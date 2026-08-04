¿A qué edad ya no es posible solicitar el crédito Infonavit?

Un asesor de Infonavit explica las nuevas reglas de crédito 2026 a una pareja sonriente en una oficina, quienes celebran las oportunidades para acceder a vivienda propia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Como es sabido, un crédito Infonavit es un financiamiento hipotecario que otorga el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a personas que cotizan ante el IMSS y tienen una relación laboral formal en el sector privado.

El objetivo principal de este crédito es facilitar que los trabajadores afiliados puedan comprar, construir, ampliar, reparar o pagar una vivienda.

Una de sus principales ventajas por sobre otros créditos es que el monto y las condiciones del crédito dependen del salario, la edad, el historial laboral y el puntaje acumulado por el solicitante en el sistema del Infonavit.

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El crédito se paga mediante descuentos automáticos al salario del trabajador y puede complementarse con recursos propios o con otros financiamientos, según el tipo de crédito solicitado. Los intereses y plazos son fijos y diferenciados según el nivel de ingreso del trabajador.

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, muchos desconocen que existe una edad límite para solicitar y para que realmente convenga el monto de los pagos.

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Cuál es la edad máxima que debo tener para poder solicitar un crédito Infonavit

Para iniciar el trámite, resulta indispensable cubrir todos los requisitos necesarios, entre los cuales se incluye un límite de edad.

Y es que el crédito Infonavit tradicional ofrece la opción de adquirir una vivienda con un plazo que puede oscilar entre uno y 30 años.

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En este sentido, un punto clave para definir el plazo de pago está vinculado con la edad del solicitante ya que la suma entre la edad de la persona y los años elegidos para pagar no puede exceder los 70 años para los hombres ni los 75 años para las mujeres.

Es así que, a pesar de que la edad límite serían 70 años para los hombres y 75 para las mujeres, entre más grande solicites el crédito el plazo máximo de pago se va reduciendo conforme más edad tenga el solicitante.

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Así, un hombre de 50 años no podría acceder a un plazo de 30 años, ya que superaría el límite permitido; en tal caso, debería optar por un plazo más corto, por ejemplo, si tienes 55 años, el plazo máximo sería de 15 años.

Esto significa que, mientras más cerca estés de la edad límite, el plazo de tu crédito será menor y el monto que podrías obtener también puede ser menor, ya que el objetivo es que termines de pagar el crédito antes de cumplir la edad máxima permitida.

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El monto final depende de la capacidad de pago y la evaluación realizada por el organismo, información disponible en la precalificación dentro de Mi Cuenta Infonavit.

Además, la tasa de interés permanece fija durante toda la vigencia del crédito y varía entre 3.69% y 10.45%, según el ingreso mensual del solicitante.

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El descuento mensual se calcula en función del sueldo y del monto financiado, mientras que quienes perciben hasta 9 mil 985.43 pesos mensuales no pagan gastos de titulación.

Desde el 1 de mayo de 2024, las nuevas contrataciones de crédito quedaron exentas de la cuota de administración.

Entre las ventajas del producto se incluye la posibilidad de solicitar un crédito en conjunto con el cónyuge, un familiar o un corresidente para acceder a una cantidad mayor; incluso, el cónyuge puede cotizar en Infonavit o en Fovissste.

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Además, existen alternativas complementarias como Equipa tu Casa, orientada a remodelaciones o equipamiento, y el programa Hogar a tu Medida, dirigido a realizar adecuaciones para personas con discapacidad.

Infografía que explica los plazos de crédito Infonavit para personas mayores de 60 años, detallando cómo consultarlo y los límites de edad por género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los requisitos para adquirir un crédito Infonavit

Los requisitos principales para adquirir un crédito Infonavit en 2026 son los siguientes:

Tener una relación laboral activa y formal en el sector privado.

Estar cotizando ante el IMSS, con aportaciones regulares por parte del empleador.

Contar con al menos 1,060 puntos en el sistema de Mi Cuenta Infonavit.

Haber cotizado un mínimo de 130 semanas en tu historial laboral.

Autorizar la consulta en el Buró de Crédito (si no se autoriza, solo se presta hasta el 60% del monto máximo posible).

Completar el curso gratuito en línea “Saber más para decidir mejor”.

No tener un crédito vigente con el instituto.

Estar registrado en una Afore y tener datos biométricos actualizados.

Documentación requerida:

Solicitud de inscripción de crédito.

Avalúo electrónico de la vivienda.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Cédula de Identificación Fiscal.

Estado de cuenta bancario del vendedor con CLABE.

Título de propiedad (cuando aplique).

Constancia del curso “Saber más para decidir mejor” (disponible en Mi Cuenta Infonavit).

Reglas de edad/plazo:

La suma de tu edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años (hombres) o 75 años (mujeres). Por ejemplo, si tienes 55 años, el plazo máximo sería de 15 años.

Infografía que detalla la regla de edad de Infonavit para solicitar un crédito, explicando los límites de edad para hombres y mujeres y cómo estos afectan el plazo y el monto de las mensualidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condiciones adicionales:

El monto máximo autorizado para este año puede alcanzar hasta 2,935,002 pesos.

La tasa de interés es fija y diferenciada según el salario, entre 3.69% y 10.45%.

Los plazos para pagar el crédito van de 1 a 30 años.

Para iniciar el trámite y consultar tu precalificación, debes ingresar al portal de Mi Cuenta Infonavit.