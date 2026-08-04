Cambio climático amenaza el origen del chayote en México: estas son las especies en peligro de extinción

Una representación visual del impacto del cambio climático exhibe chayotes frescos en un entorno selvático y secos en un desierto con tierra agrietada. (Gemini IA )

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El avance del cambio climático en México pone en riesgo la supervivencia de especies silvestres vinculadas al chayote, uno de los cultivos originarios más relevantes del país. Investigadores del Instituto de Ecología y de la FES-Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con una integrante del Kew Botanical Gardens de Reino Unido, realizaron un estudio que identifica a la especie Sechium hintonii, cultivada en el Estado de México y Jalisco, y a Sechium chinantlense, sembrada en Oaxaca, como las especies con mayor riesgo de extinción.

Las proyecciones climáticas hacia 2060 advierten que la pérdida de hábitat podría ser determinante para la desaparición de estas especies, comprometiendo la diversidad genética de un grupo vegetal central para la alimentación y la agricultura nacional.

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De acuerdo con datos publicados en la revista Molecular Phylogenetics and Evolution, la reducción del hábitat y la pérdida de variabilidad genética dificultan la adaptación de las plantas a los nuevos escenarios ambientales. Para el año 2020, los bosques de niebla, ecosistema clave para el género Sechium, ya habían perdido cerca del 50% de su extensión respecto a dos décadas antes, según la Gaceta UNAM. Las proyecciones más recientes indican que, de persistir la tendencia, hacia 2080 el territorio adecuado para estas especies será aún menor. Esta reducción afecta tanto a las variedades silvestres como al chayote comestible, cuya área de distribución podría disminuir a la mitad en los próximos 25 años.

El estudio, liderado por Cécile Truchot Taillefer, Erika Aguirre Planter y Luis Eguiarte Fruns, destaca que México no solo es el principal productor y exportador mundial de chayote, sino también el lugar donde este cultivo se originó y domesticó, específicamente en Oaxaca, Puebla y Veracruz. La investigación enfatiza la necesidad de incorporar a los parientes silvestres del chayote en la Norma Oficial Mexicana para la protección ambiental y en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

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Dos especies de chayote al borde de la desaparición

Las especies Sechium hintonii y Sechium chinantlense enfrentan un alto riesgo de desaparecer en las próximas décadas si continúan las tendencias de cambio climático y pérdida de su entorno natural. Los investigadores sostienen que la pérdida de diversidad genética limita la capacidad de recuperación de las poblaciones ante nuevos desafíos medioambientales.

Aunque el chayote cultivado y Sechium compositum mantienen presencia en regiones como Chiapas y Guatemala, las proyecciones señalan que ambos podrían perder hasta el 50% de su área de distribución en los próximos 25 años. Los especialistas citados por la Gaceta UNAM advierten que “muchas de las poblaciones del género Sechium han presentado una reducción en la variabilidad genética”, lo que representa una amenaza directa a su permanencia.

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El análisis genético realizado por el equipo mexicano, junto con la FES-Iztacala de la UNAM y el Kew Botanical Gardens, permitió delimitar los parentescos, identificar el centro de domesticación y precisar el grado de diversidad existente en las especies estudiadas. Esta información resulta fundamental para orientar programas de conservación y actualizar los modelos ecológicos ante escenarios climáticos futuros.

Un diagrama ilustra la diversidad de formas y texturas presentes en las variedades de chayote o Sechium edule. (Grupo Interdisciplinario de Investigación en Schium en México, a.C )

La permanencia del chayote y sus parientes silvestres depende de la protección de los remanentes del bosque de niebla, hábitat natural del género Sechium. Los expertos insisten en fortalecer estrategias de conservación que integren criterios genéticos y ecológicos para aumentar la resiliencia de estos organismos frente a las alteraciones del clima.

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El chayote se encuentra entre las especies infrautilizadas y poco atendidas, lo que subraya la necesidad de visibilizar su valor en la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural y la promoción de sistemas agrícolas sostenibles. Los científicos remarcan que proteger la diversidad genética del chayote y sus parientes contribuye a diversificar la alimentación y a preparar al sector agrícola ante escenarios de incertidumbre climática.

¿Cómo se podría evitar la extinción del chayote?

La investigación publicada este año aporta elementos nuevos para comprender la evolución y vulnerabilidad de las especies vinculadas al chayote.

La integración de estos hallazgos en políticas ambientales y su inclusión en instrumentos legales nacionales e internacionales se consideran pasos urgentes para evitar la desaparición de este patrimonio biológico mexicano.

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El fruto puede consumirse tanto hervido como crudo. Crédito: Wikimedia/Jonathan McIntosh

Los investigadores urgen a que se resguarde el bosque de niebla, “el hábitat natural del género biológico”, así como actualizar los modelos ecológicos. Asimismo, consideran que el género Sechium se agregue a la Norma Oifcial Mexicana para la protección ambiental de especies silvestres (NOM-059) y la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza