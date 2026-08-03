Luna y Saturno se unen en el cielo esta noche: cómo y a qué hora verlos desde México

La conjunción de Luna y Saturno del 4 de agosto es el primer evento astronómico del mes, según el calendario del museo Universum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Luna y Saturno se unen esta noche en el cielo de México en una conjunción visible a simple vista, sin equipo especial.

El fenómeno ocurre en la madrugada del martes 4 de agosto, según el calendario de eventos astronómicos de agosto 2026, elaborado por Universum, el museo de ciencias de la UNAM, con información del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

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El fenómeno ocurre cuando ambos astros comparten la misma ascensión recta en la constelación de Piscis. Para verlos, basta mirar hacia el oriente y seguirlos hasta el amanecer.

El INAOE registra el momento exacto de la conjunción a las 04:10 Tiempo Universal del martes 4, lo que corresponde a las primeras horas de la madrugada en México.

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El INAOE registra la conjunción de Luna y Saturno a las 04:10 Tiempo Universal del martes 4 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ubicar a Saturno: sigue la Luna hacia el oriente y mira debajo de ella

La Luna es la guía para encontrar a Saturno: hay que buscar el objeto más brillante en esa zona del cielo y mirar justo debajo.

Ambos astros se ubican en la constelación de Piscis, según In-The-Sky.org, plataforma de efemérides astronómicas con base en datos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA.

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Un día en Saturno dura apenas 10.7 horas; un año equivale a 29.4 años terrestres, según la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Luna lleva apenas el 65% de su disco iluminado, en fase gibosa menguante. Esa luz reducida favorece la observación porque no opaca el entorno. Saturno, aunque menos brillante, es perfectamente distinguible a simple vista.

Según In-The-Sky.org el par alcanza su punto más alto sobre el horizonte sur —a unos 50 grados de altura— a las 04:49 de la madrugada, horario del este de Estados Unidos. Convertido al Centro de México, eso equivale a las 03:49.

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Saturno tiene 274 lunas confirmadas, más que cualquier otro planeta del sistema solar, según la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esa hora los astros están en su posición más despejada y el cielo todavía no comienza a aclarar. Permanecen visibles hasta el amanecer.

Conjunción de la Luna y Saturno: no se necesita microscopio, basta con los ojos

La distancia entre la Luna y Saturno esta noche es de casi 7 grados, según el INAOE —equivalente a unas 14 lunas llenas puestas una junto a la otra en el cielo—. }

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Esa separación es demasiado amplia para un telescopio o binoculares. Dominic Ford, editor de In-The-Sky.org, lo confirma: el par “será visible a simple vista”.

La infografía ilustra la conjunción de la Luna y Saturno en México, programada para el 4 de agosto a las 04:10 Tiempo Universal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar cualquier observación nocturna de agosto, Raquel Villanueva, de la NASA, recomienda en la guía What’s Up: August 2026 alejarse de las luces de la ciudad y dar a los ojos al menos 30 minutos para adaptarse a la oscuridad. Esas dos condiciones bastan para distinguir a Saturno junto a la Luna.

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Calendario astronómico de agosto: lluvia de meteoros y eclipse lunar

El calendario de agosto concentra nueve fenómenos celestes en la agenda del INAOE, entre ellos la lluvia de meteoros Perseidas el 13 de agosto —con una tasa máxima de 150 meteoros por hora— y un eclipse parcial de Luna del 27 al 28 de agosto, visible desde toda la República Mexicana. La conjunción de esta noche abre esa agenda.

El calendario de eventos astronómicos de agosto 2026 es una publicación de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, elaborado con datos del INAOE. (X/@UniversumMuseo)

El instituto también registra el acercamiento de la Luna a las Pléyades el 7 de agosto y el cúmulo globular M 15, conocido como el Cúmulo de Pegaso, el 8.

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El 15 de agosto llega la conjunción de Júpiter y Mercurio, y el 21 la aproximación de la Luna a Antares.

El mes cierra con el eclipse parcial de Luna el 27, la Luna llena el 28 y una segunda conjunción de Luna y Saturno el 31.

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El 13 de agosto, las Perseidas alcanzan una tasa máxima de 150 meteoros por hora, según el INAOE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cúmulo globular M 15 es el único evento que requiere binoculares o telescopio; el resto son visibles a simple vista desde México.

Jueves 27 de agosto, eclipse parcial de Luna visible desde México

La guía What’s Up: August 2026 de la NASA detalla que durante el máximo del eclipse, el 93% del diámetro de la Luna quedará dentro de la sombra central de la Tierra.

Eso generará un oscurecimiento con tonalidad rojiza en el borde cubierto, apreciable sin protección especial para los ojos desde cualquier punto de México donde el cielo esté despejado.

El eclipse parcial de Luna del 27 de agosto será visible desde toda la República Mexicana, según el INAOE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INAOE registra una segunda conjunción de Luna y Saturno el 31 de agosto, cuando los dos astros vuelven a coincidir en Piscis con una separación de 7 grados y 2 minutos de arco.