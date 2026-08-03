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Ronald Johnson atribuye a la cooperación bilateral el decomiso de más de cuatro toneladas de cocaína en el Pacífico

El embajador sostiene que el aseguramiento refleja el trabajo conjunto de México y Estados Unidos

El video muestra un operativo de vigilancia aérea y persecución marítima que culminó con el aseguramiento de una pequeña embarcación con un cargamento de presunta cocaína. Video: Gabinete de Seguridad
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El embajador Ronald Johnson reaccionó este 3 de agosto de forma positiva al aseguramiento de la Semar de más de cuatro toneladas de cocaína y la detención a 13 presuntos delincuentes así como la intercepción de tres embarcaciones frente a las costas de Chiapas y Oaxaca. El diplomático lo calificó como un “duro golpe contra los cárteles.

En su mensaje, difundido en X, Ronald Johnson sostuvo que estas acciones “están desarticulando a las organizaciones criminales y evitando que millones de dosis lleguen a nuestras comunidades.

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Johnson atribuyó los resultados al trabajo conjunto entre ambos países “bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestra cooperación sigue dando resultados.”

Semar asegura cuatro lanchas con más de 4 toneladas de presunta cocaína en el Pacífico

El embajador de EEUU en México reconoció la alianza entre agencias de seguridad. Crédito: X/ @hoysololeslie
Ronald Johnson presentó el aseguramiento como parte de las operaciones contra organizaciones criminales. Crédito: X/ @hoysololeslie

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró cuatro lanchas con más de 4 toneladas de presunta cocaína en el Pacífico mexicano y detuvo a 16 personas en operativos frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, en una jornada que se inserta en el refuerzo del despliegue naval con el que el gobierno federal busca frenar el traslado marítimo de droga en esa región.

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El dato se sumó a lo informado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien señaló que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido decomisadas más de 80 toneladas de cocaína en costas mexicanas. Según las autoridades, esos aseguramientos buscan cortar el flujo de droga por mar.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, dos de las embarcaciones fueron ubicadas frente a las costas de Oaxaca cuando navegaban de manera sospechosa. Tras la inspección, elementos de la Guardia Costera aseguraron 127 bultos y 42 tabiques de presunta cocaína, con un peso aproximado de 3 toneladas.

En esa embarcación también localizaron seis motores fuera de borda. Ahí mismo detuvieron a 10 personas.

En Chiapas hallaron otra lancha con 1,423 kilos y más de 2 mil litros de combustible

Lancha asegurada en Chiapas
En costas de Chiapas, personal naval aseguró dos embarcaciones menores con 1 mil 423 kilos de presunta cocaína y más de 2 mil litros de combustible. Foto: Gabinete de Seguridad

La otra acción ocurrió en costas de Chiapas, donde personal naval aseguró dos embarcaciones menores. En una de ellas transportaban 24 bultos de presunta cocaína con un peso aproximado de 1 mil 423 kilos, además de más de 2 mil litros de combustible.

En esa lancha viajaban 6 personas, quienes fueron detenidas. Con ello, el total de capturados en ambos operativos llegó a 16.

Las personas detenidas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica. La autoridad también precisó que el peso total oficial de la presunta droga sigue pendiente de determinarse para integrarlo después a las estadísticas de aseguramientos de la Marina.

La dependencia sostuvo en un comunicado que mantiene coordinación con la SSPC y la FGR para fortalecer las operaciones de vigilancia marítima, inhibir actividades de la delincuencia organizada y combatir el tráfico ilícito de drogas.

Marina refuerza el Pacífico sur para frenar cargamentos

Cocaína Acapulco Semar
El mando naval señaló a dos organizaciones como las más afectadas por los decomisos recientes. Foto: Marina

Según lo informado por el almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina, el CJNG y el Cártel de Sinaloa son las organizaciones criminales más afectadas por los decomisos realizados en el Pacífico mexicano.

El mando naval explicó, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que esos grupos modificaron su forma de operar. Dijo que introducen personas sin documentos en buques de carga con la instrucción de arrojar la droga al agua durante la travesía para que después embarcaciones menores la recojan.

Morales añadió que la Marina concentró su despliegue en el Pacífico Sur y el Pacífico Oriental. También señaló a las Islas Revillagigedo, frente a las costas de Colima y Jalisco, como punto de alerta temprana para detectar cargamentos antes de que se acerquen a tierra.

Chiapas es el estado con más aseguramientos de este tipo, ya que en menos de tres semanas se han registrado al menos tres hallazgos de lanchas con presunta droga.

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