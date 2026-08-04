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México vs El Salvador Femenil, ¿cómo va el partido semifinal de los Juegos Centroamericanos?

La Selección Nacional asegurará medalla en la justa de verano si logra derrotar a La Selecta en la antesala de la Gran Final del torneo regional

El Tri Femenil enfrentará a El Salvador en semis (Miseleccionfem)
El Tri Femenil enfrentará a El Salvador en semis (Miseleccionfem)
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La Selección Mexicana Femenil sub 23 se clasificó a las semifinales tras superar la primera ronda de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Bajo las riendas de Vanessa Martínez, este martes 4 de agosto el Tri Femenil se mide a El Salvador por el boleto a la Gran Final del campeonato y con la posibilidad de subirse a lo más alto del pódium, trayendo puesta la medalla de oro.

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La escuadra nacional ganó el Grupo B al sumar siete unidades, fruto de dos victorias: contra Colombia (1-0) y Jamaica (7-0) además de un empate con la selección de Puerto Rico (0-0). En tanto, El Salvador finalizó segundo del Bloque A con seis dígitos, producto de dos triunfos y una derrota.

Cambio de horario

Cinco mujeres futbolistas con uniformes de México (blanco y oro) con números 10, 17, 4, 16, 15, levantan los brazos. Hay personas y un cartel
Jugadoras de la selección femenina de fútbol de México levantan los brazos en señal de celebración en un evento relacionado con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (X / Selección Nacional de México Femenil)

Por medio de un comunicado, el partido de México y El Salvador se jugará en un nuevo horario debido a las condiciones climáticas previstas en República Dominicana. En primera instancia, el duelo celebrado en el estadio Moca 85 se jugaría a las 15:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

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La organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe informó que la semifinal del futbol femenil dará inicio a las 18:00 horas (tiempo de México), 20:00 horas (tiempo de República Dominicana). El equipo que salga vencedor enfrentará a Venezuela o Colombia por la medalla de oro.

¿Cómo llegan ambos países?

Un grupo de diecisiete jugadoras de fútbol femenino con uniforme negro y rosa posa de pie en un campo de césped bajo un cielo azul. Una jugadora sostiene un estandarte de México.
La selección nacional femenina jugará vs El Salvador este 4 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección de México sub 23 cerró como líder invicto en la fase de grupos tras aplastar a Jamaica, 7-0, con anotaciones de: Andrea Frías, Natalia Coury, Tanna Sánchez, Valerie Vargas, Silvana Flores y Mayalu Rausch en ese orden.

En cambio, el equipo salvadoreño superó por la mínima diferencia a la representación de Costa Rica (0-1) para estar entre las cuatro mejores selecciones del balompié femenil de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Camino de la Selección Mexicana Femenil sub-23

Mujer futbolista con uniforme negro con detalles rojos y verdes, bandera de México y aros olímpicos en el pantalón, en cancha de fútbol nocturna.
La delantera de la Selección Mexicana de Futbol festeja el gol del triunfo vs Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Nacional Femenil sub 23 inició su recorrido en los JCC frente a la Selección de Puerto Rico, a quien no se le pudo vencer en Santo Domingo; 0-0 el marcador final.

Para la fecha 2, México femenino consiguió su primera victoria al imponerse a la Selección de Colombia, 1-0, gracias a una esplendida anotación de Paola García, quien le aplicó el sombrerito a la guardameta cafetera para así otorgar el triunfo al conjunto Tricolor.

Y en la última jornada, contra Jamaica, la Selección Mexicana Femenil sub 23 ganó, gustó y goleó con facilidad a las caribeñas, culminando en modo invicto, con siete puntos y en un estado moral positivo para hacer frente a El Salvador en las semifinales del torneo regional.

¿Cuántos países compiten en el futbol femenil de los JCC?

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 busca el tetracampeonato tras ganar el oro en 2014, 2018 y 2023. (X/ @Miseleccionfem)
La Selección Mexicana Femenil Sub-23 busca el tetracampeonato tras ganar el oro en 2014, 2018 y 2023. (X/ @Miseleccionfem)

En los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2026 el futbol femenil concede medallas a los primeros tres lugares. Esta disciplina se basa en superar la fase de grupos, misma que se conforma de dos grupos: A y B con cuatro países participantes en cada uno.

Los dos mejores de cada sector califican a la antesala de la Gran Final y los equipos que obtengan la victoria, en las dos llaves correspondientes, jugarán por la medalla de oro. En cambio, los países derrotados estarán en el duelo por la presea de bronce.

Rumbo al tetracampeonato

La Selección Mexicana Femenil sub 23 sueña con ser campeona regional por cuarta vez en su historia, después de conquistar la medalla de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

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