México
Agregar Infobae enGoogle

Mujer protagoniza pleito con guardia de Angelópolis por presunto adeudo: la bautizan como ‘Lady Lomas’

La residente fue captada reclamando a la empleada y diciéndole “dame las llaves”, en una discusión que habría comenzado por un supuesto adeudo de mantenimiento

Guardar

Una residente de Lomas de Angelópolis, Puebla, quedó en el centro de la polémica después de que videos difundidos en redes sociales mostraran el momento en que protagonizó una fuerte discusión con una guardia de seguridad privada. La mujer habría reclamado a la trabajadora luego de que esta le indicara que debía abrir personalmente la reja de acceso debido a un supuesto adeudo en el pago de mantenimiento.

Los hechos, según la información compartida por habitantes del residencial, ocurrieron el pasado 4 de agosto alrededor de las 20:50 horas. La residente, quien presuntamente vive en el clúster Privanza 666, llegó acompañada de un hombre y solicitó que le permitieran ingresar al lugar.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la guardia le habría explicado que no podía abrirle directamente el acceso y que debía hacerlo por cuenta propia, debido a que aparentemente no había cubierto las cuotas correspondientes al mantenimiento del residencial.

La indicación provocó el enojo de la mujer y comenzó una discusión que posteriormente quedó registrada en video.

“Dame las llaves”: así comenzó el enfrentamiento

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En las imágenes compartidas mediante grupos vecinales se escucha a la residente reclamarle a la trabajadora y exigirle que le entregara las llaves para poder abrir el acceso.

“dame las llaves, ¿no dices que voy a abrir, pendeja, dame las llaves”.

La discusión continuó durante varios minutos. La mujer mantuvo un tono elevado y lanzó más insultos contra la guardia, además de cuestionarla sobre el tiempo que permanecería trabajando en el lugar.

PUBLICIDAD

En otro momento del intercambio, la residente le dijo a la trabajadora:

“lo bueno es que vas a ir a chingar a tu puta madre”.

Posteriormente, la mujer habría continuado con sus reclamos y señaló que podían imponerle las multas que consideraran necesarias. También volvió a referirse al futuro laboral de la empleada dentro del residencial.

Los videos fueron compartidos en distintas plataformas y grupos de vecinos, donde rápidamente comenzaron a generar reacciones entre quienes conocieron el caso.

¿Por qué debía abrir ella misma la reja?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con los testimonios compartidos por habitantes del lugar, dentro del clúster donde ocurrió el incidente existiría un protocolo relacionado con las cuotas de mantenimiento.

Según esta versión, cuando un residente presenta un pago pendiente, la persona debe encargarse personalmente de abrir y cerrar determinados accesos del lugar. La medida tendría como finalidad incentivar a los habitantes a mantenerse al corriente con sus obligaciones.

Por ello, algunos usuarios señalaron que la guardia simplemente habría estado cumpliendo con las reglas establecidas y que la situación no justificaría los insultos o amenazas que aparecen en las grabaciones.

Los ciudadanos que comentaron los videos también destacaron que, al menos en el material difundido, no se observa una actitud agresiva por parte de la trabajadora antes de los reclamos de la residente.

La situación generó críticas hacia la mujer, especialmente por la manera en que se dirigió a la empleada de seguridad.

Residencial no se ha pronunciado

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Hasta el momento, la administración de Lomas de Angelópolis no ha emitido una postura pública sobre el incidente ocurrido el pasado 4 de agosto.

Mientras tanto, las grabaciones continúan circulando en redes sociales y grupos vecinales, donde usuarios han expresado opiniones divididas sobre el cumplimiento de las reglas de acceso, aunque una parte importante de los comentarios se ha centrado en condenar los insultos dirigidos contra la trabajadora.

El caso permanece como una de las recientes polémicas que han generado conversación entre habitantes y usuarios de redes sociales, mientras se espera conocer si la administración del residencial tomará alguna medida o dará una explicación sobre lo ocurrido.

Temas Relacionados

PueblaAngelópolisviralredes socialesmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? La Línea 3 del STC se encuentra detenida

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? La Línea 3 del STC se encuentra detenida

Reabre registro de Apoyo Bienestar 30 a 64 años: estos son los apellidos que pueden realizar el trámite del 10 al 15 de agosto

Esta etapa de inscripciones no se limita únicamente al grupo de 30 a 64 años, sino que contempla también a adultos mayores de 65 años y a hombres o mujeres de 0 a 64 años

Reabre registro de Apoyo Bienestar 30 a 64 años: estos son los apellidos que pueden realizar el trámite del 10 al 15 de agosto

Gabriel Milito confirma tres ausencias para el último juego de Chivas en Leagues Cup

El estratega del rebaño no contará con todos sus elementos para su último encuentro del torneo en Estados unidos

Gabriel Milito confirma tres ausencias para el último juego de Chivas en Leagues Cup

Euro hoy en México: cotización de cierre del 12 de agosto

La moneda europea registra una caída respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de cierre del 12 de agosto

Cinco tés más perjudiciales para el hígado graso

Advertencias médicas recientes señalan que algunas infusiones naturales pueden empeorar el hígado graso y causar daño hepático grave

Cinco tés más perjudiciales para el hígado graso
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Eran trabajadores de la construcción los tres asesinados en Cancún

Trabajadoras sexuales, rastreadores hackeados y policías cómplices: el modelo del narco en el robo de camiones en el Edomex

“No tienen dónde esconderse, los perseguiremos”: el embajador de EEUU reitera mensaje al CJNG

De negocios a familias: así sería el esquema de extorsión de Los Caballeros Templarios en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa ya busca crear una nueva alianza en La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa ya busca crear una nueva alianza en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Aldo pregunta hasta cuando podrá votar por Mariana

Kenia Os y Esmeralda Soto debutan en el doblaje de cine con “La Isla Olvidada”

“Colate” da sus primeras palabras tras perder la custodia de su hijo frente a Paulina Rubio

Rosa María Noguerón advierte caos tras el regreso de Mariana Ochoa a LCDLFM 2026: “Da contenido”

DEPORTES

Gabriel Milito confirma tres ausencias para el último juego de Chivas en Leagues Cup

Gabriel Milito confirma tres ausencias para el último juego de Chivas en Leagues Cup

Cadillac se dice “confiado” de retener a Checo Pérez pese a versiones de su salida en Fórmula 1

Revelan lo que dijo Diego Lainez al árbitro y provocó su expulsión en el juego de Tigres

Esta es la grave lesión que sufrió Sebastián Córdova y lo deja fuera de toda la temporada de Pumas

Jornada 3 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y dónde ver cada uno de los partidos