Mariana Ochoa revela que no supo que era la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026: “Me cayó el veinte después”

La cantante aseguró que el cambio en la dinámica la desconcertó (La Casa de los Famosos México)

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La actriz y cantante Mariana Ochoa aseguró que no se había percatado que era la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 hasta ver el automóvil que la llevaría al set.

La primera eliminada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México señaló que la confusión se derivo principalmente por el cambió de dinámica en las Galas de Eliminación.

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Durante las temporadas anteriores los habitantes debían cruzar el jardín para subir al carrusel que define quien regresa a la casa.

Sin embargo, el cambio de zoom en esta temporada generó que a los últimos participantes en riesgo de salir se les venden los ojos y directamente se les ayude a sentarse en el carrusel.

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“Cambiaron la dinámica, antes cruzabas el jardín y te ponían en la rueda, a nosotros nos taparon los ojos y nos llevaron por no sé dónde, hasta que estábamos en la rueda nos quitaron con lo que nos habían tapado los ojos”, comentó Ochoa.

Mariana Ochoa fue la primera eliminada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. (LCDLFM)

La confusión dentro del carrusel

Mariana comentó que el hecho de no poder ver la desconcertó bastante, esto debido a que una vez que el carrusel se detuvo ella se encontraba muy desubicada.

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Ochoa comentó que no sabía si el pasillo al frente de ella era para regresar al jardín de la casa o algún camino hacía otro lugar.

“Pero yo como que si estaba como que muy desubicada y entonces cuando me paro, bajo y no entendía si era un pasillo para entrar al jardín o porque nos habían metido por otro lugar y cuando vi el coche ahí me cayó el veinte”, comentó Mariana.

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Luis Chaparro sobrevivió la primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 luego de que el público lo salvara frente a Mariana Ochoa en una noche marcada por confesiones, reproches y un carrusel que definió el primer adiós de la temporada. (Captura de pantalla TikTok)

¿Cómo funciona el carrusel?

La propia Ochoa comentó de forma cómica que el carrusel es controlado manualmente por dos personas que van girando: “Tengo que decir una cosa bellísima, manualmente hay dos personas ahí al lado que van girando y si se dicen ‘para,para’”.

Tras este cómico momento Mariana Ochoa señaló que aún tenía mucho que dar dentro de La Casa de los Famosos México 2026: “Dije ‘Soy la primera en salir’, ahí fue donde me cayó el veinte y dije ‘¿Cómo? Tenía mucho que dar’“.

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¿Cuál fue la razón por la que Mariana Ochoa fue la primera eliminada?

Tras su salida la misma Mariana Ochoa compartió las razones por las que cree que fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026.

Ochoa reconoció que sus seguidores confiaron demasiado en su trayectoria y que ella misma entró distraída por un problema de salud, que no reveló, durante su estancia.

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“Mis seguidores se confiaron porque sentían que mi trayectoria es fuerte. Y la segunda, que yo entro un poco distraída”, declaró.

Según ella, no logró conectar del todo hasta el cuarto día, justo después de las nominaciones.

“No lo dije en su momento pero por un tema de salud que me surgió en último momento y empecé a conectar como hasta el cuarto día, justo después de que dimos las nominaciones”, declaró Ochoa.

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La cantante confirmó que seguirá enfocada en sus proyectos musicales. (La Casa de los Famosos México)

¿Qué sigue para Mariana Ochoa?

Luego de su eliminación del reality y lejos de detenerse tras la derrota, la cantante y actriz ya tiene la mira puesta en sus próximos proyectos. Durante la postgala con Wendy Guevara declaró: “Si estoy acá afuera tal vez es porque quieren verme cantando, retomaré mis ensayos para mi concierto”.

Con su salida, La Casa de los Famosos México 2026 se repite un patrón que se ha mantenido desde la primera temporada: en las cuatro ediciones del reality, la primera en abandonar la competencia siempre ha sido una mujer, sin embargo, Mariana Ochoa sale de la competencia con la frente en alto y proyectos musicales ya en marcha.

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