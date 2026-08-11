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Liga Mx Femenil: estas son las posiciones en ambos grupos tras la jornada 2

El resultado más sorpresivo de esta fecha fue la contundente goleada del América que venció 10-0 al Cruz Azul

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El resultado más sorpresivo de esta fecha fue la contundente goleada del América que venció 10-0 al Cruz Azul. (América Femenil)
El resultado más sorpresivo de esta fecha fue la contundente goleada del América que venció 10-0 al Cruz Azul. (América Femenil)

La Jornada 2 de la Liga MX Femenil concluyó con encuentros de alta intensidad, marcados por resultados inesperados y otros que se ajustaron a lo previsto. Entre los duelos más destacados sobresale la goleada histórica del América sobre Cruz Azul de 10-0, un marcador que sorprendió a todos los aficionados.

A pesar de ello, aún falta que varias jugadoras se incorporen por completo a sus equipos, especialmente las recientes campeonas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Algunas de ellas ya sumaron sus primeros minutos en esta jornada, y su integración podría fortalecer a sus respectivos clubes en las próximas fechas.

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Resultados de la Jornada 2

Estos fueron los resultados de la J2 de la Liga Mx Femenil. (Instagram: Rayadas)
Estos fueron los resultados de la J2 de la Liga Mx Femenil. (Instagram: Rayadas)

A continuación, te presentamos los resultados de la jornada 2 de la Liga Mx Femenil:

  • Atlas 1-1 Pachuca: Partido equilibrado en el Estadio Jalisco. Atlas se adelantó en el marcador, pero Pachuca logró igualar en el complemento. Ambos equipos mostraron solidez defensiva y sumaron un punto que puede ser valioso para el desarrollo del torneo.
  • América 10-0 Cruz Azul América firmó una goleada histórica en el Estadio Banorte. Las Águilas, actuales campeonas, dominaron de principio a fin ante un Cruz Azul que no encontró respuestas. Este resultado reafirma el poder ofensivo de América y se coloca como una de las victorias más contundentes en la historia de la Liga Mx Femenil.
  • Querétaro 1-2 Santos : Santos logró su primera victoria del torneo al imponerse como visitante. El partido fue disputado, pero Santos se mostró más efectivo frente al arco y supo manejar el resultado en los minutos finales.
  • Necaxa 1-2 Pumas: Después de una primera jornada para el olvido, Pumas rescató el triunfo en Aguascalientes con un gol en los últimos minutos.
  • Monterrey 3-1 Atlante: Las Rayadas sumaron su segunda victoria consecutiva. El equipo mostró buen funcionamiento ofensivo y controló el trámite ante un Atlante que sigue adaptándose a la competencia.
  • Puebla 1-4 Chivas. Chivas fue ampliamente superior en el Estadio Cuauhtémoc. El Rebaño Sagrado dominó el juego y aprovechó las oportunidades, consolidándose como uno de los equipos más sólidos en este inicio de torneo.
  • Atlético de San Luis 2-1 Tijuana: San Luis consiguió un triunfo importante como local, mostrando carácter en los minutos finales. Tijuana no logró revertir el marcador y se mantiene en la parte baja de la tabla.
  • Toluca 2-0 FC Juárez :;Toluca fue contundente en casa y sumó tres puntos que le permiten mantenerse en la parte alta de su grupo.
  • León 1-2 Tigres: Tigres remontó como visitante con una actuación ofensiva destacada. La plantilla felina sigue mostrando su jerarquía y deja claro que es candidata al título desde las primeras jornadas.

Así, ya transcurrieron dos semanas y todo está listo para la Jornada 3, la cual comienza este viernes con el encuentro entre Cruz Azul y Atlante.

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Tabla de posiciones Jornada 2

América y Tigres comandan sus grupos. (Tigres Femenil)
América y Tigres comandan sus grupos. (Tigres Femenil)

A continuación, te presentamos cómo quedó la tabla de posiciones en ambos grupos tras la jornada 2 de la Liga Mx Femenil:

Grupo A

  1. Tigres – 6 puntos, diferencia de goles +9
  2. Toluca – 6 puntos, diferencia de goles +5
  3. Monterrey – 6 puntos, diferencia de goles +3
  4. León – 3 puntos, diferencia de goles +2
  5. Atlante – 3 puntos, diferencia de goles -1
  6. FC Juárez – 3 puntos, diferencia de goles +1
  7. Santos Laguna – 3 puntos, diferencia de goles -2
  8. Cruz Azul – 3 puntos, diferencia de goles -8
  9. Querétaro – 0 puntos, diferencia de goles -3

Grupo B

  1. América – 6 puntos, diferencia de goles +13
  2. Guadalajara – 6 puntos, diferencia de goles +5
  3. Pumas – 3 puntos, diferencia de goles -2
  4. Atlético de San Luis – 3 puntos, diferencia de goles -2
  5. Pachuca – 1 punto, diferencia de goles -1
  6. Atlas – 1 punto, diferencia de goles -2
  7. Club Tijuana – 0 puntos, diferencia de goles -2
  8. Necaxa – 0 puntos, diferencia de goles -2
  9. Puebla – 0 puntos, diferencia de goles -11

Tigres y América lideran sus respectivos grupos con paso perfecto y una amplia diferencia de goles tras dos fechas, mientras que Guadalajara y Toluca también suman seis unidades buscando acercarse a los punteros.

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