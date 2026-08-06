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Gilberto Mora confiesa que Memo Ochoa es su ídolo y cumplió un sueño al jugar con él durante el Mundial 2026

En su regreso con Xolos, el juvenil de la Selección Mexicana agradeció al histórico arquero, a quien admiró desde niño, por arroparlo durante la justa

Morita se convirtió en el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo y selló un momento único al compartir concentración con Guillermo Ochoa, quien dio fin a su carrera. (Fotos: AFP/Yuri Cortez - REUTERS/Eloisa Sanchez)
Morita se convirtió en el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo y selló un momento único al compartir concentración con Guillermo Ochoa, quien dio fin a su carrera. (Fotos: AFP/Yuri Cortez - REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Durante el Mundial 2026, Gilberto Mora vivió su debut soñado como el futbolista mexicano más joven en disputar minutos en una Copa del Mundo.

Para Morita, este momento también representó el cumplimiento de un sueño personal: compartir vestidor con Guillermo Ochoa, su ídolo desde la infancia.

En la previa del juego de Leagues Cup ante Austin FC, Gilberto Mora destacó lo que significó convivir con Memo Ochoa. (X/ @Xolos)
En la previa del juego de Leagues Cup ante Austin FC, Gilberto Mora destacó lo que significó convivir con Memo Ochoa. (X/ @Xolos)

En rueda de prensa previa al encuentro de Leagues Cup frente a Austin FC, Gilberto recordó lo que significó convivir con el histórico arquero: “Memo es un ídolo que tuve desde chiquito. Fue un placer, un orgullo y un sueño hecho realidad poder jugar y ser compañero de él en un Mundial”.

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De ídolo a compañero en la Selección Mexicana

El arquero que debutó en 2004 y disputó seis Copas del Mundo era para él un modelo de constancia y liderazgo. Esa admiración se transformó en realidad cuando ambos coincidieron en la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

Antes de entrar al vestidor del Tri, Mora ya tenía a Ochoa como un referente: “Siempre veía los partidos de la Selección y estaba él en la portería”.

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Gilberto compartió vestidor con Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana, cumpliendo el sueño de jugar junto a su ídolo. REUTERS/Daniel Becerril
Gilberto compartió vestidor con Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana, cumpliendo el sueño de jugar junto a su ídolo. REUTERS/Daniel Becerril

La experiencia de compartir cancha con su ídolo fue descrita por Gil como un sueño cumplido: “Agradecerle por todos los momentos que vivimos, los videos, todo ese tiempo en la concentración. Le deseo lo mejor”.

El Mundial como punto de encuentro

El Mundial 2026 fue el escenario donde Mora debutó y Ochoa se despidió, un cruce de caminos que simbolizó el relevo generacional.

  • Debut histórico: Con 17 años, Mora se convirtió en el jugador más joven del torneo.
  • Mentoría de Ochoa: El arquero lo trató con gran respeto y cariño en el escenario de mayor presión del futbol, reforzando la narrativa de “Don Memo y Morita” que conquistó a la afición.
  • Experiencia compartida: Para Morita, convivir con su ídolo en una Copa Mundial más que un logro deportivo fue un hito personal.
El Mundial 2026 marcó el punto de encuentro entre el debut de Mora y la despedida de Ochoa, como relevo generacional en el Tri. (IG/ @gil_morita)
El Mundial 2026 marcó el punto de encuentro entre el debut de Mora y la despedida de Ochoa, como relevo generacional en el Tri. (IG/ @gil_morita)

De esta manera, el torneo funcionó como puente entre generaciones: el veterano de seis Copas del Mundo y el juvenil que apenas inicia su carrera.

Presente en Xolos y sueño europeo

Tras la justa mundialista, Gilberto regresó a Xolos con una nueva perspectiva: la de haber convivido con su ídolo y haber demostrado que puede competir en la élite.

  • Meta inmediata: “Estoy muy feliz aquí en Xolos… mi enfoque está en el club, en este torneo”.
  • Sueño europeo: Fue contundente al señalar que quiere dar el salto al Viejo Continente, pero sin perder de vista su compromiso actual.
  • Valor de mercado: Con 25 M€, es el jugador más caro de la Liga MX en su rango de edad, lo que valida su aspiración internacional.
Gilberto Mora afirmó que quiere dar el salto a Europa pero sin perder el enfoque actual con Xolos, mientras su valor de mercado se mantiene en los 25 millones de euros. (X/ @Xolos)
Gilberto Mora afirmó que quiere dar el salto a Europa pero sin perder el enfoque actual con Xolos, mientras su valor de mercado se mantiene en los 25 millones de euros. (X/ @Xolos)

En este sentido, hoy, mientras Mora se enfoca con Xolos y sueña con Europa, la experiencia de haber jugado junto a Ochoa se mantiene como uno de los capítulos más valiosos de su trayectoria.

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