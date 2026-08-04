Dónde ver la Leagues Cup 2026 en México: canales de TV, streaming y calendario completo

La Leagues Cup 2026 está lista para comenzar con la participación de 36 clubes, 18 de la Liga MX y 18 de la Major League Soccer (MLS), que volverán a enfrentarse en un torneo que repartirá tres plazas para la Concacaf Champions Cup 2027.
La competencia iniciará este martes 4 de agosto y se extenderá hasta el 6 de septiembre, fecha en la que se disputarán tanto el partido por el tercer lugar como la gran final.
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Si no quieres perderte ningún encuentro, aquí te contamos dónde podrás seguir la actividad del certamen en México.
¿Dónde ver la Leagues Cup 2026 en México?
La Leagues Cup 2026 podrá verse completa a través de Apple TV, plataforma que ofrecerá la transmisión de los 62 encuentros del torneo mediante su servicio de suscripción de pago.
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Por otra parte, algunos partidos seleccionados también serán emitidos en televisión. Imagen TV (canal 3.1), Canal 9 y TUDN tendrán en su programación algunos de los duelos más destacados del certamen.
Calendario de la primera fase de la Leagues Cup 2026
Fechas del torneo
- Primera fase: del 4 al 13 de agosto.
- Cuartos de final: del 25 al 27 de agosto.
- Semifinales: 1 y 2 de septiembre.
- Partido por el tercer lugar: 6 de septiembre.
- Final: 6 de septiembre.
Jornada 1
Martes 4 de agosto
- Cincinnati vs Pachuca | 17:45 horas | Apple TV
- Columbus Crew vs Atlas | 17:45 horas | Apple TV
- Charlotte FC vs Pumas | 18:00 horas | Apple TV
- Minnesota United vs FC Juárez | 18:30 horas | Apple TV
- Tigres vs Real Salt Lake | 20:00 horas | Apple TV
- Vancouver Whitecaps vs Atlante | 20:30 horas | Apple TV
Miércoles 5 de agosto
- Inter Miami vs Atlético de San Luis | 17:30 horas | Apple TV
- Monterrey vs Orlando City | 17:30 horas | Apple TV
- Nashville SC vs León | 18:30 horas | Apple TV
- FC Dallas vs Querétaro | 18:30 horas | Apple TV
- Toluca vs Seattle Sounders | 20:00 horas | Apple TV e Imagen TV (Canal 3.1)
- LAFC vs Chivas | 20:30 horas | Apple TV
Jueves 6 de agosto
- New York City FC vs Santos Laguna | 17:30 horas | Apple TV
- Cruz Azul vs Philadelphia Union | 18:00 horas | Apple TV
- Chicago Fire vs Necaxa | 18:30 horas | Apple TV
- Austin FC vs Xolos | 19:00 horas | Apple TV
- América vs San Diego FC | 20:00 horas | Apple TV, Canal 9, TUDN e Imagen TV (Canal 3.1)
- Portland Timbers vs Puebla | 20:30 horas | Apple TV
Jornada 2
Viernes 7 de agosto
- Charlotte FC vs Atlas | 17:30 horas | Apple TV
- Columbus Crew vs Pachuca | 17:30 horas | Apple TV
- Cincinnati vs Pumas | 18:00 horas | Apple TV
- Tigres vs Minnesota United | 19:00 horas | Apple TV
- Vancouver Whitecaps vs FC Juárez | 20:30 horas | Apple TV
Sábado 8 de agosto
- Orlando City vs León | 16:30 horas | Apple TV
- Inter Miami vs Monterrey | 18:00 horas | Apple TV
- Chivas vs FC Dallas | 19:00 horas | Apple TV
- Real Salt Lake vs Atlante | 20:00 horas | Apple TV
- Toluca vs LAFC | 21:10 horas | Apple TV
Domingo 9 de agosto
- Seattle Sounders vs Querétaro | 13:30 horas | Apple TV
- Philadelphia Union vs Necaxa | 17:30 horas | Apple TV
- Cruz Azul vs New York City FC | 17:30 horas | Apple TV e Imagen TV (Canal 3.1)
- Chicago Fire vs Santos Laguna | 18:00 horas | Apple TV
- Nashville SC vs Atlético de San Luis | 18:00 horas | Apple TV
- Austin FC vs Puebla | 19:00 horas | Apple TV
- San Diego FC vs Xolos | 20:00 horas | Apple TV
- América vs Portland Timbers | 20:15 horas | Apple TV
Jornada 3
Martes 11 de agosto
- Columbus Crew vs Pumas | 17:30 horas | Apple TV
- Charlotte FC vs Pachuca | 17:30 horas | Apple TV
- Cincinnati vs Atlas | 18:00 horas | Apple TV
- Minnesota United vs Atlante | 18:30 horas | Apple TV
- Real Salt Lake vs FC Juárez | 19:30 horas | Apple TV
- Tigres vs Vancouver Whitecaps | 20:00 horas | Apple TV e Imagen TV (Canal 3.1)
Miércoles 12 de agosto
- Orlando City vs Atlético de San Luis | 17:30 horas | Apple TV
- Inter Miami vs León | 17:30 horas | Apple TV
- Monterrey vs Nashville SC | 18:00 horas | Apple TV
- Toluca vs FC Dallas | 20:00 horas | Apple TV
- San Diego FC vs Puebla | 20:15 horas | Apple TV
- LAFC vs Querétaro | 20:30 horas | Apple TV
- Seattle Sounders vs Chivas | 20:30 horas | Apple TV
Jueves 13 de agosto
- Philadelphia Union vs Santos Laguna | 17:00 horas | Apple TV
- New York City FC vs Necaxa | 17:30 horas | Apple TV
- América vs Austin FC | 18:30 horas | Apple TV
- Cruz Azul vs Chicago Fire | 19:00 horas | Apple TV
- Portland Timbers vs Xolos | 20:30 horas | Apple TV
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