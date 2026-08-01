El futuro de Tigres: entre estadio nuevo y la posible llegada de otros dueños

El Club Tigres vive días intensos tras la salida de grandes referentes dentro de la institución y ante las inminentes definiciones.
La directiva se encuentra explorando cómo financiar el tan esperado nuevo estadio y, de paso, evalúa la posible llegada de inversionistas externos. La decisión podría marcar un antes y un después en su historia.
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En el centro de la discusión está Cemex, que administra al club pero reconoce que cualquier movimiento en la propiedad o financiamiento requiere la venia de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la verdadera dueña tanto del equipo como del Estadio Universitario.
Cemex analiza cómo financiar el nuevo estadio
El proyecto del nuevo estadio es una de las prioridades de la directiva. Para los aficionados, la pregunta es si habrá recursos suficientes sin sacrificar la fortaleza del equipo.
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El área de finanzas de Cemex estudia distintas alternativas para costear la nueva casa felina. “El dinero que genera Tigres se queda para la plantilla y su infraestructura. El nuevo estadio tiene que autofinanciarse”, señaló Carlos Emilio González, presidente del club.
La directiva revisa opciones como préstamos, inversión externa o recursos propios de Cemex. El objetivo es elegir la fórmula con mayor beneficio que no comprometa su operación diaria.
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Además, este escenario llega en un momento en que la afición sigue de cerca la renovación del plantel tras el retiro de referentes como Guido Pizarro, André-Pierre Gignac y Ángel Correa.
Inversionistas externos: posibilidad abierta, decisión pendiente
La posibilidad de sumar nuevos socios se mantiene sobre la mesa. Esto podría significar la entrada de capital extranjero y nuevos actores en la toma de decisiones.
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- Cemex no descarta abrir la puerta a fondos internacionales como Apollo Global Management.
- González detalló: “Pueden haber inversionistas, sí, pero pueden ser préstamos, hay muchas opciones dentro de todo eso. Está en análisis”.
- Por ahora, el club insiste en que no hay acuerdos firmados ni negociaciones avanzadas con ningún fondo.
Todo cambio en la estructura de propiedad o administración debe contar con el aval de la UANL, lo que añade una capa extra de negociación.
UANL define el rumbo de Tigres
La Universidad Autónoma de Nuevo León es clave en cualquier decisión de fondo sobre el club. Tiene la última palabra sobre la venta de participación, la llegada de nuevos socios o la cesión de derechos administrativos.
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- Toda operación relevante requiere la aprobación del Consejo Universitario y la Junta de Gobierno de la Universidad.
- González insiste en que la prioridad es “crear el máximo valor para el equipo y para el fan”.
Por ahora, el futuro de Tigres y la construcción de su estadio dependen de los acuerdos entre la directiva, Cemex y la UANL, siempre con la mira puesta en fortalecer al club sin perder identidad.
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