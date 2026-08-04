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De bañarse con botes en Monterrey a tener un departamento en Manhattan: Yanet García revela cómo cambió su vida

La conductora recordó sus orígenes en La Casa de los Famosos México y habló del contraste entre su infancia y la etapa que vive actualmente en Estados Unidos

Yanet García OnlyFans
(Foto: Instagram/@iamyanetgarcia)
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Yanet García durante una conversación con Fede Vigevani y Ximena Herrera en La Casa de los Famosos México 2026, recordó cómo era su infancia antes de alcanzar el éxito. La conductora describió el contraste entre sus primeros años y la vida que lleva actualmente en Estados Unidos.

La también influencer relató que creció con recursos limitados y recordó una escena que marcó su niñez. “Yo de Santiago, de pueblo, sacaba agua de una noria, la calentaba en una estufa y me bañaba en botecitos”, contó, mientras explicaba que esa experiencia la hace valorar el presente.

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Más adelante, reflexionó sobre el cambio que ha vivido con el paso de los años. “He vivido los dos extremos”, afirmó al comparar aquella etapa con la actualidad, cuando reside en Manhattan y disfruta de una vista privilegiada de la ciudad.

¿Quién es Yanet García?

"La Chica del Clima" trabaja con un equipo de 20 personas para sus producciones en OnlyFans cada tres meses y planea usar esos ingresos para crear una compañía de suplementos en Nueva York. (Captura de pantalla)
"La Chica del Clima" trabaja con un equipo de 20 personas para sus producciones en OnlyFans cada tres meses y planea usar esos ingresos para crear una compañía de suplementos en Nueva York. (Captura de pantalla)

Yanet García es una conductora, modelo e influencer originaria de Monterrey, Nuevo León. Alcanzó popularidad nacional por su participación en los segmentos del clima en televisión, lo que le valió el apodo de “La Chica del Clima” y la convirtió en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales.

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Con el paso del tiempo amplió su carrera hacia el mundo digital, donde consolidó una comunidad de millones de seguidores. Además de crear contenido en redes sociales, ha desarrollado proyectos relacionados con el bienestar físico y el emprendimiento.

En otra conversación dentro de La Casa de los Famosos México 2026, Yanet reveló que la plataforma OnlyFans transformó su situación financiera. Explicó que los ingresos obtenidos durante cinco años le permitieron comprar un departamento en Manhattan y financiar un proyecto empresarial en Estados Unidos. También aseguró que nunca ha publicado desnudos y que su contenido está enfocado en lencería y trajes de baño.

¿Dónde vive Yanet García?

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Durante la charla con Fede Vigevani y Ximena Herrera, Yanet habló sobre el lugar donde vive actualmente. Aunque uno de los presentes mencionó que se trataba de un penthouse con vista a Central Park, la conductora aclaró que esa descripción no era correcta.

“No, no es un penthouse”, respondió entre risas. Después explicó que su vivienda se encuentra en el Lower East Side, en Manhattan, y que la vista principal da hacia el río y los edificios de la ciudad.

La conversación continuó mientras sus compañeros destacaban lo impresionante del paisaje. Ante los comentarios, Yanet expresó su agradecimiento por el momento que atraviesa. “Qué padre. Sí, me siento muy agradecida, la verdad”, dijo, recordando que hace algunos años su realidad era completamente distinta.

Yanet García conmueve al recordar de dónde viene

quien es yanet garcía -México- 21 julio
La famosa fue confirmada para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la conductora comparó su infancia con su presente. “Sacaba agua de una noria, la calentaba en una estufa y me bañaba en botecitos”, recordó, dejando claro que no olvida sus orígenes.

Para Yanet, ese contraste representa un motivo de gratitud más que de presunción. La influencer insistió en que haber conocido ambos extremos le permite valorar cada etapa de su vida y reconocer el camino que ha recorrido.

Sus palabras generaron sorpresa entre Fede Vigevani y Ximena Herrera, quienes reaccionaron al escuchar cómo pasó de una infancia sencilla en Santiago, Nuevo León, a construir una vida en Manhattan. La conversación se convirtió en uno de los momentos más comentados dentro de La Casa de los Famosos México 2026 por la sinceridad con la que compartió su historia.

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