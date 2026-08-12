Mujer protagoniza pleito con guardia de Angelópolis por presunto adeudo: la bautizan como ‘Lady Lomas’

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Una residente de Lomas de Angelópolis, Puebla, quedó en el centro de la polémica después de que videos difundidos en redes sociales mostraran el momento en que protagonizó una fuerte discusión con una guardia de seguridad privada. La mujer habría reclamado a la trabajadora luego de que esta le indicara que debía abrir personalmente la reja de acceso debido a un supuesto adeudo en el pago de mantenimiento.

Los hechos, según la información compartida por habitantes del residencial, ocurrieron el pasado 4 de agosto alrededor de las 20:50 horas. La residente, quien presuntamente vive en el clúster Privanza 666, llegó acompañada de un hombre y solicitó que le permitieran ingresar al lugar.

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Sin embargo, la guardia le habría explicado que no podía abrirle directamente el acceso y que debía hacerlo por cuenta propia, debido a que aparentemente no había cubierto las cuotas correspondientes al mantenimiento del residencial.

La indicación provocó el enojo de la mujer y comenzó una discusión que posteriormente quedó registrada en video.

“Dame las llaves”: así comenzó el enfrentamiento

(Captura de pantalla)

En las imágenes compartidas mediante grupos vecinales se escucha a la residente reclamarle a la trabajadora y exigirle que le entregara las llaves para poder abrir el acceso.

“dame las llaves, ¿no dices que voy a abrir, pendeja, dame las llaves”.

La discusión continuó durante varios minutos. La mujer mantuvo un tono elevado y lanzó más insultos contra la guardia, además de cuestionarla sobre el tiempo que permanecería trabajando en el lugar.

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En otro momento del intercambio, la residente le dijo a la trabajadora:

“lo bueno es que vas a ir a chingar a tu puta madre”.

Posteriormente, la mujer habría continuado con sus reclamos y señaló que podían imponerle las multas que consideraran necesarias. También volvió a referirse al futuro laboral de la empleada dentro del residencial.

Los videos fueron compartidos en distintas plataformas y grupos de vecinos, donde rápidamente comenzaron a generar reacciones entre quienes conocieron el caso.

¿Por qué debía abrir ella misma la reja?

(Captura de pantalla)

De acuerdo con los testimonios compartidos por habitantes del lugar, dentro del clúster donde ocurrió el incidente existiría un protocolo relacionado con las cuotas de mantenimiento.

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Según esta versión, cuando un residente presenta un pago pendiente, la persona debe encargarse personalmente de abrir y cerrar determinados accesos del lugar. La medida tendría como finalidad incentivar a los habitantes a mantenerse al corriente con sus obligaciones.

Por ello, algunos usuarios señalaron que la guardia simplemente habría estado cumpliendo con las reglas establecidas y que la situación no justificaría los insultos o amenazas que aparecen en las grabaciones.

Los ciudadanos que comentaron los videos también destacaron que, al menos en el material difundido, no se observa una actitud agresiva por parte de la trabajadora antes de los reclamos de la residente.

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La situación generó críticas hacia la mujer, especialmente por la manera en que se dirigió a la empleada de seguridad.

Residencial no se ha pronunciado

(Captura de pantalla)

Hasta el momento, la administración de Lomas de Angelópolis no ha emitido una postura pública sobre el incidente ocurrido el pasado 4 de agosto.

Mientras tanto, las grabaciones continúan circulando en redes sociales y grupos vecinales, donde usuarios han expresado opiniones divididas sobre el cumplimiento de las reglas de acceso, aunque una parte importante de los comentarios se ha centrado en condenar los insultos dirigidos contra la trabajadora.

El caso permanece como una de las recientes polémicas que han generado conversación entre habitantes y usuarios de redes sociales, mientras se espera conocer si la administración del residencial tomará alguna medida o dará una explicación sobre lo ocurrido.

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