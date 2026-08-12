México se queda sin eclipse solar y las redes sociales reaccionan con los mejores memes

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El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto de 2026 no solamente captó la atención de quienes siguen los fenómenos astronómicos. El espectáculo también se convirtió en uno de los protagonistas de las redes sociales, donde los usuarios encontraron en los memes la manera perfecta de reaccionar ante un evento que millones esperaban observar.

Desde varias horas antes de que comenzara el fenómeno, plataformas como X empezaron a llenarse de publicaciones relacionadas con el eclipse. Entre las reacciones aparecieron mensajes de personas que se prepararon para disfrutarlo, mientras otras compartieron su frustración por encontrarse en lugares desde los que no podrían contemplar la totalidad.

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En México, la situación fue todavía más particular, debido a que el eclipse total no sería visible desde territorio nacional. El Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, recordó a través de sus redes sociales que el fenómeno astronómico de este 12 de agosto no tendría visibilidad total desde México.

La noticia rápidamente se convirtió en material para el humor de internet.

Los mejores memes del eclipse solar 2026

Como sucede cada vez que ocurre un acontecimiento astronómico de gran relevancia, las redes sociales se transformaron en una colección de bromas, imágenes y publicaciones relacionadas con el fenómeno.

Algunos usuarios hicieron referencia a las personas que viajaron o se ubicaron en sitios privilegiados para observar el eclipse, mientras que otros se mostraron resignados ante la imposibilidad de presenciarlo directamente.

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También surgieron publicaciones de quienes aseguraron que tendrían que seguir el acontecimiento desde la pantalla de un celular o computadora, mediante transmisiones en vivo, fotografías y videos publicados desde las zonas donde sí sería posible contemplar la totalidad.

Los clásicos consejos de seguridad tampoco quedaron fuera de las bromas. Las recomendaciones para no mirar directamente al Sol sin utilizar protección adecuada volvieron a aparecer en las publicaciones, convirtiéndose nuevamente en parte del contenido humorístico alrededor del fenómeno.

Así, entre preparativos, transmisiones y quejas de quienes quedaron fuera de la trayectoria de totalidad, los memes acompañaron la llegada del eclipse y le dieron un toque de humor a la jornada astronómica.

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¿El eclipse solar del 12 de agosto se vio en México?

Una de las principales dudas entre los aficionados mexicanos fue si sería posible observar el eclipse de este miércoles. La respuesta fue diferente a lo ocurrido el 8 de abril de 2024, cuando México tuvo algunas de las mejores condiciones para observar un eclipse total de Sol.

En esta ocasión, la trayectoria de totalidad se ubicó lejos del territorio mexicano. El fenómeno tuvo como principales zonas de observación regiones del norte del planeta, con Groenlandia, Islandia y España entre los lugares destacados para contemplar el eclipse total.

España, en particular, se convirtió en uno de los puntos de mayor interés para los aficionados a la astronomía. Numerosas personas se prepararon con anticipación para presenciar el momento en que la Luna se interpuso completamente entre la Tierra y el Sol.

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Para quienes permanecieron en México, la alternativa fue recurrir a las plataformas digitales para seguir el espectáculo. Las transmisiones en vivo, fotografías y videos permitieron acercar el fenómeno a quienes no tuvieron la posibilidad de observarlo directamente.

Un eclipse que también se vivió en redes

Aunque México quedó fuera de la franja de totalidad, el fenómeno no pasó desapercibido en el país. Las redes sociales permitieron que los usuarios siguieran lo ocurrido en otras partes del mundo y, al mismo tiempo, expresaran con humor su propia situación.

Los memes terminaron convirtiéndose en una especie de acompañamiento digital del eclipse: algunos celebraron el fenómeno, otros lamentaron no poder verlo y varios aprovecharon las tradicionales bromas relacionadas con los eclipses.

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De esta manera, el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no solamente quedó registrado en fotografías y transmisiones astronómicas. También dejó una amplia colección de reacciones, bromas y memes que demostraron, una vez más, la manera en que las redes sociales convierten los acontecimientos mundiales en contenido viral.