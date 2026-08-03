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SAT agosto 2026: quiénes recibirán visitas domiciliarias y en qué módulos hay citas presenciales

El semáforo nacional de espera marca 1 a 10 días hábiles en la mayoría de oficinas, mientras que un 20% registra nivel medio y un 6% concentra la demanda más alta

Dos personas en una oficina examinan documentos sobre una mesa y una laptop con el logo del SAT. Una estantería con cajas y archivos está en el fondo.
Una imagen editorial muestra a dos personas en una oficina que examinan documentos y una computadora portátil con el logo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante una inspección fiscal en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleva a cabo visitas domiciliarias conforme a la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado y cuando identifica que un contribuyente pudo emitir CFDI por operaciones inexistentes o sin respaldo real. Estas visitas constituyen una fiscalización directa en el domicilio fiscal o en el lugar indicado por el contribuyente. El fin es comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras.

El procedimiento también permite verificar la legalidad de ciertas operaciones, atender consultas sobre devoluciones fiscales o revisar si los asesores fiscales informaron sus esquemas reportables. Cuando se trata de mercancía extranjera, la inspección busca confirmar que su posesión o importación sea legal.

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Si el contribuyente no está presente en el domicilio, se deja un citatorio para reagendar la visita al siguiente día hábil y, si nuevamente no se presenta, la diligencia continúa con la persona que se encuentre en el lugar.

Las visitas domiciliarias no tienen un calendario específico; sin embargo, de acuerdo con el SAT, la época de cierres y vacaciones son claves para esta medida, aunque cabe aclarar que estas se pueden hacer en cualquier momento, siempre que se cumpla con los siguientes criterios:

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  • Se practican en días y horas hábiles: entre las 7:30 y las 18:00 horas.
  • Pueden habilitarse horas inhábiles si la actividad del contribuyente lo requiere o para asegurar bienes.
  • En materia de comercio exterior, la ley considera hábiles las 24 horas, los 365 días del año.
  • Si el contribuyente o representante no se encuentran presentes en el momento, se le notifica mediantcitatorio para el día siguiente hábil.

Módulos del SAT: disponibilidad de citas del 3 al 7 de agosto

A través de su cuenta oficial en ‘X’, el SAT compartió un listado oficial con la disponibilidad que cuentan los módulos y oficinas para brindar atención presencial a los contribuyentes en los 32 estados de la República de México para la semana del 3 al 7 de agosto de 2026.

A nivel nacional, el semáforo de disponibilidad de atención presencial indica los siguientes tiempos de espera:

  • Verde-Alta disponibilidad (1 a 10 días hábiles): El 74% de los módulos y oficinas se encuentran en color verde. Esto significa que en la gran mayoría del país podrás conseguir una cita rápida.
  • Amarillo- Disponibilidad media (11 a 20 días hábiles): El 20% de los módulos presenta un nivel amarillo, con tiempos de espera moderados.
  • Rojo- Disponibilidad baja (más de 21 días hábiles): Solo el 6% de las oficinas registra color rojo, lo que indica una alta demanda y tiempos de espera prolongados.
Infografía con mapa de México, logotipos de Hacienda y SAT, gráfico de disponibilidad de citas (74% alta, 20% media, 6% baja) y leyenda
Un mapa de México ilustra la disponibilidad de citas en oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre el 3 y 7 de agosto de 2026, indicando un 74% de alta disponibilidad. (@SATMX)
Infografía de la Secretaría de Hacienda y SAT. Leyenda de disponibilidad en días hábiles con puntos verde, amarillo, rojo. Lista de estados, oficinas y módulos SAT con puntos
Un gráfico del Servicio de Administración Tributaria detalla la disponibilidad de atención presencial en módulos y oficinas de diversas entidades de México. (@SATMX)

Puntos clave que debes conocer antes de ir al SAT:

Si estás pensando en agendar una cita, ten en cuenta estas recomendaciones oficiales:

  1. Atención sin cita: Las personas de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o con menores lactantes no requieren agendar cita para recibir atención presencial en los módulos.
  2. Prioriza las herramientas digitales: Recuerda que solo es estrictamente necesario acudir de manera presencial para la generación de la e.firma por primera vez. La mayoría de los trámites se pueden realizar desde casa usando el portal sat.gob.mx, SAT ID, la Oficina Virtual o la app SAT Móvil.
  3. Cero costos: Todos los trámites en el SAT son totalmente gratuitos. Si alguien te ofrece venderte una cita o agilizar un trámite a cambio de dinero, repórtalo inmediatamente al correo: denuncias@sat.gob.mx.

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