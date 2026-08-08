México
Agregar Infobae enGoogle

Julián Quiñones y su histórico debut con México en el Mundial 2026: “Un momento inolvidable”

El delantero mexicano declaró que anotar en su primera Copa del Mundo fue un instante que quedará marcado para siempre

Jun 26, 2024; Inglewood, CA, USA; Mexico forward Julian Quiñones (9) prepares during the anthem before a match against Venezuela at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports
Julián Quiñones anotó cuatro veces en el Mundial 2026. (Jessica Alcheh-USA TODAY Sports)
Guardar

La Copa Mundial de la FIFA 2026 fue la primera que participa Julián Andrés Quiñones con la Selección Mexicana de Futbol. En el Monumental estadio de la Ciudad de México el delantero firmó cuatro goles históricos, que lo colocan junto a Luis Hernández y Javier Hernández como los máximos anotadores del Tri en este torneo.

Julián pudo jugar para Colombia pero optó por México y un mes después de la eliminación del equipo Tricolor, en 8vos de Final, por primera vez Quiñones habló sobre disputar su primera Copa del Mundo y los momentos inolvidables que van a quedar marcados para toda su vida.

PUBLICIDAD

“Fue un momento inolvidable que ha marcado para toda la vida, para tu carrera, el poder disputar tu primer Mundial y con gol eso se llena de mucha emoción el saber que recorriste muchas partes para estar en un Mundial y poder lograr tu primer gol en tu primer Mundial eso habla bien de todo el trabajo que se ha hecho”, expresó en entrevista con Al-Qadisiya, club árabe donde milita Julián Quiñones.

“Emocionante, saber que tantos jugadores fui el elegido mejor jugador del partido eso para mi llena de mucho orgullo, el trabajo constante que se ha logrado no sólo en mí sino en todas las personas que me han apoyado, el club donde estoy, eso habla muy bien”. añadió.

PUBLICIDAD

Julián Quiñones fue uno de los mejores jugadores de México durante el Mundial (AP Photo/Natacha Pisarenko)
El delantero marcó el primer gol de toda la Copa del Mundo. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Contra Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, el seleccionado hizo estallar a todo el Coloso de Santa Úrsula. La afición coreó su nombre y lo adoptó como un mexicano más, después de conseguir la naturalización en 2023 al sentirse en casa aquí en nuestro país.

Es por eso que Julián Quiñones también agradeció a la afición mexicana y prometió seguir mejorando para cosechar más triunfos en los próximos compromisos de la Selección Nacional absoluta.

“Nunca me imaginé que el fanatismo llegara a tanta extremidad, la gente se ha portado de buena manera, me hicieron sentir como una persona única, creo que eso motiva aún más para seguir trabajando y seguir cosechando cosas”, dijo.

“La afición nos apoyó y creo que era la única manera de devolver ese apoyo demostrado hacia nosotros, ese agradecimiento era cumplir lo que ellos querían”, complementó Julián Andrés Quiñones, delantero mundialista de la Selección Mexicana.

Volvió como héroe a Arabia Saudita

Un hombre de piel oscura con bufanda amarilla rodeado por hombres y niños con vestimenta tradicional. Al fondo, un letrero de 'Exit' y personas.
Directivos y Jeques del Al-Qadsiah recibieron en el Aeropuerto al goleador de La Selección Mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes 28 de julio, Julián Quiñones aterrizó en Medio Oriente para reencontrarse con sus compañeros del Al-Qadsiah. Tras el Mundial 2026, el seleccionado nacional fue recibido entre aplausos y decoraciones que merece un jugador que apunta a ser leyenda en la Selección Mexicana.

Además, en un video publicado por el propio Al-Qadsiah, se observa el modo en que Julián Quiñones fue recibido por la directiva y jeques saudíes, mientras banderas con su imagen, portando la playera del Al-Qadsiah y de la Selección Mexicana, comenzaron a ondear para recibir al futbolista de 29 años.

Entre los mejores jugadores del mundo

Julián Quiñones levanta los brazos tras victoria de México. REUTERS/Eloisa Sánchez
Julián Quiñones levanta los brazos tras victoria de México. REUTERS/Eloisa Sánchez

Julián Quiñones fue reconocido como uno de los mejores delanteros del planeta en virtud de su actuación en la Copa del Mundo 2026 . El nacido en Magüi Payán fue considerado entre los diez mejores delanteros del campeonato, lo que lo coloca en la élite del balompié internacional.

Números de Julián Quiñones en el Mundial 2026

Fue nombrado MVP del partido de México.
Fue nombrado MVP del partido de México.

El ofensor mexicano tuvo una actuación sensacional con la Selección Azteca en la vigésimo tercera Copa del Mundo. Aquí tienes algunas de sus principales estadísticas logradas en el campeonato de futbol de la FIFA:

  • Goles marcados: 4 goles
  • Partidos jugados: 5 partidos
  • Disparos a puerta: 6 disparos
  • Lugar en la tabla de goleadores: Entre los 10 primeros del Mundial 2026

¿Quién es Julián Quiñones, goleador histórico de la Selección de México?

La reunión en Monterrey circuló ampliamente y detonó cuestionamientos sobre el trasfondo de la invitaciónm a Quiñones. (X/ @AdrianDeLaGarza)
La reunión en Monterrey circuló ampliamente y detonó cuestionamientos sobre el trasfondo de la invitaciónm a Quiñones. (X/ @AdrianDeLaGarza)

Julián Andrés Quiñones, de 29 años, nació el 24 de marzo de 1997 en Magüi Payán, Colombia. A sus 17 años, integró las Fuerzas Básicas de los Tigres de la UANL.

Posteriormente, vistió los colores de Lobos Buap previo a consagrarse bicampeón con el Atlas FC y Club América para dar el salto al futbol de Arabia Saudita, con Al-Qadisiya, con quien se coronó campeón de goleo antes de su memorable participación con México en la Copa del Mundo 2026.

Temas Relacionados

Selección MexicanaMundial 2026Arabia Sauditamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

El lateral mexicano arrancó la competencia en el once titular del AZ Alkmaar ante el ADO Den Haag, jugó 73 minutos y participó en las jugadas de gol

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

Identifican red financiera relacionada con una campaña de fraude que utilizaba videos manipulados de funcionarios para promover falsas inversiones

SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

Temblor hoy en México: Se reporta sismo en Chiapas, de magnitud 4.4

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se reporta sismo en Chiapas, de magnitud 4.4

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Gana Gato?

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Gana Gato?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: detienen a presunta operadora de red de huachicol fiscal; van 9 arrestos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: detienen a presunta operadora de red de huachicol fiscal; van 9 arrestos

Asesinan a Arturo Herrera, jefe de tenencia de Santiago Undameo, en canchas de fútbol de Morelia

Detienen a 28 personas junto con 15 armas y casi 3 mil balas tras operativo federal en El Roble, Mazatlán

Mexicano se declara culpable de lavar casi 2 millones de dólares del narco con criptomonedas

Detienen en la frontera a mexicano con más de 230 mil dólares en fentanilo oculto en una moto eléctrica

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Fede Vigevani consigue el primer regalo de la temporada

Yahir reveló en La Casa de los Famosos México que trabajó repartiendo pizzas por 700 pesos la quincena

Abraham Baños nos habla de “(Sólo) Un Bosque”, una obra de teatro sobre el ciclo de la vida, la muerte y la amistad, a través del reino animal

Flor Vigna y Ese Pérez desatan rumores de romance tras besos en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Muere “Diana La Cazadora” a los 48 años, exluchadora y reportera de Televisa

Muere “Diana La Cazadora” a los 48 años, exluchadora y reportera de Televisa

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

Chivas en riesgo de quedar fuera de la Leagues Cup 2026 tras caer ante el FC Dallas

Sigue EN VIVO la Clausura de los Juegos Centroamericanos: México tricampeón en Santo Domingo 2026

David Faitelson revienta a Erik Lira ante su posible fichaje en el futbol árabe: “Es por dinero... el declive de su carrera”