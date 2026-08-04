Austin Aries lanza reto a Místico antes del Grand Prix Internacional del CMLL 2026: quiere su máscara

El estadounidense aseguró que la Arena México es uno de los recintos más especiales del mundo y le gustaría convertirla en su segunda casa.

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La Semana Internacional del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reunirá a varias de las principales figuras del pancracio mundial, pero uno de los nombres que llega con mayores expectativas es el del estadounidense Austin Aries, quien afrontará una intensa agenda en la Arena México con el objetivo de dejar una huella en uno de los escenarios más emblemáticos de la lucha libre.

El experimentado gladiador iniciará su actividad este martes con un Match Relámpago frente a Esfinge, compromiso que servirá como antesala de su participación en el Grand Prix Internacional 2026, donde integrará el Equipo Resto del Mundo con la misión de poner fin al dominio que los representantes mexicanos han impuesto en el tradicional Torneo Cibernético.

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Antes de subir al ring, Aries compartió sus impresiones sobre el evento y destacó la calidad del conjunto internacional que buscará conquistar uno de los torneos más prestigiosos del CMLL.

El experimentado gladiador elogió al líder del CMLL, pero dejó claro que quiere enfrentarlo para demostrar su nivel. (Ilustración: Jesús Aviles / Foto: Diego Cedrix)

“Además de mí, hay muchísimo talento de Estados Unidos. También hay luchadores de Australia, de Inglaterra y de otros países. Esa es precisamente la magia del Grand Prix: es completamente impredecible y cualquiera puede terminar llevándose la victoria”.

El actual campeón de Major League Wrestling (MLW) considera que la variedad de estilos y nacionalidades convierte al Grand Prix en una competencia diferente a cualquier otra, ya que el desenlace puede cambiar en cuestión de segundos debido a la cantidad de participantes involucrados.

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A pesar de reconocer que el formato representa un desafío completamente distinto al de un combate individual, Aries aseguró que mantiene la misma mentalidad competitiva cada vez que pisa un cuadrilátero.

“Siempre me exijo salir a ganar cada noche. El Grand Prix es diferente porque hay más de veinte luchadores en el ring, pero la exigencia conmigo mismo sigue siendo la misma”.

(Cortesía: CMLL)

Aunque el Equipo México estará integrado por algunos de los máximos exponentes del Consejo Mundial de Lucha Libre, el luchador estadounidense admitió que existe un rival al que desea enfrentar por encima de cualquier otro.

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Ese nombre es Místico, considerado actualmente una de las principales figuras de la empresa y uno de los luchadores más queridos por la afición mexicana.

“He enfrentado suficientes veces a Místico para saber que es un rival muy peligroso. Tiene experiencia, muchísimo talento y todo el apoyo del público. Pero si quieres causar impacto debes ir contra el hombre que está en la cima, y ese hombre en el CMLL es Místico”.

Recientemente peleó contra Místico pero perdió en el Torneo de Opera Cup 2025 de MLW.

Las declaraciones del estadounidense fueron aún más lejos cuando habló sobre el reto que representaría protagonizar una rivalidad con el enmascarado mexicano.

“Si hablo de un verdadero sueño como rudo, no habría nada más grande que derrotar a Místico y quitarle la máscara frente a toda su gente en una Arena México llena”.

Más allá de la competencia, Aries también expresó la admiración que siente por el recinto de la colonia Doctores, al que comparó con uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del mundo.

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“México es una de las grandes mecas de la lucha libre. La Arena México es como el Madison Square Garden de este país. Me encantaría que el CMLL se convirtiera en una segunda casa para mí“.

El reconocimiento hacia la Arena México refleja la importancia que tiene el inmueble para luchadores de distintas partes del mundo, quienes consideran un privilegio formar parte de las funciones organizadas por el Consejo Mundial de Lucha Libre.

Antes de pensar en el Grand Prix Internacional, Austin Aries deberá superar un complicado compromiso frente a Esfinge, un rival que conoce perfectamente el estilo del CMLL y que buscará aprovechar el respaldo del público para quedarse con la victoria.

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El campeón de MLW llegará a la Semana Internacional con la intención de conquistar el Grand Prix y dejar huella en la Arena México. (Foto: Diego Cedrix)

Sin embargo, el principal objetivo del estadounidense llegará el próximo viernes, cuando represente al Equipo Resto del Mundo en el Grand Prix Internacional 2026, torneo en el que intentará convertirse en el primer luchador estadounidense en conquistar uno de los certámenes más importantes en la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Con experiencia acumulada en empresas de distintas partes del mundo y una trayectoria respaldada por múltiples campeonatos, Austin Aries llega a México convencido de que tiene las herramientas para competir de tú a tú con las máximas figuras del CMLL y escribir un nuevo capítulo en su carrera dentro de la histórica Arena México.

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