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El ”R1″ era una “carga” para el CJNG por el asesinato de Carlos Manzo, asegura experto

David Saucedo, especialista y consultor en seguridad pública, dijo en entrevista con Infobae México que la captura del líder criminal podría traer mayor control de la zona para el cártel

CJNG, R1, Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo
Ramón Álvarez, alias El R1, sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)
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La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, líder de la célula de “Los Rs” vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, no representaría un golpe para la organización criminal.

David Saucedo, especialista en seguridad, señaló en entrevista con Infobae México que el “R1″ representaba un “peso muerto” para la organización criminal debido a su implicación en el homicidio del exedil, ya que su muerte provocó inconformidad y movilizaciones que llevaron a las autoridades a implementar un plan de acción inmediato para reforzar la seguridad.

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“Parece que el Cártel Jalisco ya está consciente de que ya no era viable que esta persona siguiera al frente de las acciones del cártel en la zona. Ya era un lastre, era un peso muerto, y su detención, pues facilita que la organización criminal vuelva a las andadas en la zona”, aseguró.

Ante su detención, el experto señaló que es posible que el mapa criminal se modifique a favor del CJNG ante una posible reducción de la seguridad en la región, motivada también por el arresto de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes.

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Detenido Poncho la Quiringua en Michoacán
El Departamento de Estado de EEUU ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien ofreciera información que permitiera su captura. Foto: Defensa

Saucedo señaló que estas detenciones le dan a las autoridades “el pretexto perfecto para reducir su presencia en la zona”, lo que en la práctica dejaría un vacío que el CJNG podría aprovechar sin resistencia institucional.

Falta de respuesta del CJNG sería una señal de que aceptaron la detención del “R1″

El experto explicó que la falta de respuesta por parte del CJNG ante la detención del “R1″ sería una muestra de que el líder criminal ya no tenía poder dentro de la organización debido a que su arresto era inminente.

Y es que, dijo, el arresto de “Poncho la Quiringua” desató al menos seis narcobloqueos en el estado de Michoacán con los que intentaron impedir su aseguramiento; sin embargo, con el “R1” no hubo bloqueos, narcomantas ni protestas.

El Cártel Jalisco aceptó la detención de su liderazgo sin chistar. No sucedió así con la detención del líder del Cártel de los Reyes, en donde sí hubo una reacción de sus secuaces, de su estructura”, detalló.

El “R1″ fue detenido en Atotonilco el Alto, Jalisco. Foto: SSPC
El “R1″ fue detenido en Atotonilco el Alto, Jalisco. Foto: SSPC

La detención del “R1″ podría abrir la puerta al CJNG, no cerrarla en Michoacán

Lejos de representar un retroceso para el cártel, Saucedo planteó que la captura del “R1” podría impulsar la reorganización del CJNG en Uruapan. “Me atrevería a decir que quizá la detención del autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo puede provocar un incremento de la actividad criminal del Cártel Jalisco en la zona”, advirtió.

El experto señaló que al deshacerse de un mando desgastado, la organización queda libre para instalar un liderazgo más operativo. ya que el “R1” cargaba con años de exposición pública, una detención previa en 2012 y una liberación polémica en 2022 que lo convirtió en un blanco permanente de las autoridades.

Ramón Ángel Álvarez, el "R1"
El "R1" fue liberado en 2022 por un juez pese a contar con acusaciones de secuestro y delincuencia organizada. Foto: FGR

Saucedo también señaló que estas detenciones le dan a las autoridades “el pretexto perfecto para reducir su presencia en la zona”, lo que en la práctica dejaría un vacío que el CJNG podría aprovechar sin resistencia institucional.

Respecto a la cadena de sucesión dentro del CJNG en Michoacán, Saucedo explicó que no funciona con mandos intercambiables, sino con núcleos familiares. Es así que Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, hermano del detenido e identificado como jefe operativo de la organización, aparece como el sucesor natural, lo cual fue confirmado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“La estructura del Cártel Jalisco allá en Michoacán está conformada por clanes. Son familias las que se han ido adhiriendo al Cártel Jalisco allí en Michoacán y, en efecto, son núcleos familiares”, detalló.

Juan Carlos Valencia podría estar detrás de las restructura del CJNG: en su liderazgo cayeron el “R1″ y “El Jardinero”

Juan Carlos Valencia, el hijastro de El Mencho, quedó como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación según la Guía Antiterrorista Internacional de Estados Unidos Foto: Justice EEUU
Juan Carlos Valencia, el hijastro de El Mencho, quedó como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación según la Guía Antiterrorista Internacional de Estados Unidos Foto: Justice EEUU

Para Saucedo, la reestructuración del CJNG también podría indicar que Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes y actual líder de la organización criminal, estaría actuando para mover algunos mandos.

“Veo factible esa hipótesis. Juan Carlos Valencia está reestructurando al Cártel Jalisco. Tengo entendido que está entrevistándose con liderazgos, estableciendo comunicación con ellos. Algunos de ellos no los conocía. El territorio del Cártel Jalisco es muy grande. Entiendo que sí hay ajustes a su estructura”, detalló.

Y es que uno de los primeros liderazgos que fue detenido tras asumir el mando “El 03″ fue Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe de plaza de la organización criminal que buscó con el uso de las armas tomar el control del CJNG luego del abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Montaje fotográfico de dos hombres, uno con ojos censurados, junto al logo de la DEA y un cartel de recompensa de 5 millones de dólares parcialmente visible
Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', presunto líder del CJNG y sucesor de 'El Mencho', fue detenido en Nayarit y es buscado por autoridades mexicanas y estadounidenses. (Jesús Avilés)

“No creo que llegue tanto como para hacer una modificación de todos los mandos y liderazgos, pero creo que sí está haciendo ajustes de los mandos regionales que están en distintas partes de toda esa zona”, explicó Saucedo respecto a las modificaciones de González Valencia.

Por el asesinato de Carlos Manzo van 31 personas detenidas, las cuales formaron parte de una célula criminal que habría actuado por órdenes del “R1″ para cometer el crimen el 1 de noviembre de 2025 en la plaza pública de Uruapan, Michoacán.

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