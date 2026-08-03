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Gala Montes explota contra señalamientos por presunto consumo de sustancias: “Me meto lo que quiera”

La actriz habló frente a la prensa sobre las acusaciones en su contra y aseguró que espera que el tiempo aclare las diferencias entre su hermana y ella

Gala Montes - (Instagram)
Gala Montes - (Instagram)
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Gala Montes volvió a estar en el centro de la conversación luego de responder públicamente a los señalamientos que surgieron tras las declaraciones de su hermana Beba Montes, quien habló sobre la situación personal de la actriz y dejó entrever cuestionamientos relacionados con un supuesto consumo de sustancias.

Ante los medios, Gala fue cuestionada directamente sobre los comentarios de su hermana y respondió con una frase que generó polémica: “¿Y si sí qué? ¿Y si sí qué? Pues es mi cuerpo, ¿no? O sea, yo me puedo meter lo que yo quiera”.

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La actriz también expresó que no deseaba extender más el conflicto y señaló que, aunque mantiene cariño por Beba, actualmente prefiere mantener distancia. “Le mando un beso, espero que recapacite. La quiero mucho, pero no la quiero en mi vida”, declaró frente a las cámaras.

La actriz habló de la relación con su hermana y lanzó fuertes declaraciones

La actriz también estará como artista invitada el día 25 de enero
Gala Montes - (Instagram/@galamontes)

Durante el encuentro con la prensa, Gala Montes explicó que parte de sus diferencias familiares están relacionadas con la forma en la que vivieron su relación con su madre. Al ser cuestionada sobre el conflicto, afirmó: “Mi mamá tiene la culpa de todo”, y posteriormente agregó con humor: “Ella nos trajo al mundo, nosotras no queríamos nacer”.

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Sobre los comentarios relacionados con un supuesto problema de adicciones, la actriz insistió en que no quería entrar en más detalles, aunque respondió de manera desafiante ante los cuestionamientos. “Yo no soy la drogadicta" expresó durante la conversación con los reporteros.

Además, Gala habló sobre el mensaje que quiso transmitir al dedicar un premio a la comunidad bisexual, explicando que buscaba visibilizar las dificultades que enfrentan muchas personas por prejuicios relacionados con su orientación. “Para mí todas las mujeres bisexuales es muy difícil enfrentarse a los prejuicios normales de ser mujer y luego tener que dar explicación de cómo amamos”, comentó.

El conflicto entre Gala y Beba Montes creció tras varios desacuerdos familiares

(Instagram/ @labebamontes)
(Instagram/ @labebamontes)

La tensión entre las hermanas comenzó a tomar fuerza después de que ambas hablaran públicamente sobre su relación. Beba Montes se refirió a la situación familiar y explicó que algunas decisiones deben tomarse pensando en el bienestar de su hija Alabama, además de mencionar que prefiere mantener ciertos aspectos personales alejados de la exposición pública.

Beba también habló sobre la influencia del entorno en las decisiones de las personas, aunque evitó señalar directamente a alguien en específico. Sus declaraciones aumentaron la conversación sobre el distanciamiento entre ambas hermanas y las diferencias que han tenido en los últimos meses.

Por su parte, Gala aseguró que espera que con el tiempo algunas situaciones puedan aclararse, aunque actualmente considera necesario marcar distancia. La actriz también mencionó que mantiene cariño por su hermana, pero dejó claro que no desea continuar con la misma dinámica familiar.

Gala Montes también habló de sus apoyos dentro del espectáculo

Gala Montes
Gala confiesa adicciones (Foto: Ig/galamontes)

Durante la conversación con la prensa, Gala Montes también fue cuestionada sobre otras personas cercanas a ella y mencionó que dentro de sus afectos existen compañeros a quienes aprecia y reconoce por el apoyo recibido.

La actriz incluso habló de algunos habitantes de La Casa de los Famosos México, mencionando nombres como Cynthia Klitbo, Flor Vigna y Moisés como personas a quienes desea ver avanzar dentro de la competencia.

Mientras tanto, la polémica familiar continúa generando comentarios entre seguidores de Gala y Beba Montes, quienes siguen atentos a las declaraciones de ambas y al rumbo que tomará su relación después de este enfrentamiento público.

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