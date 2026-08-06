La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que la propuesta sobre Derechos de las Audiencias puede ser "peligrosa" para la libertad de expresión en México. (Crédito: Cámara de Diputados)

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Desde San Lázaro, la oposición ya fija postura sobre la propuesta de reforma de Claudia Sheinbaum sobre el Derecho de las Audiencias. Este 5 de agosto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió sobre los riesgos que implican los lineamientos en discusión para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México.

La diputada presidenta citó cifras recientes que muestran el riesgo real que enfrentan los comunicadores en México, por ejemplo, las documentas por Reporteros Sin Fronteras que ha registrado siete periodistas asesinados durante 2026; o Artículo 19 que ha reportado 639 agresiones contra la prensa solo en 2024, lo que equivale a una cada 14 horas.

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Ante la propuesta presidencial, López Rabadán sostuvo que, en vez de proteger a periodistas, desde el poder se insiste en su estigmatización, una situación que ha sido denunciada por la sociedad civil desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

López Rabadán denuncia riesgos para la libertad de prensa

López Rabadán lamentó que desde el poder se descalifique de manera permanente a quienes investigan, cuestionan o publican información incómoda. Consideró que un periodismo fuerte, libre y objetivo es indispensable para la sociedad, por lo que advirtió que “es muy peligroso que desde el poder se genere una campaña contra los periodistas, contra los medios de comunicación y, en general, contra la libertad de expresión”.

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Kenia López Rabadán califica como “peligrosa” propuesta de Sheinbaum sobre Derechos de las Audiencias. (Crédito: Cuartoscuro)

Alertó que se promueven lineamientos que pueden limitar la libertad de expresión y señaló que el contexto actual está marcado por el debilitamiento de los mecanismos de transparencia: “Es necesario garantizar que los periodistas y los medios de comunicación puedan tener libertad de trabajar. En este país donde lamentablemente la profesión de periodista se vuelve altamente riesgosa, no puede estar además violentado desde el poder público”.

En varios estados, añadió, se impulsan medidas para registrar o clasificar quién puede ser considerado periodista, en contradicción con el criterio amplio de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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Las consecuencias de limitar el periodismo

López Rabadán sostuvo que excluir arbitrariamente a comunicadores de los mecanismos de protección puede convertirse en una forma de control sobre la libertad de expresión: “Restringir la calidad de periodistas o estigmatizar a las personas por hacer periodismo, sin lugar a dudas, hoy es un tema altamente preocupante para nuestra Nación”.

La diputada subrayó que la libertad de expresión rara vez se cancela de un solo golpe, sino que se debilita gradualmente a través de descalificaciones, procedimientos administrativos, amenazas de sanción, acoso judicial y reglas ambiguas que generan incertidumbre:

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“En un país donde numerosos actos de corrupción, abusos e irregularidades han salido a la luz gracias a las investigaciones periodísticas, no podemos permitir el menor intento de intimidar o desacreditar a quienes investigan y publican información de interés nacional”.

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que la reforma no limitará la libertad de expresión.

Recalcó que el Estado debe usar todas sus capacidades para proteger la libertad de expresión, garantizar la transparencia, prevenir agresiones y combatir la impunidad. Insistió en que ningún gobierno democrático combate a la prensa; al contrario, debe garantizar que periodistas puedan investigar y publicar con plena libertad.

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Esto dice el gobierno sobre la propuesta polémica sobre la libertad de expresión

El pasado 4 de agosto, la mandataria mexicana aseguró que el derecho de las audiencias es un principio constitucional, no un mecanismo de censura. Claudia Sheinbaum afirmó que el artículo 6 de la Constitución establece el derecho al acceso a información plural y oportuna y que los lineamientos buscan garantizar ese derecho, no limitarlo.

Entre las medidas propuestas destacan:

En televisión , cuando un contenido sea comercial, debe indicarse de forma visible con el símbolo “P” . Al final de cada programa deberá mostrarse que incluyó espacios comercializados o patrocinados.

En radio , debe anunciarse verbalmente y de forma clara que se trata de publicidad.

En contenidos noticiosos, se deberán identificar con claridad opiniones e información, usando plecas, cortinillas o elementos sonoros, según el medio.

CIRT ha cuestionado los lineamientos promovidos por Sheinbaum.

Sheinbaum ha asegurado que quienes critican la propuesta lo hacen porque no están de acuerdo con el gobierno y porque buscan mantener privilegios del pasado, pese a los riesgos señalados por el propio gremio periodístico.

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