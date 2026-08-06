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Maru Campos acusa que el Gobierno Federal quiere decidir “qué información es verdadera y cuál es falsa”

La mandataria de Chihuahua sostiene que la reforma sobre audiencias abre la puerta a censura al concentrar decisiones en el Poder Ejecutivo

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, recordó los casos de Marina del Pilar y de Rubén Rocha Moya, además de los problemas que ha tenido la relación entre México y Estados Unidos. Crédito: X/@MaruCampos_G
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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó este 5 de agosto al Gobierno de México de impulsar un esquema que, bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias, permitiría al Ejecutivo decidir qué información es verdadera o falsa, sancionar a medios e incluso retirar concesiones, lo que a su juicio pondría en riesgo la libertad de expresión en México.

En un mensaje difundido en redes sociales, Maru Campos sostuvo que la comisión encargada de aplicar ese mecanismo dependería directamente del Ejecutivo Federal y que sus integrantes serían propuestos por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Con esa estructura, dijo, el gobierno sería “juez y parte al definir qué es verdad, qué es mentira y a quién castigar.

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Campos enmarcó su crítica en lo que describió como un proceso de polarización política durante los últimos ocho años. Afirmó que desde el poder se etiqueta comotraidor a la patria a quien piensa distinto y que existe una conferencia diaria dedicada a señalar como mentirosos a quienes critican al gobierno.

Maru Campos afirma que la propuesta permitiría sancionar y quitar concesiones

Maru Campos afirmó que la comisión para aplicar el mecanismo dependería del Ejecutivo Federal y tendría integrantes propuestos por la presidenta. (Foto: @MaruCampos_G)
Maru Campos afirmó que la comisión para aplicar el mecanismo dependería del Ejecutivo Federal y tendría integrantes propuestos por la presidenta. (Foto: @MaruCampos_G)

La gobernadora planteó que la discusión no se limita a los derechos de las audiencias, sino al control del flujo informativo. Según su exposición, la autoridad no solo podría multar o sancionar, sino también decidir a qué medio quitarle la concesión.

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En ese contexto, cuestionó que el mismo poder que emite mensajes desde Palacio Nacional sea el que determine la diferencia entre información, opinión y mentira. “¿Y ahora, ellos van a decidir qué es información y qué es opinión? ¿Es en serio?”, expresó.

La mandataria también lanzó preguntas sobre casos y temas que, en su argumento, exhiben contradicciones entre el discurso oficial y la realidad. Mencionó señalamientos sobre corrupción dentro de Morena, la relación con Estados Unidos, la revisión anual del T-MEC y la estrategia de seguridad.

Sobre ese último punto, afirmó que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a varios gobernadores de Morena. A partir de ello, preguntó si las afirmaciones oficiales sobre resultados en seguridad deben entenderse como opinión, información omentira oficial”.

La gobernadora cuestiona quién regula la mañanera y el derecho de réplica

Luisa María Alcalde
La mandataria aseguró que la propuesta permitiría multar, sancionar a medios y retirar concesiones bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias. (Presidencia)

Campos también puso el foco en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. Preguntó quién regula ese espacio y quién otorga el derecho de réplica cuando, dijo, ahí se acusa, se expone y se sentencia a ciudadanos o gobernantes con recursos públicos.

Para la gobernadora, el Estado no debe responder con más control sobre lo que se dice en un país donde ejercer el periodismo sigue siendo una actividad de alto riesgo. Aseguró que decenas de periodistas han sido asesinados durante los gobiernos de Morena y sostuvo que la respuesta tendría que ser más libertad, más protección y más justicia.

En su posicionamiento, advirtió que la reforma no protegería a las audiencias, sino al gobierno. Añadió que la medida amenazaría la libertad de expresión de locutores, escritores, editorialistas, reporteros, medios e informadores.

El Congreso de Chihuahua no tiene mayoría absoluta del PAN. Crédito: X/ @MaruCampos_G
La mandataria advirtió que la reforma amenazaría la libertad de expresión y llamó a defender la prensa libre y el Estado de derecho en México. Crédito: X/ @MaruCampos_G

La mandataria de Chihuahua también preguntó si, después de los medios, el siguiente paso sería actuar contra quienes opinen distinto en redes sociales o en la calle. Con ello, presentó el debate como una posible ampliación del control estatal más allá del sistema de comunicación tradicional.

Hacia el cierre de su mensaje, Campos sostuvo que la democracia no se defiende diciéndole a la población qué es verdad y qué es mentira, sino garantizando que muchas voces puedan expresarse, incluso cuando incomoden. Señaló que ese principio constituye “el corazón del Estado de derecho.

La gobernadora afirmó además que en México hubo una lucha de décadas para dejar atrás una etapa de gobierno “omnipresente y censurador. Desde esa premisa, llamó a frenar lo que describió como un proyecto autoritario del Gobierno Federal y convocó a defender la prensa libre, la libertad de expresión y “el presente y el futuro de todo México”.

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