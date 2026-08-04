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Incendio en bodega de PepsiCo en Tamaulipas fue provocado: fiscal descarta vínculo con el crimen organizado

La investigación determinó que el fuego fue iniciado de forma deliberada y las autoridades analizan el mecanismo utilizado para provocar las llamas; se mantiene abierta la indagatoria para identificar a los responsables

Incendio en centro de distribución de PepsiCo. (Facebook: Beto Granados)
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El incendio registrado la madrugada del 27 de julio en una bodega de PepsiCo en Tamaulipas fue provocado, confirmó el fiscal estatal, Jesús Eduardo Govea, quien descartó que, hasta el momento, existan indicios de que el hecho esté relacionado con la delincuencia organizada.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti —esta mañana—, el funcionario explicó que las investigaciones permitieron establecer que el fuego no fue accidental, por lo que las autoridades trabajan para determinar el mecanismo utilizado para iniciar el incendio y dar con los responsables.

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Govea señaló que los peritajes continúan y que una de las principales líneas de investigación apunta a identificar el instrumento con el que se encendió el material que originó el siniestro. De acuerdo con las primeras indagatorias, las frituras almacenadas en la bodega habrían funcionado como el principal material combustible, lo que favoreció la propagación de las llamas.

“Pericialmente podemos sostener que el hecho no ocurrió de manera fortuita, fue un incendio causado. Se pudieron establecer, en un análisis colegiado de peritajes (...), tres áreas principales de focos de incendio.Se está trabajando para identificar el instrumento que se utilizó para iniciar el fuego”, indicó el fiscal, al precisar que el origen del incendio ya fue establecido como provocado.

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El titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas también descartó que el caso tenga, por ahora, alguna conexión con organizaciones criminales.

Así quedaron las camionetas de Sabritas tras el incendio en una bodega en Fresnillo, Zacatecas.
Reportes iniciales señalaron que entre 40 y 57 unidades resultaron dañadas por las llamas. (Crédito: Facebook|Departamento de Protección Civil y Bomberos Fresnillo)

“Al momento no existe alguna motivación o vinculación de estos hechos con acciones o conductas de la delincuencia organizada”, afirmó.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incendio, identificar a la persona o personas involucradas y determinar el móvil del ataque. Mientras tanto, la fiscalía continuará con los peritajes especializados para reconstruir la forma en que inició el fuego y establecer las responsabilidades correspondientes.

El incendio generó versiones de extorsión en Matamoros

El incendio ocurrido en el Centro de Distribución de PepsiCo en Matamoros, Tamaulipas, provocó especulaciones sobre un posible ataque relacionado con la delincuencia organizada, debido al contexto de inseguridad que enfrenta la entidad. Sin embargo, días después del siniestro, la empresa descartó haber recibido amenazas o intentos de extorsión antes del hecho.

El fuego registrado durante la madrugada del 27 de julio afectó el área de estacionamiento y bodegas del inmueble ubicado sobre la avenida Marte R. Gómez, donde quedaron destruidos decenas de camiones repartidores de la marca Sabritas. Reportes iniciales señalaron que entre 40 y 57 unidades resultaron dañadas por las llamas.

Tras el incendio, la empresa detalló que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas. (Crédito: PepsiCo)
Tras el incendio, la empresa detalló que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas. (Crédito: PepsiCo)

A pesar de la magnitud del incendio, los cuerpos de emergencia lograron contener el avance del fuego y evitaron que alcanzara la bodega principal. PepsiCo informó que no hubo personas lesionadas ni fallecidas tras el siniestro.

Tras las primeras horas de incertidumbre, versiones difundidas en redes sociales relacionaron el incendio con un supuesto caso de cobro de piso o una represalia criminal contra la empresa. La falta de información sobre las causas del fuego alimentó esas hipótesis entre habitantes de Matamoros.

Ante ello, PepsiCo México negó que existieran antecedentes de amenazas contra sus instalaciones o trabajadores. La compañía señaló que, hasta ese momento, no había identificado indicios de extorsión vinculados con el incendio y afirmó que colaboraba con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

El caso también generó preocupación entre empleados y habitantes de la zona ante la posibilidad de una suspensión de operaciones del centro de distribución, donde laboran alrededor de mil 500 personas. No obstante, autoridades municipales descartaron que la empresa contemplara abandonar Matamoros.

El alcalde Alberto Granados Fávila aseguró que PepsiCo mantendría sus actividades en el municipio y que la operación comercial continuaría. Días posteriores al incendio, ciudadanos reportaron movimientos de unidades relacionadas con la empresa, lo que fue interpretado como parte del proceso de recuperación de la operación logística.

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