos Opuestos

Encuesta revela al posible tercer eliminado de La Casa de los Famosos México

Cantinflas podría tener un monumento fúnebre en la Rotonda de las Personas Ilustres

Crece la tensión entre Mariana Ochoa y Flor Vigna, la de OV7 dice que ya no la aguanta

Un hijo propio: La estremecedora historia real del documental de Netflix que ocurrió en México

DEPORTES

América vs Austin FC EN VIVO: los azulcremas se juegan el liderato y la clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup

América vs Austin FC EN VIVO: los azulcremas se juegan el liderato y la clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup

Hormiga González sigue los pasos universitarios de Gilberto Mora, esta es la carrera que eligió

Rogelio Funes Mori deja el Futbol Mexicano y regresa a Sudamérica como fichaje bomba

Usuarios en redes tunden a Marc Crosas por romántico mensaje a Valeria Marín tras salida de TUDN

Buscan que Estadio Cuauhtémoc sea sede para la Copa Oro 2027