Así reaccionó Fede Vigevani luego de que descubriera que le colocaron esperma de salmón en la cara

El creador de contenido Fede Vigevani recibe un tratamiento de cuidado facial en el rostro y cuello por parte de varias mujeres. Las mujeres aplican diferentes productos cosméticos en su piel. El cabello del hombre está sujetado con dos pinzas blancas para el cabello. Se observa una botella verde de producto. Fede Vigevani presenta expresiones variadas durante la sesión. Este video documenta una sesión de skincare, probablemente como contenido para redes sociales.

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Fede Vigevani reaccionó en La Casa de los Famosos México 2026 tras enterarse de que le colocaron semen de salmón en el rostro, en medio de una charla con Yanet García, Gema y Flor Vigna, durante la transmisión del 24/7.

El youtuber uruguayo se muestró sorprendido cuando, entre risas, las participantes le explicaron el nuevo uso cosmético del polidesoxirribonucleótido (PDRN), una molécula extraída del esperma de este pescado, tendencia reciente en el cuidado de la piel.

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Conversación en el 24/7: Fede Vigevani y las celebridades

En una escena del 24/7 de La Casa de los Famosos México 2026, Fede Vigevani se encuentra rodeado de Yanet García, Gema y Flor Vigna. Una de las participantes menciona la palabra “DPDRN”, lo que genera confusión entre los presentes. Vigevani pregunta por el significado y recibe la respuesta: “esperma de salmón”. Entre risas, el grupo bromeó sobre el procedimiento, mientras una de ellas afirmó: “¿Te están poniendo esperma en la cara? Sí. Pero de salmón. Y como es de salmón, no pasa nada”.

Así reaccionó Fede Vigevani luego de que descubriera que le colocaran esperma de salmón en la cara (RS)

La conversación continuó con comentarios sobre supuestos beneficios. Una de las participantes añade: “Es muy bueno. Al cuellito también es importante, ¿eh?”. Otra replicó: “Aquí en la barbita se te pueden enterrar los vellitos y no queremos eso”. El tono del diálogo es de humor y asombro, reflejando el desconocimiento general sobre el tema.

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El auge del PDRN en la industria cosmética

El uso de PDRN (polidesoxirribonucleótido), derivado del ADN del esperma de salmón, se consolida en 2026 como la tendencia más reciente en el mundo de la belleza. De acuerdo con especialistas, el PDRN destaca por sus propiedades regenerativas y efectos antienvejecimiento que, según la clínica Avithe, favorecen la producción de colágeno y elastina, mejorando la firmeza y elasticidad de la piel.

El ingrediente, que antes se reservaba a tratamientos profesionales en cabina, ahora figura en formulaciones de cremas, sueros y mascarillas al alcance del público. Celebridades como Hailey Bieber, Kim Kardashian y Jennifer Aniston han popularizado el uso del PDRN, según medios internacionales, al incorporarlo en sus rutinas de skincare desde hace años.

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Beneficios comprobados del esperma de salmón según expertos

Conversación en el 24/7: Fede Vigevani y las celebridades (RS)

Productos destacados y recomendaciones para el público

Entre los productos con mayor demanda en 2026 figura un sérum hidratante de la marca Anua, que combina PDRN, colágeno y once tipos de ácido hialurónico. Este producto emplea tecnología de cápsulas inteligentes de baja molécula, optimizando la absorción y los resultados sobre la piel.

Los expertos recomiendan iniciar el uso del PDRN durante el invierno, cuando la piel requiere fórmulas que restauren la barrera cutánea y aporten hidratación adicional.

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La reacción de Fede Vigevani y el fenómeno en redes sociales

La escena protagonizada por Fede Vigevani se viraliza en redes sociales, alimentando la conversación sobre la eficacia y el origen poco habitual del PDRN. El momento, acompañado de comentarios como “Ahí te levantas embarazado de pescado” y “La está pasando bomba”, refleja la sorpresa y el humor con que se percibe la tendencia.

El diálogo en el reality de Televisa muestra cómo la influencia de la industria cosmética llega a espacios de entretenimiento masivo, generando curiosidad y debate sobre los ingredientes empleados en el cuidado facial.

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