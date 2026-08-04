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Aldo Rendón se lanza contra las fans de BTS, las armys contraatacan

El pleito entre el stylist y las fanáticas revivió al interior de La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)
Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)
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Aldo Rendón revivió dentro de La Casa de los Famosos México su enfrentamiento con el ARMY, el fandom de BTS, y remató con una nueva ráfaga de burlas que volvió a encender las redes.

El stylist y asesor de imagen contó la historia durante una charla con algunos de sus compañeros de reality. Lejos de bajarle el tono al episodio, Rendón lo narró con sarcasmo y sin mostrar arrepentimiento.

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Todo empezó con un comentario sobre la ropa de BTS

Aldo Rendón en guerra con las armys (ig/aldorendon)
Aldo Rendón en guerra con las armys (ig/aldorendon)

El origen del conflicto fue una crítica que Rendón lanzó en redes sociales sobre los atuendos del grupo surcoreano. “Dije: ‘hay pinches chinos, mal vestidos’”, recordó dentro del reality. La frase desató una avalancha de mensajes del ARMY. Ante la polémica, el stylist reconoció el error de llamarlos “chinos” —son coreanos— pero no se retractó de la crítica al vestuario.

En aquel momento también disparó contra quienes adoptan elementos de la cultura asiática sin conocerla a fondo. “Comen su sopa de fideos y creen que están comiendo ramen”, dijo. Esa frase también circuló de nuevo esta semana en redes, junto con el clip del reality.

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Aldo contó en La Casa de los Famosos México que las fanáticas de BTS continúan mandándole mensajes en redes: “‘¿Este es el gordo que insultó a BTS?’“, aseguró que le escriben.

Ya en el reality, Aldo lanzó este mensaje:

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“De milagro tienes wifi en tu colonia. Me imagino que no está lloviendo y por eso tienes wifi en tu colonia y puedes mandarme el mensaje. Saludos”, soltó el habitante de La Casa de los Famosos México. Luego remató: “Si no les gusta, pónganse a ver videos de BTS y ya, o de Corea, que nunca van a ir”.

El ARMY respondió en redes

Los fragmentos de la transmisión se viralizaron en X, Instagram y Facebook. El ARMY no tardó en reaccionar. Las críticas apuntaron principalmente al tono “clasista” de sus declaraciones: usar la colonia, la conectividad a internet y la capacidad de viajar como elementos de burla generó rechazo entre usuarios que no necesariamente son fans de BTS.

“Cuando los vean, ni las van a voltear a ver”, fue otra de las frases que circularon atribuidas a Rendón en esta nueva ronda del enfrentamiento, y que amplificó la respuesta del fandom.

Parte del público dentro del reality defiende el estilo irreverente del stylist y lo señala como uno de los favoritos para llegar a la final de la cuarta temporada. Otro sector considera que sus nuevas declaraciones le pueden costar votos.

Quién es el ARMY y por qué reacciona así

El ARMY es el fandom oficial de BTS, la agrupación surcoreana formada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. El nombre viene de “Adorable Representative M.C. for Youth” y también alude a la idea de un ejército que protege al grupo.

Con decenas de millones de integrantes en todo el mundo, el ARMY es uno de los fandoms más organizados de la industria musical. Impulsa récords de reproducciones, ventas y votaciones, y responde de forma coordinada cuando considera que alguna figura pública ataca al grupo.

Rendón, por su parte, no descarta a la cultura coreana en bloque: mencionó a G-Dragon, el rapero y cantante surcoreano, como uno de sus referentes de moda. La distinción no suavizó la reacción del fandom.

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