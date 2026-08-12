México
Agregar Infobae enGoogle

Sheinbaum se reúne con John E. Waldron, director de uno de los bancos más grandes del mundo

El encuentro fue compartido en la cuenta oficial de la presidenta de México

Sheinbaum se reúne con John E. Waldron, director de uno de los bancos más grandes del mundo. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum se reúne con John E. Waldron, director de uno de los bancos más grandes del mundo. (Foto: Presidencia)
Guardar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este 11 de agosto de 2026 en Palacio Nacional a John E. Waldron, presidente y director de operaciones de The Goldman Sachs Group, Inc. acompañado de su equipo de trabajo.

El encuentro, dado a conocer por la mandataria a través de sus redes sociales, giró en torno a la percepción favorable que tiene el país en los mercados internacionales y a las oportunidades de inversión que ofrece el Plan México.

La mandataria acompañó el mensaje con una fotografía que da cuenta de la reunión, en donde también participó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora:

PUBLICIDAD

“En Palacio Nacional, recibí al presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron, y a su equipo; conversamos sobre la percepción favorable de nuestro país en los mercados internacionales y las buenas oportunidades de inversión que brinda el Plan México”.

Goldman Sachs, entre los líderes de la banca de inversión

The Goldman Sachs Group, Inc. es considerado uno de los bancos más grandes del mundo, según datos consultados en su página, tienen presencia en México desde 1994, teniendo participación en estos servicios estratégicos:

  • Banca de inversión
  • Transacciones de fusiones y adquisiciones
  • Operaciones en los mercados de deuda y capital
Sheinbaum se reunió con el presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron. (REUTERS/Dado Ruvic//File Photo)
Sheinbaum se reunió con el presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron. (REUTERS/Dado Ruvic//File Photo)

El banco mantiene operaciones con locales e internacionales, así como con el gobierno federal y las instituciones públicas.

John E. Waldron es presidente y director de operaciones, además de miembro del Consejo de Administración de The Goldman Sachs Group, Inc; también forma parte del Comité de Dirección de Goldman Sachs y es copresidente del Comité de Riesgos Empresariales de la compañía.

PUBLICIDAD

Calificadoras cambiaron perspectiva sobre México, ven riesgo fiscal

Mayo fue un mal mes para México, debido a que las calificadoras S&P Global Ratings y Moody’s ajustaron su visión sobre las finanzas públicas del país. La primera cambió su perspectiva a negativa el 12 de mayo de 2026; días después, la segunda recortó directamente la calificación soberana, dejando al país a un solo escalón del llamado “bono basura”.

El movimiento de Moody’s fue el más severo: bajó la nota de Baa2 a Baa3, el último peldaño dentro del grado de inversión. La agencia estimó que el gobierno mexicano destinó alrededor de 35 mil millones de dólares en apoyos a Pemex durante 2025, equivalentes a cerca de 1.9% del PIB, y anticipa otros 14 mil millones de dólares en respaldo para 2026.

S&P, por su parte, mantuvo la calificación en “BBB” pero advirtió que la consolidación fiscal avanza a un ritmo “muy lento”. El déficit del gobierno general se ubicó en 4.9% del PIB en 2025 y se proyecta en 4.8% para 2026, con la deuda pública neta rumbo a 54% del PIB en 2029. La carga de intereses como porcentaje de los ingresos públicos se mantendría por encima de 15% durante los próximos años.

Tras el cierre del estrecho de Ormuz, Pemex enviará un millón de barriles de petróleo a Japón. Crédito: Bloomberg / Susana González
Pemex, el financiamiento público que le pesa al gobierno mexicano. Crédito: Bloomberg / Susana González

Ambas agencias coinciden en que el bajo crecimiento económico -apenas 0.2% anual en el primer trimestre de 2026- y la situación financiera de Pemex son los factores que más presionan las calificaciones. Una nueva rebaja en la nota de Moody’s colocaría a México en territorio especulativo, lo que podría encarecer el crédito, presionar al peso y provocar salidas de capital de fondos internacionales que solo pueden operar en países con grado de inversión.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEconomíaPlan MéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los mejores ejercicios para prevenir la osteoporosis y que puedes hacer desde casa

Esta enfermedad puede prevenirse con el movimiento, aquí te decimos cómo

Los mejores ejercicios para prevenir la osteoporosis y que puedes hacer desde casa

Rubén Moreira se va contra el expriista Alejandro Murat tras descalificar a Alito Moreno

Morena cerró filas para lanzarse contra el dirigente del PRI por ir a denunciar a consejeros del INE a Estados Unidos

Rubén Moreira se va contra el expriista Alejandro Murat tras descalificar a Alito Moreno

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez volverán al boxeo en Puebla, ambos pugilistas han protagonizado recientes escándalos y afrontan problemas legales

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Morena respalda Mesa de Diálogo para homologar sanciones por feminicidio

La bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados busca que este delito se castigue de la misma manera en las 32 entidades del país

Morena respalda Mesa de Diálogo para homologar sanciones por feminicidio

Esta es la grave lesión que sufrió Sebastián Córdova y lo deja fuera de toda la temporada de Pumas

El jugador mexicano salió de cambio en el partido frente al Columbus Crew: reportes afirman que se trata de una ruptura completa de ligamento cruzado

Esta es la grave lesión que sufrió Sebastián Córdova y lo deja fuera de toda la temporada de Pumas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Detienen en Iztapalapa al primo de “El Irving” de la Unión de Tepito con droga y un arma

La historia de “El Mencho” desde fuentes secretas, y expedientes oficiales: el hombre que creó un cártel con presencia en 40 países

Localizan cuerpo con las características de María de los Ángeles Ruiz, trabajadora del penal de Aguaruto secuestrada en Culiacán

Unión de Tepito: recapturan a “El Ramsés”, acusado de matar a su familiar a balazos en la colonia Morelos

ENTRETENIMIENTO

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

La legislación universitaria deja claro si Cristian Castro tiene pase directo a la UNAM

Filtran audio de Cynthia Klitbo con el doctor del confesionario por error de la producción de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: entre lágrimas, Fede Vigevani se despide de los habitantes

Alessandra Rosaldo aclara los rumores sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

DEPORTES

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie

Pumas se despide de Leagues Cup sin ninguna victoria y con seis goles en contra

El mensaje que Chucky Lozano mandó a Rafa Márquez para volver a la Selección Mexicana

Entrenador de Cruz Azul Femenil es destituido tras ser goleado 10-0 por el América