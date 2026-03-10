México Deportes

¿Quién es la joven promesa del San Luis que fue cedido al Atlético de Madrid?

Con este movimiento, el atacante mexicano dará el siguiente paso en su formación al incorporarse a las categorías inferiores del club colchonero

El joven futbolista Emiliano Muñoz Meade, originario de San Luis Potosí, fue cedido al Atlético de Madrid tras un acuerdo alcanzado con el Atlético de San Luis, club donde comenzó su proceso formativo en fuerzas básicas.

El delantero, de 16 años, continuará su desarrollo en las categorías juveniles del equipo español después de haber sido evaluado durante varias semanas por el área deportiva de la institución colchonera.

De las fuerzas básicas del San Luis al futbol formativo en España

De acuerdo con el Atlético de San Luis, Emiliano Muñoz Meade se integrará al sistema de formación del Atlético de Madrid luego de completar un periodo de evaluación por parte de la directiva y el área deportiva del club español.

El delantero inició su proceso de desarrollo con la institución potosina en 2024, participando en distintas divisiones juveniles del club, donde comenzó a destacar por su rendimiento ofensivo y regularidad dentro del terreno de juego.

Convocatorias juveniles con la Selección Mexicana

El desempeño del atacante también lo llevó a ser considerado en procesos de la Selección de fútbol de México en categorías juveniles. Durante ese periodo recibió convocatorias para concentraciones y actividades de preparación internacional con representativos menores.

Con este acuerdo entre Atlético de San Luis y Atlético de Madrid, el futbolista mexicano continuará su formación en Europa, integrándose a la estructura de desarrollo del club español mientras avanza en su carrera dentro del futbol profesional.

