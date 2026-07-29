Las plantas con hojas grandes son la mejor idea para dar vida al hogar y estas son las opciones de mayor belleza

Un luminoso apartamento urbano exhibe una vasta colección de plantas de interior, incluyendo Monstera, Ficus lyrata, Pothos, maranta, coleus y zamioculca raven, creando un ambiente acogedor y natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de plantas en interiores transforma cualquier espacio, aportando frescura y un toque natural que resalta a simple vista.

Entre las opciones favoritas para quienes buscan renovar su hogar u oficina destacan las especies de hojas gigantes, capaces de convertirse en el punto focal de la decoración.

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Además de su impacto visual, muchas de estas plantas requieren cuidados básicos, lo que las convierte en aliadas ideales para quienes no tienen experiencia en jardinería o disponen de poco tiempo.

Aquí te presentamos una selección de las mejores plantas con hojas grandes, perfectas para dar vida al ambiente sin complicaciones.

Una persona rocía agua sobre las hojas grandes y perforadas de una planta monstera deliciosa en un ambiente interior con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plantas con hojas gigantes para dar vida al ambiente y que son fáciles de cuidar

Aquí tienes una lista de plantas con hojas grandes, ideales para interiores, que ayudan a dar vida a cualquier espacio y suelen ser fáciles de cuidar en el clima y ambiente de México:

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1. <b>Monstera deliciosa (Costilla de Adán)</b>

Hojas grandes y divididas, aspecto tropical.

Tolera poca luz, pero crece mejor con luz indirecta brillante.

Requiere riego moderado; deja secar la capa superior de la tierra entre riegos.

Home greenhouse. Large monstera leaves.

2. <b>Alocasia (Oreja de elefante)</b>

Hojas muy grandes y llamativas, forma de flecha.

Prefiere luz indirecta y humedad ambiental; evita el sol directo.

Riego constante, pero sin encharcar.

Planta oreja de elefante. (Adobe Stock)

3. <b>Philodendron</b>

Hojas grandes, verdes y brillantes; muchas variedades (ej. Philodendron selloum).

Luz indirecta, riego cuando la tierra esté ligeramente seca.

Muy resistente y fácil de adaptar.

Flores decoración/ diseño de interiores - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. <b>Ficus lyrata (Ficus hoja de violín)</b>

Hojas grandes, coriáceas y con forma de violín.

Necesita luz brillante indirecta y riego moderado.

Prefiere no ser movida de lugar constantemente.

5. <b>Dieffenbachia</b>

Hojas grandes, verdes con manchas blancas o amarillas.

Luz indirecta, riego regular.

Cuidado: es tóxica si se ingiere, mantén alejada de mascotas y niños.

(Be green)

6. <b>Calathea orbifolia</b>

Hojas muy amplias con rayas plateadas.

Prefiere ambientes húmedos y luz difusa.

Riego con agua filtrada o de lluvia, evita el agua dura.

(Be green)

Tips generales de cuidado:

Evita el encharcamiento: la mayoría prefiere tierra húmeda pero no saturada.

Limpia las hojas con un trapo húmedo para quitar el polvo y permitir mejor fotosíntesis.

Colócalas lejos de corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura.

Por qué las plantas con hojas grandes son la mejor idea para dar vida al hogar

Los especialistas en decoración de interiores señalan varios beneficios de incorporar plantas con hojas grandes en el hogar:

Impacto visual inmediato: Las hojas grandes captan la atención y pueden transformar la atmósfera de una habitación, convirtiéndose en un punto focal sin necesidad de muchos elementos decorativos adicionales.

Sensación de amplitud y frescura: Estas plantas contribuyen a crear un ambiente más fresco y acogedor. El verde intenso y la forma de las hojas ayudan a suavizar líneas duras y a dar sensación de mayor espacio.

Mejora de la calidad del aire: Muchas especies con hojas grandes, como la monstera o el ficus, ayudan a filtrar contaminantes y a incrementar el oxígeno en interiores, lo que puede favorecer la salud y el bienestar.

Reducción del estrés: La presencia de plantas, especialmente las de gran tamaño, tiene un efecto positivo en el estado de ánimo. Especialistas en diseño biofílico mencionan que el contacto visual con la naturaleza disminuye la ansiedad y promueve la relajación.

Versatilidad decorativa: Las plantas con hojas grandes se adaptan a distintos estilos, desde ambientes modernos hasta clásicos, y funcionan tanto en salas como en oficinas o recibidores.

Una Monstera en maceta de terracota, un Ficus lyrata en cesta de mimbre y un Pothos colgante adornan un rincón luminoso de una casa, realzando la decoración interior con su verdor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de lo anterior, cabe resaltar que la mayoría de estas especies requieren pocos cuidados y se adaptan bien a los ritmos de la vida urbana, lo que las hace prácticas para personas con poco tiempo o experiencia en jardinería.

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