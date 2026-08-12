México
Agregar Infobae enGoogle

Pensión Mujeres Bienestar 2026: los documentos que debes tener a la mano para el próximo registro

El apoyo económico de 3,100 pesos es entregado de manera bimestral

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio comenzaron el lunes pasado (Apoyos del Bienestar)
La Pensión Mujeres Bienestar abre continuamente un nuevo periodo de registro para mujeres mexicanas de 60 a 64 años (Apoyos del Bienestar)
Guardar

La Pensión Mujeres Bienestar abre continuamente un nuevo periodo de registro para mujeres mexicanas de 60 a 64 años, con la finalidad de fortalecer su autonomía económica y reconocer la contribución social que han realizado en tareas de cuidado y trabajo doméstico. El programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, entrega un apoyo económico bimestral de 3,100 pesos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Aunque las autoridades no han anunciado la próxima fecha para el registro, se espera que la nueva convocatoria se publique en el transcurso de agosto. Cabe señalar que el último registro se realizó del 22 al 28 de junio de 2026. Las beneficiarias deben estar atentas a la apertura del siguiente periodo para acudir a los Módulos de Bienestar en sus comunidades y presentar la documentación requerida. Una vez validada la información, las solicitantes reciben un mensaje SMS para recoger la tarjeta bancaria.

PUBLICIDAD

Imagen 7P3PE32F7NE2FCDQ4QUIEHWAMY

El programa reconoce la desigualdad histórica en el trabajo doméstico

El gobierno de Claudia Sheinbaum señala que la pensión busca compensar la carga histórica de labores domésticas que ha recaído de manera inequitativa sobre las mexicanas. El apoyo económico de 3,100 pesos es entregado de manera bimestral, lo que permite a las mujeres adultas mayores cubrir necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

El programa exige que las beneficiarias sean mexicanas por nacimiento o naturalización y que residan en el país. Además, deben tener entre 60 y 64 años cumplidos al momento del registro.

Documentos necesarios para el registro

Tomando en cuanta últimas convocatorias, las interesadas deben reunir una serie de documentos oficiales antes de acudir al Módulo de Bienestar. Se solicita acta de nacimiento, copia de identificación oficial vigente —puede ser credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad—, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto.

PUBLICIDAD

En caso de registrar a una persona auxiliar para el trámite, también se requiere la documentación correspondiente de esa persona. Tras la validación de los papeles, el mensaje SMS indicará el momento para recoger la tarjeta bancaria.

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron este lunes 6 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron este lunes 6 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de acceso y la consulta de módulos

El procedimiento inicia con la espera del anuncio oficial sobre la apertura del registro. Al publicarse las fechas, las interesadas deben localizar el Módulo de Bienestar correspondiente a su localidad a través de la plataforma oficial. La entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar se concreta solo después de verificar toda la información y recibir la notificación vía celular.

Mujer mexicana de cabello gris sonríe en una acera urbana con puestos de tacos y gente, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar.
Una mujer mexicana de mediana edad sonríe cálidamente en una concurrida acera de la Ciudad de México, con puestos de comida y transeúntes al fondo, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para más detalles, el sitio oficial de Programas para el Bienestar ofrece información actualizada sobre requisitos, módulos y próximas fechas de registro.

Calendario tentativo de registros 2026

  • Letras A, B, C: lunes 17 de agosto de 2026
  • Letras D, E, F, G, H: martes 18 de agosto de 2026
  • Letras I, J, K, L, M: miércoles 19 de agosto de 2026
  • Letras N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 20 de agosto de 2026
  • Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 21 de agosto de 2026
  • Todas las letras: sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

Para dudas o aclaraciones sobre las Pensiones del Bienestar, los canales oficiales disponibles son la Línea de Bienestar (800 639 42 64), el Banco del Bienestar (800 900 2000) o los módulos de atención presencial. También se pueden consultar las redes sociales de la Secretaría de Bienestar y de Leticia Ramírez Amaya, titular de la dependencia.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres Bienestarregistros2026PensionesPensiones del BienestarProgramas socialesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El clavadista olímpico Osmar Olvera se pone nervioso frente a Sheinbaum: así fue el momento

El campeón en Juegos Centroamericanos se encargó de encabezar el discurso en representación de los atletas, pero confesó lo difícil que es hablar en público

El clavadista olímpico Osmar Olvera se pone nervioso frente a Sheinbaum: así fue el momento

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este miércoles 12 de agosto: reporte completo por alcaldías y municipios

Un mal estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este miércoles 12 de agosto: reporte completo por alcaldías y municipios

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Aldo pregunta hasta cuando podrá votar por Mariana

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Aldo pregunta hasta cuando podrá votar por Mariana

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Mariana Ochoa ya busca crear una nueva alianza en La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa regresó a La Casa de los Famosos México tras el Exilio y ya busca formar una alianza estratégica para blindarse de futuras nominaciones

Mariana Ochoa ya busca crear una nueva alianza en La Casa de los Famosos México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Eran trabajadores de la construcción los tres asesinados en Cancún

Trabajadoras sexuales, rastreadores hackeados y policías cómplices: el modelo del narco en el robo de camiones en el Edomex

“No tienen dónde esconderse, los perseguiremos”: el embajador de EEUU reitera mensaje al CJNG

De negocios a familias: así sería el esquema de extorsión de Los Caballeros Templarios en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Survivor México: quiénes están en riesgo de extinción hoy 12 de agosto

Survivor México: quiénes están en riesgo de extinción hoy 12 de agosto

Funciones de cine a 35 pesos en la CDMX: estas son las mejores películas en la cartelera

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Aldo pregunta hasta cuando podrá votar por Mariana

Mariana Ochoa ya busca crear una nueva alianza en La Casa de los Famosos México

Kenia Os y Esmeralda Soto debutan en el doblaje de cine con “La Isla Olvidada”

DEPORTES

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará

El clavadista olímpico Osmar Olvera se pone nervioso frente a Sheinbaum: así fue el momento

Gabriel Milito confirma tres ausencias para el último juego de Chivas en Leagues Cup

Cadillac se dice “confiado” de retener a Checo Pérez pese a versiones de su salida en Fórmula 1

Revelan lo que dijo Diego Lainez al árbitro y provocó su expulsión en el juego de Tigres