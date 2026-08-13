No fue en papel: la UNAM aplica su examen presencial de control con computadoras

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Los aspirantes convocados al examen de control de la UNAM ya se encuentran en el Hotel Real de Minas Poliforum León, en Guanajuato, para hacer su prueba de admisión.

El primer turno ingresó a las 17:00 horas y está conformado por 501 aspirantes, todos distribuidos en mesas largas, cada uno tiene una computadora.

Aunque se pensó que la prueba sería análoga, la UNAM utilizó el examen en línea ante el aumento atípico de puntaje en algunas carreras.

La sala de juntas de un hotel en León, Guanajuato es una de las tres sedes foráneas para este mecanismo extemporáneo.

“Inició puntualmente la primera jornada del Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato. A las 17 horas, los primeros 501 aspirantes comenzaron su examen”, se pudo leer.

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Horarios para examen de control de la UNAM en León

Miércoles 12 de agosto: turno vespertino, de 17:00 a 20:00 horas.

Jueves 13 de agosto: primer turno de 09:00 a 12:00 horas; segundo turno de 13:00 a 16:00 horas; tercer turno de 17:00 a 20:00 horas.

El portal TU SITIO permanecerá abierto para quienes necesiten descargar su cita.

Sede de Oaxaca para examen control de la UNAM

Las y los aspirantes asignados a esta ciudad presentarán el examen el jueves 13 de agosto, en tres turnos:

Primer turno: 09:00 a 12:00 horas

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas

Tijuana, Baja California

En esta sede, el proceso está programado para el domingo 16 de agosto. Los turnos habilitados son:

Primer turno: 10:00 a 13:00 horas

Segundo turno: 15:00 a 18:00 horas

Examen de control presencial en la CDMX

El mecanismo de la UNAM para el área metropolitana se realizará en el Palacio de los Deportes, alcaldía Iztacalco. Aún no se han dado a conocer los turnos para la aplicación de la prueba, pero las fechas oficiales son:

17 de agosto

18 de agosto

19 de agosto

Objetos prohibidos durante el examen

Para garantizar la seguridad y el orden, la universidad ha recordado a los aspirantes que está prohibido ingresar con los siguientes objetos:

Teléfonos celulares

Mochilas

Bolsas

Bultos grandes

Información en desarrollo*