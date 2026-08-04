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Andrea Legarreta reacciona incómoda a piropos de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México

La conductora en “Hoy” no parece contenta con los comentarios sobre ella al interior del reality show

Andrea Legarreta fue piropeada por Masad Altamimi (Redes Sociales)
Andrea Legarreta fue piropeada por Masad Altamimi (Redes Sociales)
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Andrea Legarreta frenó en vivo el intento de sus compañeras de Hoy por “shippearla” con Masad Altamimi, habitante de La Casa de los Famosos México, y descartó cualquier interés romántico visiblemene incómoda.

La conductora lleva varios meses en una relación con Luis Carlos Origel, coach fitness y creador de contenido de 33 años, sobrino del periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel y colaborador del mismo matutino. La diferencia de 20 años entre ambos generó conversación en redes desde que se confirmó el noviazgo.

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Masad coqueteó con Legarreta antes de entrar al reality

El video registra un segmento televisivo del programa 'Hoy'. En él, Masad Altamimi, vistiendo un turbante blanco y camiseta negra, interactúa con Andrea Legarreta, quien usa una blusa de rayas con lazo.

El antecedente viene de finales de julio, cuando el influencer árabe visitó el foro de Hoy para promocionar su ingreso a La Casa de los Famosos México.

Durante la entrevista, Masad le preguntó directamente a Legarreta si estaba soltera. Ella respondió sin rodeos: “Estoy ocupada”, y agregó que su pareja también podría pasar por jeque árabe. “Si vieras qué guapo también, él también podría ser un jeque árabe, la verdad sí”, dijo entre risas.

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Masad no se inmutó. “Tiene suerte”, respondió. En esa misma emisión aceptó, en tono de broma, que era “guapo, millonario y soltero” cuando el panel lo presionó. “Las tres cosas sí”, confirmó. El intercambio se viralizó en redes sociales ese mismo día.

Dentro de la casa, Masad volvió a hablar de Andrea Legarreta

Masad Altamimi lamenta que Andrea Legarreta tenga novio (ig/masadaltamimi1)
Masad Altamimi lamenta que Andrea Legarreta tenga novio (ig/masadaltamimi1)

Ya instalado en el encierro, Masad retomó el tema con la también habitante Cynthia Klitbo. Le preguntó cómo se llamaba la conductora de Hoy. Cuando Klitbo le respondió, él no ocultó lo que pensaba: “me gusta esa chica de verdad (...) pero tiene novio, está ocupada, pero llámame, cuando tú, yo aquí”. Tras decirlo, le mandó un beso al aire.

Klitbo aprovechó para pasarle el recado a su amiga desde adentro de la casa. “Legarreta, ¿ya oíste? Si llegas a terminar: Dios no lo quiera, pero aquí tienes uno en la lista de espera. Conste Andreíta, esperemos que no pase”, dijo entre risas.

La incomodidad de Andrea Legarreta: “Es una babosada”

El momento llegó a oídos del foro de Hoy. Mientras Andrea Legarreta narraba una conversación que había tenido con el influencer, Galilea Montijo la interrumpió para soltar que Masad “está enamorado de ti”. Legarreta frenó de inmediato: “no, no, eso no lo quiero mencionar (...) estaban hablando de unas cosas”.

Galilea intentó bajarle el tono y aclaró que Masad “no está enamorado de ella”. La aclaración no calmó a la conductora. “¿Cómo? es una babosada eso, además yo tengo mi novio (...) Se agradece el apapacho, pero no, no, que esté diciendo eso. Yo lo agradezco mucho”, reviró.

Martha Figueroa cerró el momento con humor: “al fin ni lo entendemos lo que dice”.

Legarreta lleva meses de relación con Luis Carlos Origel

(Programa Hoy)
(Programa Hoy)

Legarreta se separó de Erik Rubin en 2023 y mantuvo su vida amorosa en reserva durante casi dos años. En 2026 confirmó su relación con Luis Carlos Origel, quien además de colaborar en Hoy trabaja como entrenador y creador de contenido. Origel tiene 33 años, dos décadas menos que la conductora.

El noviazgo es público y Legarreta no ha escatimado en elogios hacia su pareja, como quedó demostrado cuando, frente a Masad y en vivo, lo comparó con un jeque árabe. El “ship” con el habitante de La Casa de los Famosos México no encontró terreno ni dentro ni fuera de la pantalla.

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