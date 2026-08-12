Sheinbaum se reúne con John E. Waldron, director de uno de los bancos más grandes del mundo. (Foto: Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este 11 de agosto de 2026 en Palacio Nacional a John E. Waldron, presidente y director de operaciones de The Goldman Sachs Group, Inc. acompañado de su equipo de trabajo.

El encuentro, dado a conocer por la mandataria a través de sus redes sociales, giró en torno a la percepción favorable que tiene el país en los mercados internacionales y a las oportunidades de inversión que ofrece el Plan México.

La mandataria acompañó el mensaje con una fotografía que da cuenta de la reunión, en donde también participó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora:

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“En Palacio Nacional, recibí al presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron, y a su equipo; conversamos sobre la percepción favorable de nuestro país en los mercados internacionales y las buenas oportunidades de inversión que brinda el Plan México”.

Goldman Sachs, entre los líderes de la banca de inversión

The Goldman Sachs Group, Inc. es considerado uno de los bancos más grandes del mundo, según datos consultados en su página, tienen presencia en México desde 1994, teniendo participación en estos servicios estratégicos:

Banca de inversión

Transacciones de fusiones y adquisiciones

Operaciones en los mercados de deuda y capital

Sheinbaum se reunió con el presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron. (REUTERS/Dado Ruvic//File Photo)

El banco mantiene operaciones con locales e internacionales, así como con el gobierno federal y las instituciones públicas.

John E. Waldron es presidente y director de operaciones, además de miembro del Consejo de Administración de The Goldman Sachs Group, Inc; también forma parte del Comité de Dirección de Goldman Sachs y es copresidente del Comité de Riesgos Empresariales de la compañía.

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Calificadoras cambiaron perspectiva sobre México, ven riesgo fiscal

Mayo fue un mal mes para México, debido a que las calificadoras S&P Global Ratings y Moody’s ajustaron su visión sobre las finanzas públicas del país. La primera cambió su perspectiva a negativa el 12 de mayo de 2026; días después, la segunda recortó directamente la calificación soberana, dejando al país a un solo escalón del llamado “bono basura”.

El movimiento de Moody’s fue el más severo: bajó la nota de Baa2 a Baa3, el último peldaño dentro del grado de inversión. La agencia estimó que el gobierno mexicano destinó alrededor de 35 mil millones de dólares en apoyos a Pemex durante 2025, equivalentes a cerca de 1.9% del PIB, y anticipa otros 14 mil millones de dólares en respaldo para 2026.

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S&P, por su parte, mantuvo la calificación en “BBB” pero advirtió que la consolidación fiscal avanza a un ritmo “muy lento”. El déficit del gobierno general se ubicó en 4.9% del PIB en 2025 y se proyecta en 4.8% para 2026, con la deuda pública neta rumbo a 54% del PIB en 2029. La carga de intereses como porcentaje de los ingresos públicos se mantendría por encima de 15% durante los próximos años.

Pemex, el financiamiento público que le pesa al gobierno mexicano. Crédito: Bloomberg / Susana González

Ambas agencias coinciden en que el bajo crecimiento económico -apenas 0.2% anual en el primer trimestre de 2026- y la situación financiera de Pemex son los factores que más presionan las calificaciones. Una nueva rebaja en la nota de Moody’s colocaría a México en territorio especulativo, lo que podría encarecer el crédito, presionar al peso y provocar salidas de capital de fondos internacionales que solo pueden operar en países con grado de inversión.

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