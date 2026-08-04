Sheinbaum recuerda declaración de Sergio Sarmiento contra los medios tras acusar al gobierno de censura: “Hay mucha hipocresía”

En la mañanera, la mandataria retoma un debate del extinto CNI para sostener que el esquema de protección a las audiencias fue planteado por periodistas hace más de dos décadas y no por su administración

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Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a un cuestionamiento sobre el “derecho de las audiencias” recordando una declaración del periodista Sergio Sarmiento, emitida hace más de dos décadas, en la que reconocía que los medios de comunicación “mienten deliberadamente”. La mandataria utilizó el fragmento para señalar lo que calificó como una contradicción del comunicador, quien en días recientes ha acusado al gobierno federal de intentar censurar a la prensa mediante los nuevos lineamientos regulatorios.

El fragmento del extinto CNI

De acuerdo con lo expuesto en la mañanera, el video corresponde a un debate transmitido originalmente por el extinto canal CNI, antecesor de lo que hoy es ADN 40, en el que participaban un Sergio Sarmiento y un Ciro Gómez Leyva más jóvenes. En ese intercambio, Sarmiento afirmaba que los medios “muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces por otro tipo de razones”, mientras ambos periodistas discutían qué mecanismo debía existir para que las audiencias pudieran cuestionar a los propios medios.

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Sheinbaum utilizó ese antecedente para argumentar que el derecho de las audiencias —hoy blanco de críticas por parte de comunicadores como Sarmiento— responde a una demanda planteada por los propios periodistas desde hace más de 20 años, y no a una iniciativa inventada por su administración.

En la mañanera, la mandataria retoma un debate del extinto CNI para sostener que el esquema de protección a las audiencias fue planteado por periodistas hace más de dos décadas y no por su administración

“Hay mucha hipocresía”, dice Sheinbaum

La presidenta calificó de hipócrita la postura de Sarmiento, a quien vinculó con un artículo de opinión publicado el 3 de agosto bajo el título “El narcopartido”. Según explicó la mandataria, el columnista sostiene en ese texto que la 4T mantiene vínculos con el narcotráfico, citando como ejemplo que Andrés Manuel López Obrador saludó en una ocasión a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Badiraguato. En su columna, Sarmiento cuestiona cómo olvidar que AMLO defendió a El Chapo ante autoridades de Estados Unidos y saludó a su madre en Badiraguato, señalamiento que Sheinbaum calificó como una prueba insuficiente.

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La mandataria también reprochó al periodista sus críticas a los programas sociales del gobierno federal, argumentando que, pese a cuestionarlos públicamente, ha acudido personalmente a tramitar apoyos como la tarjeta de bienestar.

Puntos centrales del señalamiento presidencial:

Sarmiento reconoció públicamente, hace 26 años, que los medios mienten “deliberadamente”.

Hoy acusa de censura al esquema de derechos de audiencias.

Escribió un artículo vinculando al gobierno con el narcotráfico.

Ha criticado los programas sociales pese a haber solicitado apoyos gubernamentales.

La mandataria vincula la postura del columnista con un texto del 3 de agosto en el que relaciona a la 4T con el narcotráfico y afirma que los señalamientos citan hechos sin sustento suficiente

“Hay cintura, no hay censura”

Sheinbaum insistió en que los lineamientos en consulta pública, a cargo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), no facultan al Estado para sancionar el contenido informativo de ningún medio. Explicó que las únicas causales de multa serían no publicar un código de ética, no nombrar a un defensor de audiencias o no establecer un mecanismo de quejas ciudadanas.

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La presidenta subrayó que la ley que dio origen a estos lineamientos fue aprobada con acuerdo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), por lo que consideró contradictorio que ahora se hable de censura. “Hay cintura, no hay censura”, expresó, al tiempo que reconoció que el texto de los lineamientos puede ajustarse durante el periodo de consulta pública, vigente según reportes hasta el 21 de agosto.