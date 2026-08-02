Claudia Sheinbaum afirma que “la libertad está asociada al bienestar” en medio de críticas por censura

La presidenta resaltó que la libertad esta asociada al bienestar y justicia social en medio de criticas por la iniciativa de derecho a las audiencias.

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Durante su gira en Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra del Hospital General Regional del IMSSenSan Lorenzo Cacaotepec, marcando el inicio de la denominada Ciudad de la Salud.

Durante el evento, Sheinbaum afirmó que “la libertad está asociada al bienestar”, en respuesta a cuestionamientos sobre presuntas restricciones a la libertad de expresión en el país, que desató la consulta pública de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Declaró:

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“Defendemos la libertad, la libertad del pueblo de México, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de las ideas, pero sobre todo la libertad está asociada al bienestar, porque no se es libre cuando no se tiene suficiente bienestar; por eso lo que defendemos es el bienestar, libertad, justicia social, por lo que todos los revolucionarios defendieron. Defendemos la democracia, el gobierno del pueblo, porque esa es la democracia, no es la democracia, es el gobierno del pueblo”.

La mandataria agregó: “Defendemos la soberanía que está en el artículo 39 constitucional; dice claramente que la soberanía emana del pueblo y defendemos también la independencia de México, que los mexicanos y mexicanas decidamos qué ocurre en nuestro país, nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país. México ha luchado por años por su independencia y por la defensa de la decisión de su pueblo, por eso nos reivindicamos como aquellos que han luchado en la historia de México”, expresó Sheinbaum Pardo.

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Inversión en infraestructura sanitaria e hídrica en Oaxaca

Durante el evento, Sheinbaum anunció que en la entidad se construirán tres nuevos centros médicos, uno para cada instituto de salud: IMSS, Issste e IMSS-Bienestar. La inversión destinada a obras hídricas en Oaxaca asciende a 14,383 millones de pesos, enfocada en proyectos de drenaje y potabilización de agua.

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