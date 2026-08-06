Tristán, hijo de Yahir, está siendo acosado en la calle desde que inició La Casa de los Famosos México

Tristán, hijo de Yahir, dejó las drogas tras años de lucha. Hoy vive tranquilo, pero ha sido acosado por fans de su padre en los días recientes.

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Tristán Othón lleva varios días siendo grabado a escondidas en las calles de Hermosillo, desde que su padre el cantante Yahir entró a La Casa de los Famosos México.

El joven denunció el episodio más reciente en sus historias de Instagram: una mujer lo filmaba con su celular en una farmacia sin pedirle permiso. Tristán sacó su propio teléfono y comenzó a grabarla. Ella salió del local, pero el joven logró captarla.

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La denuncia de Tristán coincide con el inicio del reality de TelevisaUnivision, que arrancó el domingo 26 de julio, y donde su papá se ha convertido en uno de los favoritos para llegar a la final y llevarse los 4 millones de pesos.

Tristán avisa que grabará a quien lo filme sin permiso

Tristán, es hijo de Yahir (Instagram/@tristan_gss)

Después del episodio en la farmacia, Tristán Othón publicó un video en el que anunció que responderá de la misma manera a quien intente captarlo sin acercarse primero. “Voy a empezar a hacerlo con todos, con todos, para que sientan un poquito la exposición. A mí no me molesta, pero da mucho cringe que lo hagan porque ustedes salen corriendo, no yo”, dijo en sus historias de Instagram.

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El joven aclaró que no tiene problema con convivir con quienes lo reconocen incluso tomarse una foto. La diferencia, explicó, está en el trato: una solicitud directa de foto o una conversación son situaciones que acepta, mientras que una grabación a escondidas no.

Yahir habló de su hijo dentro de la casa

(Instagram: @yahirmusic)

La presencia de Yahir Othón Parra en La Casa de los Famosos México ha puesto de nuevo sobre la mesa la historia entre padre e hijo. Dentro del reality, el cantante sonorense de 47 años ha abierto el tema: habló de las drogas, de su hijo Tristán y de los años difíciles que atravesaron como familia.

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La relación entre ambos ha sido uno de los asuntos más seguidos por el público desde que Yahir fue confirmado como el séptimo habitante de la temporada, el lunes 13 de julio. La vida personal del cantante lleva años expuesta: Tristán enfrentó desde la adolescencia una lucha contra el consumo de sustancias que provocó un distanciamiento familiar prolongado.

El joven también generó polémica por su breve incursión en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans y por declaraciones públicas en las que hizo referencia a conflictos con su padre.

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El regreso de Yahir a la televisión y el escrutinio sobre su familia

Yahir: polémicas, parejas, el escándalo de su hijo Tristán y más previo a entrar a La Casa de los Famosos México 4 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Yahir debutó en televisión nacional en 2002 como parte de la primera generación de La Academia, donde obtuvo el cuarto lugar. Desde entonces construyó una carrera musical y en 2022 regresó al programa como conductor de la edición especial “20 Años”. Ahora, su participación en La Casa de los Famosos México 4 lo coloca de nuevo en el centro de la atención mediática, con su historia personal incluida.

La fama del padre ha desbordado hacia Tristán. El joven vive en Hermosillo, Sonora, ciudad que él mismo describe como un “pueblo chiquito” donde solía moverse con relativa tranquilidad. Eso cambió con el arranque del reality.

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Tristán ha dejado claro que busca construir su propio camino, separado de la trayectoria artística de su padre. El acoso en la calle es, por ahora, una consecuencia directa de que Yahir esté encerrado frente a las cámaras.

Yahir, quien se encuentra encerrado en el reality show, se ha convertido poco a poco en una sensación mediática y ha ganado empatía de los fans.

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