México
Agregar Infobae enGoogle

Luna y Saturno se unen en el cielo esta noche: cómo y a qué hora verlos desde México

La Luna y Saturno comparten el cielo mexicano esta noche en una conjunción que no necesita telescopio ni binoculares para disfrutarse

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La conjunción de Luna y Saturno del 4 de agosto es el primer evento astronómico del mes, según el calendario del museo Universum. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Luna y Saturno se unen esta noche en el cielo de México en una conjunción visible a simple vista, sin equipo especial.

El fenómeno ocurre en la madrugada del martes 4 de agosto, según el calendario de eventos astronómicos de agosto 2026, elaborado por Universum, el museo de ciencias de la UNAM, con información del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

PUBLICIDAD

El fenómeno ocurre cuando ambos astros comparten la misma ascensión recta en la constelación de Piscis. Para verlos, basta mirar hacia el oriente y seguirlos hasta el amanecer.

El INAOE registra el momento exacto de la conjunción a las 04:10 Tiempo Universal del martes 4, lo que corresponde a las primeras horas de la madrugada en México.

PUBLICIDAD

Infografía que muestra la Luna y Saturno en el cielo nocturno, con información sobre su separación, visibilidad y consejos para observarlos.
El INAOE registra la conjunción de Luna y Saturno a las 04:10 Tiempo Universal del martes 4 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ubicar a Saturno: sigue la Luna hacia el oriente y mira debajo de ella

La Luna es la guía para encontrar a Saturno: hay que buscar el objeto más brillante en esa zona del cielo y mirar justo debajo.

Ambos astros se ubican en la constelación de Piscis, según In-The-Sky.org, plataforma de efemérides astronómicas con base en datos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA.

El planeta Saturno con sus anillos prominentemente visibles, cuatro lunas pequeñas y un fondo de espacio profundo salpicado de estrellas.
Un día en Saturno dura apenas 10.7 horas; un año equivale a 29.4 años terrestres, según la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Luna lleva apenas el 65% de su disco iluminado, en fase gibosa menguante. Esa luz reducida favorece la observación porque no opaca el entorno. Saturno, aunque menos brillante, es perfectamente distinguible a simple vista.

Según In-The-Sky.org el par alcanza su punto más alto sobre el horizonte sur —a unos 50 grados de altura— a las 04:49 de la madrugada, horario del este de Estados Unidos. Convertido al Centro de México, eso equivale a las 03:49.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Saturno tiene 274 lunas confirmadas, más que cualquier otro planeta del sistema solar, según la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esa hora los astros están en su posición más despejada y el cielo todavía no comienza a aclarar. Permanecen visibles hasta el amanecer.

Conjunción de la Luna y Saturno: no se necesita microscopio, basta con los ojos

La distancia entre la Luna y Saturno esta noche es de casi 7 grados, según el INAOE —equivalente a unas 14 lunas llenas puestas una junto a la otra en el cielo—. }

Esa separación es demasiado amplia para un telescopio o binoculares. Dominic Ford, editor de In-The-Sky.org, lo confirma: el par “será visible a simple vista”.

Infografía sobre conjunción de Luna y Saturno en México, con luna, Saturno, cactus, estrellas, hora, fecha, iconos explicativos, logos INAOE, Universum, Infobae.
La infografía ilustra la conjunción de la Luna y Saturno en México, programada para el 4 de agosto a las 04:10 Tiempo Universal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar cualquier observación nocturna de agosto, Raquel Villanueva, de la NASA, recomienda en la guía What’s Up: August 2026 alejarse de las luces de la ciudad y dar a los ojos al menos 30 minutos para adaptarse a la oscuridad. Esas dos condiciones bastan para distinguir a Saturno junto a la Luna.

Calendario astronómico de agosto: lluvia de meteoros y eclipse lunar

El calendario de agosto concentra nueve fenómenos celestes en la agenda del INAOE, entre ellos la lluvia de meteoros Perseidas el 13 de agosto —con una tasa máxima de 150 meteoros por hora— y un eclipse parcial de Luna del 27 al 28 de agosto, visible desde toda la República Mexicana. La conjunción de esta noche abre esa agenda.

El calendario de eventos astronómicos de agosto 2026 es una publicación de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, elaborado con datos del INAOE. (X/@UniversumMuseo)
El calendario de eventos astronómicos de agosto 2026 es una publicación de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, elaborado con datos del INAOE. (X/@UniversumMuseo)

El instituto también registra el acercamiento de la Luna a las Pléyades el 7 de agosto y el cúmulo globular M 15, conocido como el Cúmulo de Pegaso, el 8.

El 15 de agosto llega la conjunción de Júpiter y Mercurio, y el 21 la aproximación de la Luna a Antares.

El mes cierra con el eclipse parcial de Luna el 27, la Luna llena el 28 y una segunda conjunción de Luna y Saturno el 31.

Ilustración de un cometa brillante con cola rojiza y verdosa surcando un cielo nocturno azul oscuro lleno de estrellas y constelaciones, sobre un bosque de pinos.
El 13 de agosto, las Perseidas alcanzan una tasa máxima de 150 meteoros por hora, según el INAOE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cúmulo globular M 15 es el único evento que requiere binoculares o telescopio; el resto son visibles a simple vista desde México.

Jueves 27 de agosto, eclipse parcial de Luna visible desde México

La guía What’s Up: August 2026 de la NASA detalla que durante el máximo del eclipse, el 93% del diámetro de la Luna quedará dentro de la sombra central de la Tierra.

Eso generará un oscurecimiento con tonalidad rojiza en el borde cubierto, apreciable sin protección especial para los ojos desde cualquier punto de México donde el cielo esté despejado.

Silueta de persona de espaldas con binoculares, observando un cielo crepuscular con una Luna creciente, Venus y Júpiter brillantes sobre un horizonte.
El eclipse parcial de Luna del 27 de agosto será visible desde toda la República Mexicana, según el INAOE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INAOE registra una segunda conjunción de Luna y Saturno el 31 de agosto, cuando los dos astros vuelven a coincidir en Piscis con una separación de 7 grados y 2 minutos de arco.

Temas Relacionados

LunaSaturnoCalendarioAgostoEventos AstronomicosAstronomiamexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: comienza la ronda del cuarto Ibiza en la prueba de líder

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: comienza la ronda del cuarto Ibiza en la prueba de líder

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?: persona muere tras caer a las vías en Romero Rubio-Oceanía

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?: persona muere tras caer a las vías en Romero Rubio-Oceanía

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 3 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 3 de agosto

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de agosto: aspirantes de la UNAM cierran Av. Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de agosto: aspirantes de la UNAM cierran Av. Insurgentes

Ronald Johnson atribuye a la cooperación bilateral el decomiso de más de cuatro toneladas de cocaína en el Pacífico

El embajador sostiene que el aseguramiento refleja el trabajo conjunto de México y Estados Unidos

Ronald Johnson atribuye a la cooperación bilateral el decomiso de más de cuatro toneladas de cocaína en el Pacífico
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

Las veces que Valeria Márquez temió por su vida: Harfuch confirmó varias amenazas previas a su feminicidio

Embajada de EEUU lanzó alerta nivel 4 a sus ciudadanos para advertir no viajar a Michoacán

Marina asegura lanchas con más de 4 toneladas de cocaína y detiene a 16 personas en el Pacífico mexicano

Golpe masivo en México: arrestan a 10 integrantes clave de la red criminal de Ryan Wedding

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: comienza la ronda del cuarto Ibiza en la prueba de líder

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: comienza la ronda del cuarto Ibiza en la prueba de líder

Maxine Woodside desmiente separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay tras rumores de infidelidad

Cerveza de mantequilla y palomitas mágicas: esto cuesta el increíble menú temático de Harry Potter en cines mexicanos

Gala Montes explota contra señalamientos por presunto consumo de sustancias: “Me meto lo que quiera”

La polémica de Fede Vigevani: su confesión sobre las mamás de seguidores revive tras su momento con Ximena Herrera

DEPORTES

América vs San Diego: cuánto cuestan los boletos para el ver el partido de la Leagues Cup en el Estadio Banorte

América vs San Diego: cuánto cuestan los boletos para el ver el partido de la Leagues Cup en el Estadio Banorte

Romina Hinojosa concluye en el lugar 85 tras la etapa 3 del Tour de Francia 2026

Terence Crawford se sorprende con el rendimiento un nuevo campeón mexicano: “Mira su movimiento”

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 3 de agosto

Acereros de Monclova y Toros de Tijuana llegan a los golpes en la Liga Mexicana de Beisbol