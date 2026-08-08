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Se disparan los contagios de sarampión en México: OPS reporta 12 mil 255 y 17 muertes

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo un llamado a los países de América Latina para que refuercen la vacunación

La OPS reportó que los casos de sarampión en México van al alza. Crédito: Fundación UNAM
La OPS reportó que los casos de sarampión en México van al alza. Crédito: Fundación UNAM
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este sábado que emitió una alerta epidemiológica para instar a los países de América a reforzar la vacunación ante el brote de sarampión, después de que los casos se triplicaron respecto al año pasado.

De acuerdo con datos de la OPS, hasta el momento, México registra 12 mil 255 casos, así como 17 fallecidos.

En ese sentido, el organismo sanitario advirtió en un comunicado que el continente americano registra el mayor número de contagios de sarampión en más de dos décadas.

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Según la OPS, en lo que va de 2026, se han contabilizado 47 mil 500 casos confirmados de sarampión en dieciséis países del continente, así como 44 muertes en tres naciones.

Dicha cifra representa más del triple de los casos registrados en todo 2025, cuando solo hubo 15 mil casos en 15 países y 32 defunciones en tres naciones.

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Países que acumulan más casos de sarampión en América

Además, la Organización Panamericana de la Salud reveló que el 95 por ciento de los casos confirmados se concentran en Guatemala, México, Estados Unidos y Perú.

El caso de Guatemala es el más alarmante, pues suma al mayor número de casos de la región, con 30 mil 371 y 26 decesos.

Según una evaluación de la organización, el riesgo para la salud pública asociado al sarampión en la Américas está clasificado como “muy alto”. Tema que los países deben atender de manera urgente.

La OPS pide a los países de América que refuercen sus programas de vacunación contra el sarampión. Crédito: X/ @DanielUribeF
La OPS pide a los países de América que refuercen sus programas de vacunación contra el sarampión. Crédito: X/ @DanielUribeF

OPS alerta sobre aumento en la mortalidad

Por otro lado, la OPS alertó sobre el aumento de la mortalidad, así como la aparición de nuevos casos en áreas como consecuencia de los viajes internacionales y los eventos masivos, y el impacto en poblaciones sin acceso a servicios de salud eficientes, uno de los mayores inconvenientes en el continente.

“El sarampión no da margen a la complacencia. Sabemos cómo detenerlo: alcanzar altas coberturas de vacunación, detectar cada caso sospechoso de manera temprana y responder con rapidez para cortar las cadenas de transmisión”, explicó Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa de Inmunizaciones de la OPS.

Sarampión: una de las enfermedades más contagiosas

Cabe señalar que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, su eficacia se debe a que se puede transmitir por el aire o mediante gotas respiratorias cuando una persona enferma tose o las expele.

Entre sus síntomas destacan:

  • Fiebre alta
  • Tos
  • Secreción nasal
  • Conjuntivitis
  • Erupción cutánea
La vacunación en México contra el sarampión no está dando los resultados esperados. Crédito: Reuters
La vacunación en México contra el sarampión no está dando los resultados esperados. Crédito: Reuters

No obstante, en algunos casos, la enfermedad puede provocar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis, ceguera o, en el peor de los casos, la muerte, algo que ha ido al alza en el continente americano en el último año.

Pese a que el sarampión es una enfermedad con una alta tasa de contagio y riesgo de muerte, la vacunación continúa siendo la forma más eficaz para prevenirla y evitar su propagación.

Parece que los programas de vacunación implementados por el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum no están teniendo la eficacia planeada, pues los casos de sarampión en México se dispararon, según la OPS.

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