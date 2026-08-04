México
Agregar Infobae enGoogle

Ataque a familia deja dos muertos en carretera Bacalar–Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

La agresión concluyó con dos víctimas fatales y varias personas lesionadas, mientras las autoridades ya realizan operativos en la zona

Un grupo armado abrió fuego contra un automóvil ocupado por seis integrantes de una familia en el tramo Bacalar–Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
Un grupo armado abrió fuego contra un automóvil ocupado por seis integrantes de una familia en el tramo Bacalar–Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Dos integrantes de una familia de seis personas murieron la madrugada de ayer, luego de que hombres armados a bordo de una camioneta tipo Jeep los persiguieran y les dispararan sobre la carretera federal Bacalar–Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Los disparos provocaron que el conductor, un hombre de 29 años, perdiera el control del vehículo, se volcara hacia la maleza y muriera en el lugar junto con su acompañante.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo asumió la investigación de los hechos. Además de las dos víctimas fatales, tres personas resultaron con lesiones: una niña de tres años —hija del conductor fallecido—, la madre de la menor y una tercera mujer.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil en el que viajaba la familia circulaba por la carretera federal cuando sus ocupantes advirtieron que una camioneta tipo Jeep los seguía. Los desconocidos a bordo del vehículo agresor abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el automóvil.

El conductor recibió los disparos y perdió el control. El vehículo se volcó hasta caer en la maleza aledaña a la carretera, muy cerca de la comunidad de Buenavista.

PUBLICIDAD

El hombre de 29 años y su acompañante perdieron la vida en el lugar del accidente. Los servicios de emergencia brindaron atención prehospitalaria a las tres personas lesionadas antes de su traslado a hospitales de Chetumal para recibir atención médica especializada.

Un grupo armado abrió fuego contra un automóvil ocupado por seis integrantes de una familia en el tramo Bacalar–Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
Un grupo armado abrió fuego contra un automóvil ocupado por seis integrantes de una familia en el tramo Bacalar–Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la agresión, los presuntos responsables huyeron en la camioneta con dirección al municipio de Felipe Carrillo Puerto. Las autoridades desplegaron de inmediato un operativo de búsqueda en la zona.

Peritos y agentes ministeriales procesaron la escena del hecho para recolectar indicios balísticos y otras pruebas que permitan esclarecer la mecánica del ataque. Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se presentó en el lugar para el traslado de los cuerpos.

Ambas víctimas fatales serán sometidas a la necropsia de ley, procedimiento que determinará con precisión las causas de los decesos. Hasta el cierre de esta nota, la FGE no informó sobre personas detenidas en relación con el ataque.

Quintana Roo acumula ataques armados en julio y agosto de 2026

El episodio se suma a una serie de hechos violentos que han marcado al estado en las últimas semanas. El 1 de agosto, solo un día antes de la persecución mortal, Cancún registró una jornada de violencia con el hallazgo de dos cuerpos sin vida y al menos tres ataques con arma de fuego en distintos puntos de la ciudad, según reportó Quintana Roo Hoy.

Los cuerpos fueron localizados en la Región 106 y en el fraccionamiento Las Palmas, en la Región 259. La Fiscalía General del Estado mantuvo abiertas las investigaciones sin reportar detenidos por ninguno de esos hechos.

Una cinta amarilla con el texto "Escena del crimen" en letras negras mayúsculas atraviesa la parte inferior de la imagen sobre asfalto gris texturizado.
Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 22 de julio, José Manuel, un ciudadano hondureño de 26 años, fue asesinado a balazos en la colonia irregular Valle Verde de Cancún, según documentó Infobae. La inspección forense determinó que la víctima presentaba más de 40 lesiones por impacto de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Ese mismo mes, el 27 de julio, la Fiscalía de Quintana Roo desmanteló dos presuntos narcoviveros en los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen, según informó Infobae. El operativo derivó de las investigaciones por un ataque armado que el 22 de julio dejó herido a un comandante adscrito al área de Narcomenudeo, y resultó en la detención de siete personas, entre ellas Víctor Teodoro “El Tata”, identificado como presunto distribuidor de marihuana en Cancún y Playa del Carmen.

La acumulación de ataques en distintos municipios del estado perfila un patrón de violencia que no se concentra en una sola zona. Los hechos abarcan desde la zona turística del norte del estado hasta los municipios del sur como Felipe Carrillo Puerto y las carreteras que los comunican.

Temas Relacionados

Quintana RooataquecarreteraNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: llega ‘La Cabina de las Tentaciones’ a cambio de un sacrificio

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: llega ‘La Cabina de las Tentaciones’ a cambio de un sacrificio

Sheinbaum recuerda declaración de Sergio Sarmiento contra los medios tras acusar al gobierno de censura: “Hay mucha hipocresía”

La presidenta revive video de Sarmiento sobre medios que “mienten deliberadamente” y lo acusa de hipocresía tras críticas por censura

Sheinbaum recuerda declaración de Sergio Sarmiento contra los medios tras acusar al gobierno de censura: “Hay mucha hipocresía”

El ”R1″ era una “carga” para el CJNG por el asesinato de Carlos Manzo, asegura experto

David Saucedo, especialista y consultor en seguridad pública, dijo en entrevista con Infobae México que la captura del líder criminal podría traer mayor control de la zona para el cártel

El ”R1″ era una “carga” para el CJNG por el asesinato de Carlos Manzo, asegura experto

CIRT estuvo de acuerdo con ley para emitir Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias, afirma Sheinbaum

La presidenta sostuvo que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión participó en la discusión de la nueva legislación y respaldó el texto final antes de su aprobación

CIRT estuvo de acuerdo con ley para emitir Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias, afirma Sheinbaum

Veracruz vive jornada violenta contra mujeres: asesinan a dos y desaparecen a otra en menos de 24 horas

Los hechos ocurrieron en Playa Vicente, Acayucan y Gutiérrez Zamora, mientras estadísticas del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres revelan al menos 30 feminicidios y 216 desapariciones en lo que va del año

Veracruz vive jornada violenta contra mujeres: asesinan a dos y desaparecen a otra en menos de 24 horas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Incendio en bodega de PepsiCo en Tamaulipas fue provocado: fiscal descarta vínculo con el crimen organizado

Incendio en bodega de PepsiCo en Tamaulipas fue provocado: fiscal descarta vínculo con el crimen organizado

El ”R1″ era una “carga” para el CJNG por el asesinato de Carlos Manzo, asegura experto

Veracruz vive jornada violenta contra mujeres: asesinan a dos y desaparecen a otra en menos de 24 horas

Secretario de Seguridad de Guanajuato niega ataque a balazos en tienda de Santa Fe Klan: asegura que fue “una riña entre otras personas”

Fiscalía indaga vínculo de cuatro detenidos con droga y un arma en el asesinato de una mujer en Cancún

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: llega ‘La Cabina de las Tentaciones’ a cambio de un sacrificio

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: llega ‘La Cabina de las Tentaciones’ a cambio de un sacrificio

De bañarse con botes en Monterrey a tener un departamento en Manhattan: Yanet García revela cómo cambió su vida

Samuel García y Mariana Rodríguez comparten imágenes de su tercera bebé en camino

Karina Torres cumple 36 años: ¿cómo pasó del anexo a ser una de las favoritas en La Casa de los Famosos México?

Gala Montes acusa a su hermana Beba de consumir drogas y lanza fuerte amenaza: “Tengo pruebas”

DEPORTES

Atlético de San Luis vs Inter Miami de Lionel Messi: así podrás seguir en vivo desde México el partido de la Leagues Cup 2026

Atlético de San Luis vs Inter Miami de Lionel Messi: así podrás seguir en vivo desde México el partido de la Leagues Cup 2026

Dónde ver la Leagues Cup 2026 en México: canales de TV, streaming y calendario completo

Tabla general de la Liga MX Femenil 2026: así quedaron las posiciones tras la jornada 1

Luis Ángel Malagón revela el duro infierno que vivió tras perderse el Mundial 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto