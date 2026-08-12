¿Tomar búlgaros todos los días es bueno? Esto dice la UNAM sobre sus beneficios

Kéfir (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La creciente popularidad de alimentos fermentados ha llevado al kéfir a ocupar un lugar destacado entre quienes buscan mejorar su dieta diaria. Esta bebida, ampliamente difundida en redes sociales, ha generado un interés particular por sus supuestos aportes a la salud intestinal y general. Sin embargo, parte de las afirmaciones que circulan sobre sus efectos carecen de respaldo científico sólido y requieren una revisión crítica.

En el terreno de la nutrición, los búlgaros destacan por la presencia de microorganismos vivos que podrían favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal. No obstante, no todas las propiedades atribuidas a este producto han sido comprobadas con el mismo nivel de evidencia. Existen beneficios reconocidos por la investigación, mientras que otros continúan siendo objeto de estudio.

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La maestra Mariana Valdés Moreno, responsable de la Carrera de Nutriología de la FES Zaragoza de la UNAM, estudió la naturaleza y los verdaderos alcances de esta bebida, a través de su análisis que permite distinguir entre los efectos respaldados por la ciencia y aquellos que aún se encuentran bajo revisión.

Qué es el kéfir y cómo se produce

El kéfir es una bebida obtenida a partir de la fermentación de leche con gránulos específicos, compuestos por una matriz de polisacáridos y proteínas que alojan una comunidad simbiótica de bacterias y levaduras. Esta combinación, que incluye géneros como Lactococcus y Saccharomyces, le confiere una composición microbiana distinta de otros lácteos fermentados.

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El proceso otorga características sensoriales particulares: sabor ácido, menor densidad que el yogur y una ligera efervescencia. Estas propiedades derivan de la actividad de los microorganismos durante la transformación de la leche.

Un rasgo distintivo de esta bebida es la diversidad de bacterias y levaduras presentes en los gránulos, que se considera su principal fortaleza.

La relevancia del kéfir radica en su potencial para contribuir a la diversidad y equilibrio de la microbiota, la comunidad de microorganismos que reside, sobre todo, en el sistema digestivo. Cuando esta comunidad se mantiene estable, se favorece el funcionamiento adecuado del organismo; en cambio, una alteración puede asociarse con problemas inflamatorios o digestivos.

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Una infografía detalla qué es el kéfir, cómo se produce a partir de leche fermentada con microorganismos, sus beneficios para la salud intestinal y la cantidad diaria recomendada entre 180 y 250 ml. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de los búlgaros

Las investigaciones han examinado cómo su consumo regular puede influir en la salud digestiva y en el bienestar general. Los datos científicos señalan varios efectos potenciales, entre los que destacan:

Favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal.

Mejorar la salud gastrointestinal.

Regular el tránsito intestinal.

Aportar a la integridad de la barrera intestinal.

Estimular la producción de ácidos grasos de cadena corta, esenciales para las células del colon.

Modificar procesos inflamatorios vinculados con el sistema inmunitario.

Otros beneficios, como la contribución a la salud ósea, se explican por su aporte de calcio, similar al de otros productos lácteos. No existen pruebas que indiquen mecanismos distintos a los de la leche convencional.

El kéfir puede ser mejor tolerado por algunas personas con intolerancia a la lactosa, ya que la fermentación reduce la cantidad de este azúcar. Sin embargo, la tolerancia es variable y depende de cada individuo.

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El posible impacto sobre el sistema inmunitario se relaciona más con los cambios en la microbiota intestinal que con un efecto directo del producto. Aunque algunos estudios sugieren una influencia positiva, la mayoría de las pruebas provienen de investigaciones experimentales y aún no permiten establecer conclusiones definitivas en seres humanos.

Mitos y consideraciones prácticas

Uno de los temas más discutidos es la supuesta protección cardiovascular atribuida al kéfir. Según la especialista, no hay pruebas concluyentes que respalden un efecto directo sobre la prevención o el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Las hipótesis actuales sugieren solo una posible relación indirecta a través de la modulación de procesos inflamatorios.

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El consumo recomendado varía, pero los ensayos clínicos suelen emplear entre 180 y 250 mililitros diarios, aproximadamente un vaso pequeño. No existen datos que indiquen que cantidades mayores aporten beneficios adicionales, y se aconseja introducirlo gradualmente, ya que algunas personas pueden experimentar molestias digestivas iniciales.

Aunque su popularidad ha crecido notablemente, la bebida no debe considerarse una solución única para la salud. La académica señaló que ningún alimento, ni siquiera los fermentados, puede sustituir una dieta balanceada y otros hábitos fundamentales como la actividad física, el descanso y la moderación en el consumo de ultraprocesados.