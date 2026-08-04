Ataque a familia deja dos muertos en carretera Bacalar–Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

Un grupo armado abrió fuego contra un automóvil ocupado por seis integrantes de una familia en el tramo Bacalar–Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Dos integrantes de una familia de seis personas murieron la madrugada de ayer, luego de que hombres armados a bordo de una camioneta tipo Jeep los persiguieran y les dispararan sobre la carretera federal Bacalar–Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Los disparos provocaron que el conductor, un hombre de 29 años, perdiera el control del vehículo, se volcara hacia la maleza y muriera en el lugar junto con su acompañante.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo asumió la investigación de los hechos. Además de las dos víctimas fatales, tres personas resultaron con lesiones: una niña de tres años —hija del conductor fallecido—, la madre de la menor y una tercera mujer.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil en el que viajaba la familia circulaba por la carretera federal cuando sus ocupantes advirtieron que una camioneta tipo Jeep los seguía. Los desconocidos a bordo del vehículo agresor abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el automóvil.

El conductor recibió los disparos y perdió el control. El vehículo se volcó hasta caer en la maleza aledaña a la carretera, muy cerca de la comunidad de Buenavista.

PUBLICIDAD

El hombre de 29 años y su acompañante perdieron la vida en el lugar del accidente. Los servicios de emergencia brindaron atención prehospitalaria a las tres personas lesionadas antes de su traslado a hospitales de Chetumal para recibir atención médica especializada.

Un grupo armado abrió fuego contra un automóvil ocupado por seis integrantes de una familia en el tramo Bacalar–Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la agresión, los presuntos responsables huyeron en la camioneta con dirección al municipio de Felipe Carrillo Puerto. Las autoridades desplegaron de inmediato un operativo de búsqueda en la zona.

PUBLICIDAD

Peritos y agentes ministeriales procesaron la escena del hecho para recolectar indicios balísticos y otras pruebas que permitan esclarecer la mecánica del ataque. Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se presentó en el lugar para el traslado de los cuerpos.

Ambas víctimas fatales serán sometidas a la necropsia de ley, procedimiento que determinará con precisión las causas de los decesos. Hasta el cierre de esta nota, la FGE no informó sobre personas detenidas en relación con el ataque.

PUBLICIDAD

Quintana Roo acumula ataques armados en julio y agosto de 2026

El episodio se suma a una serie de hechos violentos que han marcado al estado en las últimas semanas. El 1 de agosto, solo un día antes de la persecución mortal, Cancún registró una jornada de violencia con el hallazgo de dos cuerpos sin vida y al menos tres ataques con arma de fuego en distintos puntos de la ciudad, según reportó Quintana Roo Hoy.

Los cuerpos fueron localizados en la Región 106 y en el fraccionamiento Las Palmas, en la Región 259. La Fiscalía General del Estado mantuvo abiertas las investigaciones sin reportar detenidos por ninguno de esos hechos.

PUBLICIDAD

Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 22 de julio, José Manuel, un ciudadano hondureño de 26 años, fue asesinado a balazos en la colonia irregular Valle Verde de Cancún, según documentó Infobae. La inspección forense determinó que la víctima presentaba más de 40 lesiones por impacto de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Ese mismo mes, el 27 de julio, la Fiscalía de Quintana Roo desmanteló dos presuntos narcoviveros en los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen, según informó Infobae. El operativo derivó de las investigaciones por un ataque armado que el 22 de julio dejó herido a un comandante adscrito al área de Narcomenudeo, y resultó en la detención de siete personas, entre ellas Víctor Teodoro “El Tata”, identificado como presunto distribuidor de marihuana en Cancún y Playa del Carmen.

PUBLICIDAD

La acumulación de ataques en distintos municipios del estado perfila un patrón de violencia que no se concentra en una sola zona. Los hechos abarcan desde la zona turística del norte del estado hasta los municipios del sur como Felipe Carrillo Puerto y las carreteras que los comunican.