Tres plantas mexicanas que purifican el aire: ideales para tu departamento

No todas las plantas de interior ayudan a limpiar el aire, pero tres especies, validadas por la NASA y la UNAM, sí lo hacen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La preocupación por la calidad del aire en los hogares mexicanos ha impulsado la búsqueda de soluciones naturales y accesibles.

Tres plantas de interior, ampliamente reconocidas por la ciencia y originarias o presentes en México, han sido señaladas por estudios e instituciones como aliadas para reducir contaminantes: la palmera de bambú, la lengua de suegra y el helecho de Boston. Investigaciones de la NASA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Universidad Nacional Autónoma de México han documentado cómo estas especies pueden contribuir, aunque de manera complementaria, a mejorar el aire en departamentos urbanos.

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El uso de estas plantas responde a la necesidad de enfrentar la contaminación interior, reducir la exposición a compuestos orgánicos volátiles y aportar bienestar ambiental en espacios cerrados.

Palmera de bambú y evidencia de la NASA

La palmera de bambú, cuyo nombre científico es Chamaedorea seifrizii, sobresale entre las plantas mexicanas recomendadas gracias a su origen nacional y a la validación científica obtenida en los estudios pioneros de la NASA en 1989.

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El equipo encabezado por el investigador B. C. Wolverton analizó su capacidad para eliminar formaldehído, benceno y tricloroetileno en ambientes cerrados.

Los resultados mostraron que la planta, junto con el sustrato y los microorganismos presentes en la raíz, contribuye de forma significativa a la reducción de estos contaminantes.

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El informe técnico sobre plantas purificadoras de aire, elaborado por especialistas en Brasil y basado en la revisión de literatura internacional, también destaca a la Chamaedorea seifrizii por su eficacia ante varios compuestos orgánicos volátiles.

Su estructura de hojas largas y su capacidad de desarrollarse en sombra la hacen ideal para departamentos con luz indirecta, mientras que su mantenimiento requiere riego moderado y sustrato bien drenado.

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Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, estas plantas pueden funcionar como complemento útil en espacios domésticos si se acompañan de buena ventilación y reducción de fuentes de contaminación.

La agencia subraya que, aunque los estudios de laboratorio han probado la capacidad de ciertas plantas para reducir contaminantes, aún no existe evidencia concluyente de que un número razonable de ejemplares logre un efecto significativo en viviendas reales.

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La palmera de bambú, cuyo nombre científico es Chamaedorea seifrizii, sobresale entre las plantas mexicanas recomendadas gracias a su origen nacional y a la validación científica obtenida en los estudios pioneros de la NASA en 1989. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lengua de suegra y su resistencia en interiores mexicanos

La lengua de suegra, conocida científicamente como Sansevieria trifasciata o Dracaena trifasciata, es una suculenta de origen africano pero ampliamente cultivada en México.

Instituciones como la NASA y la Agencia de Protección Ambiental han resaltado su capacidad para remover formaldehído, benceno, tolueno y xileno, además de liberar oxígeno durante la noche.

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El análisis técnico realizado por especialistas brasileños atribuye a la lengua de suegra la eliminación de hasta 68 % del benceno en condiciones controladas.

La estructura de la planta, con hojas carnosas que almacenan agua y crecen en vertical, permite su adaptación a espacios pequeños y de poca luz, lo que la hace práctica para departamentos urbanos.

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La Agencia de Protección Ambiental enfatiza la importancia de evitar el riego excesivo para prevenir la proliferación de microorganismos en el sustrato.

La lengua de suegra requiere un sustrato poroso, riego escaso y tolera variaciones de luz, lo que la convierte en una opción segura y de bajo mantenimiento.

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Su resistencia y facilidad de reproducción la hacen idónea para quienes buscan un elemento verde que también contribuya al bienestar ambiental.

El análisis técnico realizado por especialistas brasileños atribuye a la lengua de suegra la eliminación de hasta 68 % del benceno en condiciones controladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Helecho de Boston y estudios sobre formaldehído

El helecho de Boston, Nephrolepis exaltata, es una planta presente en la horticultura mexicana y valorada por su fronda frondosa.

Investigaciones recientes, como la publicada en 2023 por el equipo de Teiri sobre Nephrolepis obliterata —especie del mismo género—, han demostrado su alta eficiencia para eliminar formaldehído en condiciones controladas, especialmente en presencia de luz y alta humedad.

El informe técnico internacional sobre plantas purificadoras de aire confirma la capacidad del helecho de Boston para remover formaldehído y xileno.

Se recomienda ubicarlo en espacios con luz filtrada y mantener el sustrato húmedo sin saturación, para aprovechar su potencial sin favorecer la aparición de mohos.

La Universidad Nacional Autónoma de México ha participado en la divulgación de información sobre el uso de plantas para mejorar el microclima interior y apoyar la percepción de bienestar en hogares urbanos.

El programa Pumagua de la UNAM ha difundido materiales que recomiendan la incorporación de especies como helechos para regular la humedad y contribuir a la calidad ambiental.

El helecho de Boston resulta especialmente útil en baños, cocinas o áreas donde se requiera aumentar la humedad y filtrar ciertos compuestos volátiles.

Su presencia, junto a la de la palmera de bambú y la lengua de suegra, puede formar una red de depuración complementaria a la ventilación y el control de fuentes.

El helecho de Boston resulta especialmente útil en baños, cocinas o áreas donde se requiera aumentar la humedad y filtrar ciertos compuestos volátiles. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de instituciones y buenas prácticas

Las principales instituciones científicas y ambientales coinciden en que la introducción de plantas de interior debe acompañarse siempre de una estrategia integral.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Universidad Nacional Autónoma de México subrayan la necesidad de ventilar diariamente, elegir macetas con buen drenaje y evitar el exceso de agua.

Además, se recomienda reducir la presencia de productos químicos, revisar la ventilación de estufas y evitar fumar en interiores.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México, a través del SINAICA, monitorea la calidad del aire exterior, recordando que parte de los contaminantes exteriores puede infiltrarse en los hogares.

La integración de plantas en el hogar, además de su función depuradora, contribuye a la percepción de bienestar y puede mejorar la sensación térmica y la humedad relativa.

Las plantas analizadas aquí han sido validadas por estudios de la NASA, revisiones internacionales y recomendaciones de la UNAM, lo que les otorga respaldo institucional y científico.

No deben considerarse una solución mágica, pero sí un elemento valioso en la construcción de ambientes más saludables y agradables.

Recomendaciones de instituciones científicas como la NASA y la UNAM sobre el uso de plantas de interior para mejorar la calidad del aire y el bienestar en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilidad en hogares mexicanos

Las investigaciones científicas han confirmado que la palmera de bambú, la lengua de suegra y el helecho de Boston poseen cualidades para contribuir a la depuración del aire interior en departamentos mexicanos.

Su selección responde a criterios de eficacia, robustez, facilidad de mantenimiento y presencia en el país.

Estas plantas, recomendadas por instituciones como la NASA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Universidad Nacional Autónoma de México, ayudan a reducir la exposición a compuestos orgánicos volátiles cuando se integran en una estrategia que prioriza la ventilación, el control de fuentes y el manejo adecuado de riego y drenaje.

Incorporar estas especies en los hogares es una medida accesible que, aunque no reemplaza otras acciones, puede hacer la diferencia en la búsqueda de un ambiente interior más saludable, alineando bienestar y sustentabilidad en la vida urbana mexicana.