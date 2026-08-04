Examen de la UNAM: aspirantes aprobados presentan amparo y rechazan la repetición de la prueba

Los aspirantes que fueron elegidos para estudiar en la UNAM buscan que no cancele el examen virtual. Foto: Reuters

Guardar

Los aspirantes aprobados han presentado los primeros amparos contra la cancelación del examen virtual de admisión que aplicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El primer examen virtual de admisión aplicado por la UNAM ha estado envuelto en una gran polémica, después de que varios aspirantes, presuntamente, hicieron trampa, lo que dio paso a la realización de un examen de control.

PUBLICIDAD

Este martes, diversos reportes periodísticos revelaron que al menos tres alumnos que fueron aceptados por la Máxima Casa de Estudios presentaron amparos en el juzgado noveno y décimo tercero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Presenta amparos para ingresar a Derecho y Médico Cirujano

El objetivo de estos aspirantes es evitar la cancelación de los exámenes para ingresar a las carreras de Derecho y Médico Cirujano, así como la negativa para recibir documentos y la inscripción a dichas carreras.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que en los amparos tramitados, las juezas titulares de ambos juzgados no concedieron suspensiones; sin embargo, en el caso del juzgado Decimotercero administrativo, la jueza Adriana Judith Uribe Vidal otorgó un plazo de cinco días para que un par de aspirantes brinden más información.

“Se requiere a la parte promovente (aspirantes) para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la debida notificación del presente acuerdo, para que desahogue diversos requerimientos”, expresó la juzgadora en su resolución.

PUBLICIDAD

En el caso de la jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa, Verónica Yessel Beltrán Murguía, también solicitó al aspirante o promovente del amparo un plazo de cinco días para precisar información de la demanda, sino será desechada.

UNAM opta por realización de examen de control

Por su parte, el pasado 31 de julio, la UNAM informó que aplicará un examen de control a los aspirantes que fueron aceptados para diversas licenciaturas.

PUBLICIDAD

Lo anterior, tras las serie de resultados “atípicos” que se registraron luego de la realización del primer examen virtual de admisión en la historia de la institución educativa.

Información en desarrollo...