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El futuro de Tigres: entre estadio nuevo y la posible llegada de otros dueños

El club aclaró que no hay negociaciones avanzadas y que cualquier movimiento en la estructura requiere el aval de la UANL

Los Tigres de la UANL se encuentran en una etapa de renovación luego de la salida de Guido Pizarro, André-Pierre Gignac y Ángel Correa, con la directiva concentrada en la nueva casa felina. (X/ @TigresOficial)
Los Tigres de la UANL se encuentran en una etapa de renovación luego de la salida de Guido Pizarro, André-Pierre Gignac y Ángel Correa, con la directiva concentrada en la nueva casa felina. (X/ @TigresOficial)
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El Club Tigres vive días intensos tras la salida de grandes referentes dentro de la institución y ante las inminentes definiciones.

La directiva se encuentra explorando cómo financiar el tan esperado nuevo estadio y, de paso, evalúa la posible llegada de inversionistas externos. La decisión podría marcar un antes y un después en su historia.

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Cemex estudia alternativas para costear la renovación del Estadio Universitario de la UANL, con el beneficio de la afición en el centro de la prioridad. REUTERS/Cristian De Marchena
Cemex estudia alternativas para costear la renovación del Estadio Universitario de la UANL, con el beneficio de la afición en el centro de la prioridad. REUTERS/Cristian De Marchena

En el centro de la discusión está Cemex, que administra al club pero reconoce que cualquier movimiento en la propiedad o financiamiento requiere la venia de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la verdadera dueña tanto del equipo como del Estadio Universitario.

Cemex analiza cómo financiar el nuevo estadio

El proyecto del nuevo estadio es una de las prioridades de la directiva. Para los aficionados, la pregunta es si habrá recursos suficientes sin sacrificar la fortaleza del equipo.

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El área de finanzas de Cemex estudia distintas alternativas para costear la nueva casa felina. “El dinero que genera Tigres se queda para la plantilla y su infraestructura. El nuevo estadio tiene que autofinanciarse”, señaló Carlos Emilio González, presidente del club.

La directiva de Tigres,,encabezada por Carlos Emilio González, revisa opciones como préstamos, inversión externa o recursos propios de Cemex para no comprometer a la institución. (X)
La directiva de Tigres,,encabezada por Carlos Emilio González, revisa opciones como préstamos, inversión externa o recursos propios de Cemex para no comprometer a la institución. (X)

La directiva revisa opciones como préstamos, inversión externa o recursos propios de Cemex. El objetivo es elegir la fórmula con mayor beneficio que no comprometa su operación diaria.

Además, este escenario llega en un momento en que la afición sigue de cerca la renovación del plantel tras el retiro de referentes como Guido PizarroAndré-Pierre Gignac y Ángel Correa.

Inversionistas externos: posibilidad abierta, decisión pendiente

La posibilidad de sumar nuevos socios se mantiene sobre la mesa. Esto podría significar la entrada de capital extranjero y nuevos actores en la toma de decisiones.

  • Cemex no descarta abrir la puerta a fondos internacionales como Apollo Global Management.
  • González detalló: “Pueden haber inversionistas, sí, pero pueden ser préstamos, hay muchas opciones dentro de todo eso. Está en análisis”.
  • Por ahora, el club insiste en que no hay acuerdos firmados ni negociaciones avanzadas con ningún fondo.
La afición sigue de cerca la renovación del club de tras el retiro de Guido Pizarro, André-Pierre Gignac y Ángel Correa. REUTERS/Daniel Becerril
La afición sigue de cerca la renovación del club de tras el retiro de Guido Pizarro, André-Pierre Gignac y Ángel Correa. REUTERS/Daniel Becerril

Todo cambio en la estructura de propiedad o administración debe contar con el aval de la UANL, lo que añade una capa extra de negociación.

UANL define el rumbo de Tigres

La Universidad Autónoma de Nuevo León es clave en cualquier decisión de fondo sobre el club. Tiene la última palabra sobre la venta de participación, la llegada de nuevos socios o la cesión de derechos administrativos.

  • Toda operación relevante requiere la aprobación del Consejo Universitario y la Junta de Gobierno de la Universidad.
  • González insiste en que la prioridad es “crear el máximo valor para el equipo y para el fan”.
La Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León y sus órganos, el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno, tienen la última palabra sobre nuevos socios y derechos administrativos en Tigres. (X)
La Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León y sus órganos, el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno, tienen la última palabra sobre nuevos socios y derechos administrativos en Tigres. (X)

Por ahora, el futuro de Tigres y la construcción de su estadio dependen de los acuerdos entre la directiva, Cemex y la UANL, siempre con la mira puesta en fortalecer al club sin perder identidad.

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