Pensión Mujeres Bienestar 2026: los documentos que debes tener a la mano para el próximo registro

La Pensión Mujeres Bienestar abre continuamente un nuevo periodo de registro para mujeres mexicanas de 60 a 64 años (Apoyos del Bienestar)

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La Pensión Mujeres Bienestar abre continuamente un nuevo periodo de registro para mujeres mexicanas de 60 a 64 años, con la finalidad de fortalecer su autonomía económica y reconocer la contribución social que han realizado en tareas de cuidado y trabajo doméstico. El programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, entrega un apoyo económico bimestral de 3,100 pesos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Aunque las autoridades no han anunciado la próxima fecha para el registro, se espera que la nueva convocatoria se publique en el transcurso de agosto. Cabe señalar que el último registro se realizó del 22 al 28 de junio de 2026. Las beneficiarias deben estar atentas a la apertura del siguiente periodo para acudir a los Módulos de Bienestar en sus comunidades y presentar la documentación requerida. Una vez validada la información, las solicitantes reciben un mensaje SMS para recoger la tarjeta bancaria.

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El programa reconoce la desigualdad histórica en el trabajo doméstico

El gobierno de Claudia Sheinbaum señala que la pensión busca compensar la carga histórica de labores domésticas que ha recaído de manera inequitativa sobre las mexicanas. El apoyo económico de 3,100 pesos es entregado de manera bimestral, lo que permite a las mujeres adultas mayores cubrir necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

El programa exige que las beneficiarias sean mexicanas por nacimiento o naturalización y que residan en el país. Además, deben tener entre 60 y 64 años cumplidos al momento del registro.

Documentos necesarios para el registro

Tomando en cuanta últimas convocatorias, las interesadas deben reunir una serie de documentos oficiales antes de acudir al Módulo de Bienestar. Se solicita acta de nacimiento, copia de identificación oficial vigente —puede ser credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad—, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto.

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En caso de registrar a una persona auxiliar para el trámite, también se requiere la documentación correspondiente de esa persona. Tras la validación de los papeles, el mensaje SMS indicará el momento para recoger la tarjeta bancaria.

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron este lunes 6 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de acceso y la consulta de módulos

El procedimiento inicia con la espera del anuncio oficial sobre la apertura del registro. Al publicarse las fechas, las interesadas deben localizar el Módulo de Bienestar correspondiente a su localidad a través de la plataforma oficial. La entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar se concreta solo después de verificar toda la información y recibir la notificación vía celular.

Una mujer mexicana de mediana edad sonríe cálidamente en una concurrida acera de la Ciudad de México, con puestos de comida y transeúntes al fondo, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para más detalles, el sitio oficial de Programas para el Bienestar ofrece información actualizada sobre requisitos, módulos y próximas fechas de registro.

Calendario tentativo de registros 2026

Letras A, B, C: lunes 17 de agosto de 2026

Letras D, E, F, G, H: martes 18 de agosto de 2026

Letras I, J, K, L, M: miércoles 19 de agosto de 2026

Letras N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 20 de agosto de 2026

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 21 de agosto de 2026

Todas las letras: sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

Para dudas o aclaraciones sobre las Pensiones del Bienestar, los canales oficiales disponibles son la Línea de Bienestar (800 639 42 64), el Banco del Bienestar (800 900 2000) o los módulos de atención presencial. También se pueden consultar las redes sociales de la Secretaría de Bienestar y de Leticia Ramírez Amaya, titular de la dependencia.

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